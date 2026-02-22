Niesamowity finał hokeja na igrzyskach! Złoty gol w 101. sekundzie dogrywki

46 - aż tyle lat temu reprezentacja USA ostatni raz sięgnęła po złoty medal igrzysk olimpijskich w hokeju. Wtedy Amerykanie na ZIO w Lake Placid w finale pokonali 4:3 ówczesny ZSRR. Od tamtej pory Amerykanie zdobyli dwa srebrne medale (w 2002 roku w Salt Lake City i w 2010 w Vancouver).

Teraz Amerykanie, którzy w drodze do finału odnieśli komplet pięciu zwycięstw, zmierzyli się z Kanadyjczykami, dziewięciokrotnymi złotymi medalistami ZIO (ostatni raz w 2014 roku w Soczi).

Niedzielny finał lepiej rozpoczęli Amerykanie. W szóstej minucie do siatki trafił Matthew Boldy (grający na co dzień w Minnesocie Wild). Kanadyjczycy szybko chcieli wyrównać i zaciekle atakowali, ale nie potrafili w pierwszej tercji zdobyć gola.

W drugiej tercji ich napór wciąż trwał, ale to Amerykanie mieli lepsze sytuacje po kontratakach. Brakowało jednak obu drużynom skuteczności. Kanadyjczycy nie potrafili wyrównać nawet mimo gry z przewagą dwóch zawodników. Udało im się w 39. minucie. Wtedy ładnym strzałem w długi róg popisał się Cale Makar, a asystę miał Devon Toews. Tuż po wyrównującej bramce Amerykanin trafił w słupek.

Na początku trzeciej tercji dominowali Kanadyjczycy. Nie wykorzystali oni dwóch świetnych sytuacji - m.in. 19-letni Macklin Celebrini zmarnował pojedynek sam na sam z bramkarzem.

O wyniku spotkania zadecydowała dogrywka, w której obowiązuje zasada "złotego gola". Po zaledwie dwóch minutach do siatki trafił Jack Hughes.

W meczu o brązowy medal Finlandia, która cztery lata temu sięgnęła w Pekinie po złoto ZIO, wygrała ze Słowacją aż 6:1 (1:0, 1:1, 4:0). To ósmy medal Finów na igrzyskach (jeden złoty, dwa srebrne i pięć brązowych).

Finał ZIO w hokeja mężczyzn: USA - Kanada 2:1 po dogrywce (1:0, 0:1, 0:0)