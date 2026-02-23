Kacper Tomasiak został największym bohaterem tegorocznych igrzysk olimpijskich wśród polskich sportowców. Skoczek zdobył trzy medale i został zauważony nie tylko wśród naszych kibiców i ekspertów. Teraz, po wszystkim, zostanie także doceniony na miejscu - w Predazzo, czyli tu gdzie osiągnął swój wielki sukces.

Predazzo to magiczne miejsce dla polskich skoków. To tutaj w 2003 roku dwukrotnie tytuł mistrza świata zdobył Adam Małysz. Dziesięć lat później swoje pierwsze złoto MŚ wywalczył Kamil Stoch, a pierwszy drużynowy medal - brąz - polska drużyna. Teraz do tej pięknej historii dokładamy olimpijskie krążki Kacpra Tomasiaka - srebro i brąz indywidualnie, a także srebrny wywalczony w duetach wraz z Pawłem Wąskiem.

Zobacz wideo Kacper Tomasiak już ma swoją pizzę we Włoszech! Tak jak Adam Małysz

Małysz pobił rekord skoczni, a Michele uczcił go pizzą. Serwował ją już osiem tysięcy razy

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że na miejscu wyjątkowo docenia się Adama Małysza. Ludzie pamiętają jego wielki wyczyn sprzed 23 lat, a Polak dostał specjalny, bardzo "włoski" pomnik. To dlatego, że imieniem i nazwiskiem Małysza Michele Zanotti nazwał jedną z pozycji w menu swojej pizzerii Millenium.

Można tam zjeść pizzę "Adam Małysz 136" - konkretnie na cześć rekordu skoczni, który czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli ustanowił podczas MŚ 2003, wygrywając konkurs na dużym obiekcie. Opowieść o niej i Michele, który wprowadził ją do karty w 2019 roku i przygotował już ponad osiem tysięcy razy, mogliście na Sport.pl przeczytać tutaj.

Ale to nie koniec tej historii.

Będzie także pizza "Kacper Tomasiak". Oto jej składniki

W czasie igrzysk olimpijskich Michele serwował "małyszową" pizzę około 300 razy, mówił, że jeszcze nigdy nie słyszał o niej od klientów tak bardzo. A że kolejna wielka impreza ze skokami w Predazzo znów była dla Polaków udana, to postanowił i ją uczcić w karcie swojej restauracji.

- Stworzę kolejną pizzę i nazwę ją "Kacper Tomasiak". Taki mały gest dla Polaków, którzy dalej licznie odwiedzają moją pizzerię - zapowiada Zanotti.

Nam wykonał jej testową wersję, a docelowo jej składnikami mają być, poza serem i sosem pomidorowym: salami, papryka, kukurydza i sos jogurtowy. Wyglądem ma nieco przypominać polską flagę. W najbliższym czasie zostanie wprowadzona do menu.

Pizza Kacper Tomasiak w pizzerii Millenium w Predazzo Fot. Dominik Wardzichowski, Sport.pl

Ciekawe, czy "tomasiakowa" pizza przebije popularnością tę "małyszową". I czy sam skoczek będzie miał w najbliższym czasie okazję jej spróbować, bo w Predazzo na razie nie były zapowiadane żadne międzynarodowe zawody w najbliższym czasie. No i czy będzie mu smakować? W rozmowie ze Skijumping.pl skoczek wskazywał, że lubi włoskie potrawy, a w roli ulubionych stawiał spaghetti i lasagnę, więc można stawiać, że i pizzę lubi. A czy tak nietypowe połączenie? Pewnie kiedyś się przekonamy.

Póki co Tomasiak na pewno zamierza dokończyć sezon, a ma w nim jeszcze przede wszystkim start na mistrzostwach świata juniorów, na których będzie faworytem do zdobycia złotego medalu. Konkurs indywidualny w zawodach, które odbędą się w Lillehammer w Norwegii, zaplanowano na czwartek 5 marca.