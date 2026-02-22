Koniec igrzysk, do widzenia! Oto miejsce Polaków w klasyfikacji medalowej

Ostatni dzień igrzysk nie stoi wyłącznie pod znakiem uroczystej ceremonii zamknięcia olimpijskich zmagań. W wielu konkurencjach wciąż rozgrywane są ostatnie mecze, przejazdy, czy też biegi na najbardziej prestiżowych dystansach. Nie inaczej było w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo.

22 lutego rozstrzygnięto pięć konkurencji. W kobiecym halfpipe zwyciężyła wielka faworytka - Chinka Ailing Gu. Finał turnieju curlingowego pań padł łupem Szwedek, które pokonały 6:5 Szwajcarię. W bobslejach złoto i srebro powędrowało do niemieckich męskich czwórek.

Bieg na 50 kilometrów zwyciężyła Szwedka Ebba Andersson przed Norweżką Heidi Weng i Szwajcarką Nadją Kaelin. Bohaterska postawa Elizy Ruckiej-Michałek przyniosła znakomitą ósmą pozycję. 25-latka to ostatnia reprezentantka Polski, która wystartowała na tegorocznych igrzyskach.

Na deser zaplanowano finał męskiego turnieju hokeja na lodzie. W dramatycznych okolicznościach, po "złotym golu" w dogrywce Amerykanie zwyciężyli nad Kanadą. Było to wyrównanie rachunków sprzed 16 lat - wtedy Kanadyjczycy w taki sposób pokonali USA.

Drobne zmiany w klasyfikacji

Na samym finiszu olimpijskich zmagań doszło do niewielkich zmian w czołówce klasyfikacji. Zwyciężyła Norwegia z najlepszym w historii zimowych igrzysk bilansem. Niemcy dzięki medalom zdobytym w bobslejach wyprzedzili Francuzów, dla których ostatni dzień igrzysk zakończył się bez medali. Pozycjami zamienili się także Szwedzi ze Szwajcarami.

Zmianie nie uległa sytuacja Polski. Trzy srebrne i brązowy medal to dorobek, który przyniósł Biało-Czerwonym 21. miejsce. Zmagania sportowe dobiegły końca, ale tegoroczne igrzyska jeszcze trwają. Oficjalna ceremonia zamknięcia zaplanowana jest na godzinę 20:00. Chorążymi polskiej ekipy będą Gabriela Topolska oraz Władimir Semirunnij - srebrny medalista w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 metrów.

Końcowa klasyfikacja ZIO 2026: