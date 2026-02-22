Potężny skandal z izraelskimi olimpijczykami. Natychmiast wszczęto dochodzenie

Kolejny skandal wokół reprezentacji Izraela na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie! Zaledwie kilka dni temu rozpętała się burza po słowach komentatora szwajcarskiej stacji RTS Stefana Renny. - Edelman określa siebie jako syjonistę do szpiku kości - mówił w trakcie transmisji zmagań bobslejowych dwójek na temat izraelskiego zawodnika Adama Edelmana. Z kolei w sobotę kolejne kontrowersyjne słowa padły na antenie włoskiego RAI 2.

Gigantyczny skandal wokół izraelskich bobsleistów. Natychmiastowa reakcja

Tym razem do incydentu doszło podczas przejazdu bobslejowych czwórek, a właściwie tuż przed jego rozpoczęciem. Zanim komentatorzy przywitali się z widzami, ci przypadkowo usłyszeli tajemniczy głos: "Unikajmy załogi numer 21, czyli izraelskiej. Nie, ponieważ…". Drugie zdanie zostało nagle urwane. Prawdopodobnie zorientowano się, że transmisja już się rozpoczęła.

Wpadka włoskiego publicznego nadawcy nie przeszła jednak niezauważona. W mediach społecznościowych momentalnie rozpętała się wokół niej afera. Zniesmaczeni widzowie domagali się wyjaśnień. W końcu głos w tej sprawie zabrał tymczasowy dyrektor RAI Sport, Marco Lollobrigida. - To niedopuszczalny komentarz, który w żaden sposób nie reprezentuje wartości nadawcy publicznego i RAI Sport. W imieniu zarządu składam szczere przeprosiny izraelskim sportowcom, delegacji i wszystkim widzom. Natychmiast wszczęto wewnętrzne dochodzenie w celu ustalenia odpowiedzialności. Sport powinien łączyć, a nie dzielić - napisał w specjalnym oświadczeniu.

Te słowa naprawdę padły na antenie. Włosi przepraszają: "Poważna sprawa"

Jeszcze w trakcie transmisji komentator odczytał przeprosiny ze strony dyrektora generalnego RAI, Giampaolo Rossiego. - Incydent, który miał miejsce podczas transmisji na żywo na kanale RAI 2, stanowi poważną sprawę, sprzeczną z zasadami bezstronności, szacunku i inkluzywności, które muszą charakteryzować media publiczne. W związku z tym RAI wszczęło wewnętrzne dochodzenie, którego celem jest jak najszybsze wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia ewentualnej odpowiedzialności - brzmiały. Ich treść przytoczył dziennik "Il Giornale".

Komentarz wobec izraelskiej załogi nie przeszedł bez echa również środowisk żydowskich. Przewodniczący gminy wyznaniowej w Mediolanie, Walker Meghnagi, nazwał je "hańbą" i wezwał do interwencji Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).

Sam występ izraelskich bobsleistów z pilotem Adamem Edelmanem na czele nie należał do udanych. Ukończyli oni zaledwie dwa z czterech ślizgów i nie zostali sklasyfikowani. Złoto i srebro padło łupem czwórek niemieckich, a po brąz sięgnęli Szwajcarzy.