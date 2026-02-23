Zdobyła złoto na igrzyskach i zalała się łzami. Nadeszły wieści o śmierci

Eileen Gu podczas poprzednich igrzysk olimpijskich w Pekinie zdobyła dwa złote medale (konkurencje: halfpipe, big air) i jedno srebro (slopestyle). Na tegorocznych igrzyskach wybitna narciarka dowolna najpierw zdobyła dwa srebrne krążki (slopestyle, big air), by na sam koniec wygrać zmagania w halfpipe'ie. Drugi raz wystartowała na imprezie czterolecia i znów na jej szyi zawisły trzy medale. We wrześniu Gu skończy dopiero 23 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Smutek zamiast radości. "Dowiedziałam się o śmierci mojej babci"

Podczas konferencji prasowej po zdobyciu złotego medalu reprezentantka Chin była jednak w złym nastroju. W pewnym momencie rozpłakała się przed dziennikarzami, a miało to związek ze śmiercią jej babci.

- Spóźniłam się, bo właśnie dowiedziałam się o śmierci mojej babci. Była bardzo ważną częścią mojego dorastania i kimś, kogo niezmiernie szanowałam - podkreśliła Gu, cytowana przez dziennik "Dagbladet".

Sześciokrotna medalistka olimpijska wyznała również, że zdawała sobie sprawę z tego, iż babcia jest mocno chora. Miała motywację, by we Włoszech znów sięgnąć po wielkie sukcesy.

- Nie obiecałam jej, że wygram, ale obiecałam jej, że będę odważna, tak jak ona, i dlatego wciąż wracam do tematu stawiania na siebie, bycia odważną i do tego, by podejmować ryzyko - dodała.

- Była tak silna, była wojowniczką i myślę, że to bardzo interesujące, że wielu ludzi po prostu prześlizguje się przez życie, ale ona była parową lokomotywą. Ta kobieta przejęła kontrolę nad swoim życiem i ukształtowała je tak, jak chciała, i ogromnie mnie zainspirowała - skwitowała.

Eileen Gu jedną z najbardziej wartościowych sportsmenek

Gu jest osobą związaną na co dzień z modellingiem oraz biznesem. Forbes nie raz umieszczał ją w gronie najlepiej zarabiających sportsmenek świata, a składało się na to mnóstwo kontraktów sponsorskich. Dzięki niej wzrosło zainteresowanie narciarstwem dowolnym.

Jest córką Chinki i Amerykanina. Jeszcze do 2019 roku reprezentowała USA, ale od tamtego momentu przy jej nazwisku pojawia się flaga Chin.