Polka sprawiła najpiękniejszą sensację na igrzyskach! Cały kraj zobaczył jej łzy

Co za niewiarygodna pogoń! To zdanie po świetnym ósmym miejscu Elizy Ruckiej-Michałek w biegu na 50 kilometrów stylem klasycznym na igrzyskach zdecydowanie ma drugie dno. Dobrze opisuje, czego dokonała Polka na trasie w Tesero, ale też pasuje do tego, jak ułożyła się jej historia. Są w niej omdlenia na trasie, narodziny dzieci, powrót do sportu, a teraz wielki sukces. Może być inspiracją dla wielu osób.

Na pytanie "Co ty zrobiłaś?" od dziennikarzy po biegu Rucka-Michałek odpowiedziała rozbrajająco: "Dobiegłam".

O jej wyczynie z niedzieli naprawdę trudno jednak opowiedzieć, używając tylko jednego słowa czy zdania. Przecież przez chwilę można było pomyśleć, że powalczy o medal. Biegła tuż obok zawodniczek, które później walczyły o miejsce na podium. To już dużo - przed startem nie przypuszczaliśmy, że to możliwe.

A przy tym ministerialne stypendium (za miejsce w pierwszej ósemce na igrzyskach) zapewniła sobie zawodniczka, która trenuje poza główną kadrą polskich biegaczek, jednocześnie wychowując z mężem - i trenerem - Mikołajem dwójkę dzieci.

To wstęp do niezwykłej historii. I po tym biegu z Tesero można wierzyć, że Eliza Rucka-Michałek nie napisała jej ostatniego rozdziału.

Polka naprawdę walczyła o medal. Miała czołówkę biegu tuż przed sobą

Rucka-Michałek w niedzielę startowała z numerem 21. Do pierwszej "15" przebiła się, kiedy zawodniczki minęły punkt pomiaru po 7,2 kilometra biegu. Potem bardzo długo biegła na pozycjach 11-13, ze stratą od dwóch do ponad trzech minut do prowadzącej Szwedki Ebby Andersson i około półtorej minuty do walczących o brązowy medal. Utrzymywała jednak dobre tempo, a potem przyspieszyła. I rzuciła się w szaleńczą pogoń za najlepszymi.

Ich tempo słabło, a Polka ani myślała zwalniać. Gdy biegaczki minęły 30. kilometr, Rucka-Michałek była już ósma. Wtedy ze stratą blisko czterech minut do liderki i wciąż ponad minuty do grupy pięciu zawodniczek, które miały rozstrzygnąć pomiędzy sobą walkę o brąz (z coraz większą przewagą prowadziła Ebba Andersson, a kilkadziesiąt sekund za nią biegła Norweżka Heidi Weng) . Tak im się wydawało. Na5,5 kilometra do mety, Polka traciła do nich już zaledwie 6,4 sekundy. To było jak sen. Nasza biegaczka zagrażała czołówce na igrzyskach olimpijskich - miała medal na wyciągnięcie ręki. W końcówce Ruckiej-Michałek zabrakło już sił, żeby dobiec do mety razem z grupą tych, które walczyły o brąz. Kilka razy się potykała i ostatecznie była ósma, ze stratą 20,4 sekundy do siódmej Kerttu Niskanen z Finlandii.

Przed nią przybiegły jeszcze szósta Austriaczka Teresa Stadlober, piąta Amerykanka Jessica Diggins, czwarta Kristin Austgulen Fosnaes z Norwegii i medalistki: Szwajcarka Nadja Kaelin z brązem, srebrna Norweżka Heidi Weng i Ebba Anderson ze Szwecji, która została pierwszą, historyczną mistrzynią olimpijską na 50 kilometrów stylem klasycznym. Pod tym względem wynik Elizy Ruckiej-Michałek też będzie wyjątkowy, ale trzeba docenić przede wszystkim fakt, że dawno nie mieliśmy zawodniczki tak realnie walczącej "o coś" na wielkiej imprezie. A wszystko dzień po 12. miejscu Dominika Burego na "50" klasykiem mężczyzn. Końcówka igrzysk polskim biegom wyszła przepięknie.

Tak Rucka-Michałek walczyła o igrzyska. Teraz zgarnie stypendium: 121 tysięcy złotych

- Walczyłam, starałam się. Myślę, że dobrze ruszyłam. W głowie na trasie miałam, że "wszystko przede mną". Pewnie dopiero poczuję, jak ważny to moment. Na razie jestem tak zmęczona, że chyba nie mam siły myśleć - mówiła tuż po biegu Eliza Rucka-Michałek.

Jak czuła się, biegnąc tuż obok zawodniczek, które walczyły o medal? W końcu też w pewnym stopniu w tej walce uczestniczyła. - Już byłam dumna z siebie, że tam jestem. Biegłam chwilę z dziewczynami, ale wiedziałam, że one po prostu czekają na ten ostatni moment. A ja tak walczyłam, że już nie miałam siły, choć starałam się dać z siebie wszystko - opisała Polka.

Jej wynik oznacza dodatkowe środki, które Ministerstwo Sportu obiecuje za każdy wynik w top 8 na igrzyskach olimpijskich. Za ósme miejsce dostaje się obecnie 6728,40 zł miesięcznie przez półtora roku. Łącznie można to aż 121 111,10 zł.

- Myślę, że to dużo zmieni, sporo nam pomoże, bo w tym roku, nie ukrywam, brakowało nam tych środków. Musieliśmy o nie sami jakoś tam walczyć, przez co na przykład dzieci cierpiały. Myślę, że teraz przed nami już wszystko co dobre - podsumowała Rucka-Michałek

W trakcie sezonu zawodniczka uruchomiła nawet zbiórkę, by sfinansować przygotowania do igrzysk. Ta zniknęła z internetu po tym, jak odniósł się do niej Polski Związek Narciarski, twierdząc, że biegaczka źle przedstawia swoją sytuację. Rucka-Michałek zrezygnowała ze wsparcia PZN, decydując się na treningi ze swoim mężem i trenerem Mikołajem Michałkiem. Związek starał się zdobyć dla nich ministerialne stypendia, ale się nie udało. Biegaczka miała zatem zgodę sztabu na indywidualne treningi - mogła w ten sposób się przygotowywać, ale musiała to robić na własną rękę. Teraz udowodniła jednak związkowi swoją wartość - oby zostało to zauważone, a w efekcie zaowocowało zmianami w zakresie szkolenia i prowadzenia kadry.

Jak Rucka-Michałek zniosła sam morderczy bieg na 50 kilometrów, który wiele osób opisywało jako nieodpowiedni dla kobiet? - Trasa była piekielna. Wszystko mnie bolało, już mnie skurcze łapały chyba nawet na włosach, więc cieszę się, że to wytrzymałam i dobiegłam do mety - skomentowała.

Specjalna akcja i wsparcie dla Polki. Jej trener i mąż w końcu mógł być na trasę

Sam bieg musiał być dla Polki wyjątkowy, w końcu wspierał ją także jej mąż. Do tej pory Mikołaj Michałek przebywał głównie na trybunach, przez ograniczenia w otrzymanych na igrzyskach akredytacjach nie mógł być przy trasie podczas biegów swojej żony. W niedzielę to się zmieniło.

- Jak się jest w tłumie ludzi, ciężko cokolwiek usłyszeć. Dziś stał sam, mógł mi podpowiadać, wspierać mnie. Cieszę się, że się udało - wskazała Rucka-Michałek.

- To dzięki dobrej współpracy z chłopakami z teamu, z trenerem kadry. Dzięki niemu tak naprawdę i dzięki jego uprzejmości udało się mi tutaj dostać, więc dziękuję mu bardzo za to - dodał jej trener.

Poza mężem na miejscu Rucką-Michałek wspierali rodzice, znajomi i rodzeństwo. No i dwójka dzieci - Franio i Tosia, która dostała od mamy numer startowy z biegu.

Mikołaj Michałek i Eliza Rucka-Michałek z dziećmi podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech Fot. Jakub Balcerski, Sport.pl

- Doceniam Elizę za to, że potrafiła pogodzić przygotowania z wychowaniem dwójki małych dzieci. Czasami na zgrupowaniu brakowało nam kogoś, kto by nam mógł pomóc przypilnować dzieci - Mówi Mikołaj Michałek. - Często wygląda to tak: o ósmej rano Eliza robi trening, później ja robię kolejny trening z młodzieżą. Wracamy, Eliza gotuje obiad, idziemy na kolejny trening. Pomoc ludzi z zewnątrz jest olbrzymia, przede wszystkim tych młodych ludzi, ale też babci i dziadków. Bez nich na pewno by nas tutaj dzisiaj nie było - przekonywał Michałek.

Ależ to jest historia. "Warto pokazać, że w życiu nie istnieją rzeczy niemożliwe"

Rucka-Michałek wróciła do biegów i od początku tej zimy pokazywała, że będzie chciała pojechać na igrzyska i pokazać tam swój potencjał. Wcześniej dopadały ją problemy zdrowotne - omdlenia na trasie, po których PZN nie wydał jej pozwolenia na dalsze starty. Z tego powodu nawet zakończyła karierę. Te dolegliwości jednak ustały i po urodzeniu dwójki dzieci Polka zabrała się za powrót do sportu. Tej zimy pojawiały się zarówno motywujące i dobre wyniki w Pucharze Świata, jak i kolejne problemy zdrowotne. Ale dotarła do Włoch, a efekt jej starań i zawziętości jest niesamowity.

- Ciężko nam w to uwierzyć. Na pewno z każdą godziną emocje będą do nas dochodziły. I multum gratulacji. Za wszystkie dziękujemy - przekazał Michałek. A nasza biegaczka dodała, że dziękuje całemu sztabowi, który dziś jak jeden organizm działał dla niej, choć teoretycznie Rucka-Michałek na stałe z nim nie współpracuje. - Wszyscy spisali się na medal. Super narty, miałam super trzymanie... Dziękuję wszystkim z osobna, każdemu. A także rodzinie i mężowi - wskazała.

- Historia Elizy jest naprawdę niesamowita. Myślę, że będzie warto uwiecznić, przedstawić jej historię i pokazać, że w życiu nie istnieją rzeczy niemożliwe. Ona to udowadnia - podsumował Mikołaj Michałek.