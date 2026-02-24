Ależ gest legendy wobec Semirunnija

Władimir Semirunnij zdobył jeden z czterech polskich medali na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, konkretnie było to srebro w rywalizacji łyżwiarzy szybkich na dystansie 10 km. 23-latek, podobnie jak inni reprezentanci Polski, mógł liczyć na gorący doping Czesława Langa, attache kadry.
Legenda polskiego kolarstwa na żywo widziała m.in. "srebrny" konkurs duetów Kacpra Tomasiaka oraz Pawła Wąska. Później okazało się, że z 19-latkiem ma trochę więcej wspólnego. - Na pewno (zapadła mi w pamięć rozmowa - red.) z Kacprem. Gdy mu gratulowałem, powiedział, że mieszka w Bielsku-Białej i, że kibicuje Tour de Pologne. Jak widać, rower łączy - zdradził 70-latek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onetem.
Sprawdź także: Było tuż po igrzyskach. Tak uhonorowali Tomasiaka we Włoszech
Jeszcze bardziej interesująca okazała się rozmowa z Semirunnijem, który znany jest z pokonywania kolosalnych dystansów na rowerze. Lang zdecydował się na wyjątkowo hojny gest wobec łyżwiarza szybkiego.
- Niesamowity chłopak! Zapytałem, jakim jeździ rowerem? Powiedziałem mu: "Jest taki rower Colnago, na którym teraz Tadej Pogacar wygrywa wszystko i jak już będziesz w Polsce, ja ci go sprezentuję". To tak jakbyś wśród samochodów wybrał Bentleya. Top topów - wyjawił. Jaka była reakcja wicemistrza olimpijskiego? - Bardzo się ucieszył - skwitował attache reprezentacji na IO.
Zresztą być może Władimir Semirunnij zaprezentuje się na wyjątkowym rowerze podczas specjalnego wydarzenia organizowanego przez wicemistrza olimpijskiego z Moskwy (w wyścigu indywidualnym ze startu wspólnego). Ma to oczywiście związek z TdP.
- Wielu tych sportowców sporo trenuje na rowerach. Dlatego razem z PKOl i prezesami związków planujemy podczas Tour de Pologne Amatorów - Memoriału Ryszarda Szurkowskiego zrobić sektor olimpijski i zaprosić tych wszystkich zawodników do udziału - zapowiedział Czesław Lang.