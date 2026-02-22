101 ostatnich sekund igrzysk olimpijskich

Dlaczego igrzyska w Mediolanie i Cortinie były świetne? 12 olimpijskich historii, które pozostaną z nami na zawsze.

Każdy ma swoje mgnienia Mediolanu i Cortiny, moje są takie...

Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Szalona, niezrozumiała Lindsey Vonn

Wbrew rozsądkowi, w ortezie na kontuzjowanym kolanie, a zarazem realizując marzenia, i kto wie, co jeszcze mając na myśli, 41-letnia gwiazda narciarstwa alpejskiego rozbija się na trasie zjazdu w pierwszym nieco trudniejszym momencie trasy. Naraża się na szyderstwa, że jest atencjuszką, bez zahamowania walczącą o uwagę świata. Jestem ostatnim w kolejce krytyków, bo rozumiem, że start na igrzyskach jest światłem, ku któremu dąży wybitny sportowiec. Są oni wyselekcjonowani do wielkich wyzwań, wychowani w kulcie olimpijskim. Szmat czasu poświęcili, żeby do startu się przygotować. I weź teraz odpuść!

Widok połamanej Vonn na łóżku szpitalnym, podczepionej pod kroplówki, pulsometry i pulsoksymetry zostaje w pamięci.

Johannes Klaebo, zimowy Michael Phelps

22 lutego 1998 r., w ostatni dzień igrzysk w Nagano, pojechałem do odległej krainy – do Hakuby, obejrzeć na żywo ostatni bieg olimpijski legendy, wielkiego Bjoerna Daehlie. Wygrał, był to jego ósmy złoty medal, coś niewyobrażalnego. Wtedy.

Potem, w Domu Norweskim niedaleko skoczni w Hakubie, zorganizowano spotkanie z nim. Było może pięciu dziennikarzy. To też jest niewyobrażalne.

Johannes Klaebo na igrzyskach w Mediolanie zdobył sześć złotych medali, od sprintu drużynowego techniką dowolną przez biegi łączone do 50 km techniką klasyczną; od startów interwałowych do masowych. W sumie ma 11 złotych medali, najwięcej w historii zimowych igrzysk. A dziennikarzy przychodzi na spotkanie z nim raczej bliżej setki.

Norwegia zdobyła w biegach na zakończonych właśnie igrzyskach w sumie siedem złotych na 18 krążków całej reprezentacji. Jest potęgą, ale indywidualnie złote medale w biegach zdobywał tylko on. W pierwszej piątce PŚ jest czterech Norwegów, Klaebo, gdyby się czegoś bał, to braku wygranej w sprincie w stylu dowolnym, bo zdarzały mu się niepowodzenia w tej konkurencji, ale to mu zostało oszczędzone: sprint na igrzyskach odbywał się techniką klasyczną.

Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i teoria przypadku w sporcie

U polskich kibiców każdy konkurs na skoczni był z pewnością niezapomniany. Oszałamiająca była seria medalowych startów Tomasiaka, zajmującego obecnie 14. miejsce w Pucharze Świata. Był w nim najwyżej piąty. Tomasiak jest w najważniejszej serii zawodów debiutantem i po raz pierwszy przyleciał również na igrzyska olimpijskie. Powiedzieć "sensacja" o występie lepszym (pod względem liczby medali olimpijskich) od legend – Adama Małysza i Kamila Stocha – to poważne niedoszacowanie. Ta sensacja nas cieszy, bo była na naszą korzyść, ale bardziej ogólna prawda jest taka, że w sporcie sensacje są mile widziane, byle nie za często.

Ze mną zostanie na bardzo długo widok dyrektora konkursów Sandro Pertile, który przerwał i zakończył konkurs duetów z powodu śnieżycy, co dało srebrny medal Polakom, a po 20 minutach, udzielając wywiadu w TV, patrzył bezradnie i smutno na spadającą jedną, jedyną śnieżynkę. Śnieżyca ustała znacznie szybciej niż się rozpętała. Jak to w górach. Powinien to przewidzieć, w końcu mieszka w Predazzo.

Pies, który pobiegł na metę

Wilczak czeski Nazghul zrobił sensację na skalę światową, wyrywając się właścicielom i pędząc na metę w kwalifikacjach sprintu kobiet. W różnych, mniej lub bardziej dowcipnych artykułach, za psa Nazghula wzięli się dziennikarze największych tytułów. Zasadniczo, jako pies nie miał szans na kwalifikację do finałów – startował w konkurencji kobiet.

Władimir Semirunnij i drużyna łyżwiarstwa figurowego

Mierzymy się z nową sytuacją. Medal w łyżwiarstwie szybkim zdobył dla biało-czerwonych naturalizowany Rosjanin, który przyjechał do Polski już po rozpętaniu przez jego kraj wojny z Ukrainą. To przypadek bardzo powszechny w Rosji – ucieczka do nowej ojczyzny, żeby móc się realizować w sporcie. Brutalnie rzecz ujmując, lepiej, żeby Władimir był po naszej stronie, więc dobrze, że przyjechał.

Wątpliwości mogą być tylko takie, że sportowa lojalność najczęściej nie jest trwała, zresztą sam Semirunnij aplikował do Kanady i Holandii, zanim dzięki trenerowi Pawłowi Abratkiewiczowi zdecydował się spróbować tego samego z Polską.

Podobna sytuacja miała miejsce w polskiej drużynie łyżwiarstwa figurowego, w której Rosjanie stanowili dokładnie połowę. Wszyscy przyjechali do Polski przed inwazją, ale już po aneksji Krymu, co przecież było zapowiedzią pełnoskalowej wojny. Ale to są po prostu zwykli młodzi ludzie, którzy nie wypowiadają się o tym, co robi reżim Putina w Ukrainie, i trudno mieć o to do nich pretensje, skoro ich rodziny zostały właśnie tam.

Szampan na plecach wicemistrza olimpijskiego

Semirunnij nie wiedział, czy zdobędzie medal na 10000 m aż do ostatniej jadącej pary, bo ona mogła go zepchnąć na czwarte miejsce. Pobiegłem tam, gdzie czekał – do gimnazjonu zawodników, pomieszczenia z materacami, rolkami. Pod drzwiami zebrał się mały tłumek polskiej reprezentacji, gotowej do skoku do środka. Konrad Niedźwiedzki patrzył na wyniki na ISU Live. W chwili, gdy wyskoczyły dobre dla Polski, krzyknął "Medal!" i wszyscy wparowali do Semirunnija.

Natalia Czerwonka wyciągnęła skądś szampana, korek wystrzelił i Władek – jak wszyscy go nazywają w kadrze – szedł na dekorację w czerwonej reprezentacyjnej bluzie mokrej od szampana. Maszerowałem z nim, też go klepałem po plecach, zapamiętam zapach szampana na plecach wicemistrza olimpijskiego.

Kapitalny gigant Maryny. Niemal do końca

Maryna Gąsienica Daniel w pierwszym przejeździe giganta jechała jak złoto, na zielono, jak mówią alpejczycy - ten kolor oznacza liderowanie. W obydwu przejazdach miała czołowe czasy na dwóch odcinkach, na medal w globalnym, bodaj najbardziej konkurencyjnym ze sportów zimowych igrzysk. Była tak bardzo blisko życiowego sukcesu. Poległa na jednej z najtrudniejszych bramek, jednej z ostatnich, na której właściwie wszystkie miały problemy, ale na tym odcinku Polka miał dopiero 27 wynik.

Karnawał zimą. Lucas Pinheiro Braathen

Dom Brazylii w Mediolanie. Wchodzi Braathen, Lucas Pinheiro Braathen. Po konflikcie z norweską federacją narciarską, hegemonem na skalę światową (co to dla niej, jakiś jeden alpejczyk?!), Braathen przenosi się do Brazylii, ojczyzny matki. Cudowny, młody człowiek, poświęca część swojego czasu w Casa Brasilia dziewczynie, koleżance z reprezentacji, która cztery lata temu w drodze na igrzyska w Pekinie była ofiarą wypadku samochodowego. Omal nie zginęła (zginął kierowca auta, w którym jechała jako pasażerka), a w Cortinie była chorążą Brazylii.

Tydzień po spotkaniu w Casa Brasilia Braathen został pierwszym mistrzem olimpijskim sportów zimowych z Ameryki Południowej. Brazylia po raz pierwszy transmitowała igrzyska na żywo. Właśnie z jego powodu.

Wypadek Kamili Sellier

Płoza łyżwy rywalki uderzyła Kamilę Sellier z potężną siłą tuż pod oko. Polka do poniedziałku pozostanie w szpitalu w Mediolanie. Lekarze sprawdzają, jakie konsekwencje wypadek będzie miał dla jej zdrowia. Jej niebezpieczna kraksa każe postawić pytanie, dlaczego one wszystkie nie jeżdżą w maskach takich, jakich używają siostry Xandra i Michelle Vlezeboer z Holandii. To nie musi być jakieś wielkie poświęcenie i obniżenie szans na medal – Xandra zdobyła dwa złota w Mediolanie. A jednak nie chcą takich masek używać.

Mało tego. Twarz Jensa van t’Wouta została zdeformowana po upadku i ciosie łyżwą tak bardzo, że nazywają go Scareface, Człowiek z Blizną. Nie tylko mu się to podoba, ale sam sobie nadał przezwisko i wstawił sobie złoty ząb w miejsce utraconego. Ledwo wyszedł z tego, bo nie w jednym kawałku, a jednak i on nie ma zamiaru zakładać maski.

Katar w Mediolanie

Niesamowite, ale w czasie igrzysk na ulicach Mediolanu i wokół obiektów olimpijskich widać było bardzo wielu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa Kataru. Osławiona policja podlegająca bezpośrednio emirowi sprowadziła wojskowymi gigantami C-17 Globemasterami samochody terenowe w kamuflażu, nissany patrole oraz wielki transporter opancerzony, czyli bojowy wóz piechoty.

Widok był zastanawiający, szczególnie że w pierwszych dniach igrzysk Mediolańczycy protestowali przeciwko obecności amerykańskich agentów ICE. Protesty odbywały się dzień po dniu. Katarczycy przyjechali zgodnie z umową rodziny królewskiej Kataru z rządem Włoch. Byli widoczni na ulicach, w odróżnieniu od agentów ICE, którzy mieli za zadanie prowadzić wywiad elektroniczny w celu ochrony delegacji rządowych i VIP z USA.

Finałowy hokej. 101 sekunda dogrywki

Wayne Gretzky, obecny w Mediolanie Kanadyjczyk i The Great One mówił, że finał Kanady z USA będzie czymś innym niż byłyby kiedyś, ze względu na napięcie, jakie teraz utrzymuje się między dwoma krajami za sprawą prowokacji Donalda Trumpa. Prezydent USA planował przyjazd na hokejowy finał i na ceremonię zamknięcia igrzysk olimpijskich, ale odwołał go w ostatnim momencie.

Kanadyjczycy byli lepsi, oddali 42 strzały (rywale 27), ale było 1:1. W 101. sekundzie dogrywki Amerykanie strzelili jednak złotego gola (zupełnie jak w identycznym finale kobiecym) i wygrali ósmy finał olimpijski obu drużyn. Bilans jest wciąż korzystny dla Kanady: 6-2.

Ilia Malinin spala się i łamie

To był niezwykły widok: król poczwórnych skoków w łyżwiarstwie figurowym, Ilia Malinin, bodaj największy faworyt do złota, nie licząc biegacza Johannesa Klaebo, leżał na lodzie. Katastrofa zaczęła się, gdy zamiast poczwórnego axla Malinin wykonał pojedynczy. I się wszystko posypało. Dwa upadki w programie dowolnym przypieczętowały klęski Poczwórnego Króla. "Spieprzyłem to" – powiedział łyżwiarz, który od dwóch lat nie przegrał zawodów, a wcześniej zapewnił Amerykanom olimpijski triumf w rywalizacji drużyn. Zamiast niego złoto zdobył Michaił Szajdorow z Kazachstanu.

Jedno jest pewne: w żadnym sporcie presja na idealne, perfekcyjne wykonanie nie jest tak wielka, jak w zawodach solistów w łyżwiarstwie figurowym.