Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement

Koniec igrzysk, do widzenia! Oto miejsce Polaków w klasyfikacji medalowej

To już jest koniec. Finał turnieju hokeja mężczyzn rozstrzygnął ostatnią niewiadomą tegorocznych igrzysk. Nie był to jedyny rozdany w niedzielę komplet medali. Zakończono również rywalizację w curlingu kobiet czy też bobslejowych męskich czwórkach, a biegaczki narciarskie zmierzyły się z zabójczym dystansem 50 kilometrów. Oto końcowa klasyfikacja igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Fot. Kacper Pempel / REUTERS

Ostatni dzień igrzysk nie stoi wyłącznie pod znakiem uroczystej ceremonii zamknięcia olimpijskich zmagań. W wielu konkurencjach wciąż rozgrywane są ostatnie mecze, przejazdy, czy też biegi na najbardziej prestiżowych dystansach. Nie inaczej było w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo.

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

22 lutego rozstrzygnięto pięć konkurencji. W kobiecym halfpipe zwyciężyła wielka faworytka - Chinka Ailing Gu. Finał turnieju curlingowego pań padł łupem Szwedek, które pokonały 6:5 Szwajcarię. W bobslejach złoto i srebro powędrowało do niemieckich męskich czwórek. 

Bieg na 50 kilometrów zwyciężyła Szwedka Ebba Andersson przed Norweżką Heidi Weng i Szwajcarką Nadją Kaelin. Bohaterska postawa Elizy Ruckiej-Michałek przyniosła znakomitą ósmą pozycję. 25-latka to ostatnia reprezentantka Polski, która wystartowała na tegorocznych igrzyskach.

Zobacz też: Oto cała prawda o wynikach Polaków na igrzyskach. Kowalczyk miała rację

Na deser zaplanowano finał męskiego turnieju hokeja na lodzie. W dramatycznych okolicznościach, po "złotym golu" w dogrywce Amerykanie zwyciężyli nad Kanadą. Było to wyrównanie rachunków sprzed 16 lat - wtedy Kanadyjczycy w taki sposób pokonali USA.

Drobne zmiany w klasyfikacji

Na samym finiszu olimpijskich zmagań doszło do niewielkich zmian w czołówce klasyfikacji. Zwyciężyła Norwegia z najlepszym w historii zimowych igrzysk bilansem. Niemcy dzięki medalom zdobytym w bobslejach wyprzedzili Francuzów, dla których ostatni dzień igrzysk zakończył się bez medali. Pozycjami zamienili się także Szwedzi ze Szwajcarami.

Zmianie nie uległa sytuacja Polski. Trzy srebrne i brązowy medal to dorobek, który przyniósł Biało-Czerwonym 21. miejsce. Zmagania sportowe dobiegły końca, ale tegoroczne igrzyska jeszcze trwają. Oficjalna ceremonia zamknięcia zaplanowana jest na godzinę 20:00. Chorążymi polskiej ekipy będą Gabriela Topolska oraz Władimir Semirunnij - srebrny medalista w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 metrów.

Końcowa klasyfikacja ZIO 2026:

  • 1. Norwegia - 18 złotych / 12 srebrnych / 11 brązowych - łącznie: 41
  • 2. Stany Zjednoczone - 12/12/9 - 33
  • 3. Holandia - 10/7/3 - 20
  • 4. Włochy - 10/6/14 - 30
  • 5. Niemcy - 8/10/8 - 26
  • 6. Francja - 8/9/6 - 23
  • 7. Szwecja - 8/6/4 - 18
  • 8. Szwajcaria - 6/9/8 - 23
  • 9. Austria - 5/8/5 - 18
  • 10. Japonia - 5/7/12 - 24
  • ...
  • 21. Polska - 0/3/1 - 4

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?