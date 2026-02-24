Ależ gest legendy wobec Semirunnija

Władimir Semirunnij zdobył jeden z czterech polskich medali na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, konkretnie było to srebro w rywalizacji łyżwiarzy szybkich na dystansie 10 km. 23-latek, podobnie jak inni reprezentanci Polski, mógł liczyć na gorący doping Czesława Langa, attache kadry.

Czesław Lang zapoznał się z polskimi medalistami olimpijskimi. Oto prawda o Kacprze Tomasiaku

Legenda polskiego kolarstwa na żywo widziała m.in. "srebrny" konkurs duetów Kacpra Tomasiaka oraz Pawła Wąska. Później okazało się, że z 19-latkiem ma trochę więcej wspólnego. - Na pewno (zapadła mi w pamięć rozmowa - red.) z Kacprem. Gdy mu gratulowałem, powiedział, że mieszka w Bielsku-Białej i, że kibicuje Tour de Pologne. Jak widać, rower łączy - zdradził 70-latek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onetem.

Jeszcze bardziej interesująca okazała się rozmowa z Semirunnijem, który znany jest z pokonywania kolosalnych dystansów na rowerze. Lang zdecydował się na wyjątkowo hojny gest wobec łyżwiarza szybkiego.

Oto co Czesław Lang sprezentuje Władimirowi Semirunnijowi. "Top topów"

- Niesamowity chłopak! Zapytałem, jakim jeździ rowerem? Powiedziałem mu: "Jest taki rower Colnago, na którym teraz Tadej Pogacar wygrywa wszystko i jak już będziesz w Polsce, ja ci go sprezentuję". To tak jakbyś wśród samochodów wybrał Bentleya. Top topów - wyjawił. Jaka była reakcja wicemistrza olimpijskiego? - Bardzo się ucieszył - skwitował attache reprezentacji na IO.

Zresztą być może Władimir Semirunnij zaprezentuje się na wyjątkowym rowerze podczas specjalnego wydarzenia organizowanego przez wicemistrza olimpijskiego z Moskwy (w wyścigu indywidualnym ze startu wspólnego). Ma to oczywiście związek z TdP.

- Wielu tych sportowców sporo trenuje na rowerach. Dlatego razem z PKOl i prezesami związków planujemy podczas Tour de Pologne Amatorów - Memoriału Ryszarda Szurkowskiego zrobić sektor olimpijski i zaprosić tych wszystkich zawodników do udziału - zapowiedział Czesław Lang.