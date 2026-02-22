Kosmos! W wieku 22 lat największa gwiazda igrzysk przeszła do historii

Eileen Gu to jedna z największych, o ile nie największa gwiazda igrzysk olimpijskich. Urodzona w Stanach Zjednoczonych reprezentantka Chin jest niezwykle popularna i zamożna, choć wokół jej osoby nie brakuje też kontrowersji. Trudno mieć jednak większe wątpliwości co do jej klasy sportowej.

Eileen Gu wywalczyła upragnione złoto i przeszła do historii igrzysk olimpijskich

We wcześniejszych startach we Włoszech narciarka dowolna zdobyła srebro w konkurencjach slopestyle oraz big air. W niedzielę miała ostatnią szansę na złoto, w halfpipie. Zdobyła je z wynikiem 94,75 (druga była Chinka Fanghui Li z rezultatem 93, a trzecia Brytyjka Zoe Atkin z wynikiem 92,50) i w ten sposób przeszła do historii.

Jak poinformowała agencja AFP, Gu "została najbardziej utytułowaną narciarką dowolną w historii zimowych igrzysk olimpijskich". Ma już bowiem sześć medali w narciarstwie dowolnym, cztery lata temu w Pekinie także sięgnęła po złoto w halfpipie, jak również w big airze i dołożyła do tego srebro w slopestyle'u.

Eileen Gu najbardziej utytułowaną narciarką dowolną w historii. Łatwo nie było

Osiągnięcia Chinki są tym bardziej imponujące, że podczas igrzysk miała bardzo napięty terminarz. - Niestety, finały big air i treningi w halfpipie odbywają się w tym samym czasie, co oznacza, że stracę cały dzień treningów. Ta decyzja jest dla mnie rozczarowująca, ponieważ wydaje się sprzeczna z duchem Igrzysk. Odważenie się na bycie jedyną kobietą startującą w trzech konkurencjach nie powinno być karane - mówiła. Mimo że nie dostała od organizatorów zgody na dodatkowe sesje treningowe, to i tak zdołała pokonać rywalki w swej koronnej konkurencji.

Eileen Gu ma też na koncie wiele sukcesów poza igrzyskami. W klasyfikacji generalnej Park & Pipe (OPP, następca Pucharu Świata), łączącej slopestyle, halfpipe oraz big air, trzykrotnie stanęła na podium, a wygrała ją w sezonie 2020/21.