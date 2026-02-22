Cały świat zobaczył, co Włoch zrobił po zdobyciu medalu. "To karma"

To była najbardziej poruszająca dedykacja tych igrzysk. Drugi w ski crossie Federico Tomasoni padł kolana i wzniósł rękę z wyciągniętym ku niebu palcem. Potem, płacząc, to samo zrobił z medalem, który wcześniej ucałował. Za słońcem znajdującym się na środku kasku Włocha kryje się tragiczna historia.

Będący gospodarzem igrzysk Włosi byli w euforii. Nigdy wcześniej nie mieli medalu olimpijskiego w ski crossie (ten sport zadebiutował na igrzyskach w 2010 roku), a teraz ich reprezentanci zajęli dwa czołowe miejsca. I choć złoto zdobył w Livigno Simone Deromedis, to uwaga co najmniej równie mocno, jeśli nie bardziej, skupiała się na Federico Tomasonim. Bo on zdobył medal nie tylko dla siebie, ale też dla tragicznie zmarłej Matilde Lorenzi, z którą był prywatnie związany.

Medal dla słońca. Zagubienie i narty na ratunek. Powrót do Livigno

"Cześć Mati, to dla Ciebie" - tak Tomasoni zaczął opis do postu na Instagramie, który umieścił po odniesieniu w sobotę życiowego sukcesu. Dołączył też kilka zdjęć. Na pierwszym stoi na podium i z zamkniętymi oczami oraz lekko uniesioną głową wysłuchuje włoskiego hymnu, granego dla Deromedisa. Ale on też w tej historii jest zwycięzcą. A odniósł je razem z Lorenzi, towarzyszącą mu na trasie w postaci słońca na kasku. Nieco ponad dwa tygodnie po jej śmierci – w dniu, w którym obchodziłaby 20. urodziny – napisał w sieci, że zawsze będzie jego słońcem.

Słońce jest też logiem fundacji Matildina4Safety, którą założyła rodzina Lorenzi po jej śmierci. Celem jest promowanie i poprawa bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach. Będąca nadzieją włoskiego narciarstwa alpejskiego Matilde 28 października 2024 roku miała poważny wypadek na treningu slalomu giganta w Val Senales. Wypadła poza trasę i uderzyła mocno głową w twarde, oblodzone podłoże. Przetransportowano ją do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarła.

- Przez pierwsze dwa miesiące byłem całkowicie zagubiony. Matilde śniła mi się każdej nocy - opowiadał potem Tomasoni, który poznał młodą alpejkę w wojskowej sekcji sportowej.

Po jej śmierci rozważał rzucenie narciarstwa, ale ostatecznie to ono pozwoliło mu przetrwać najtrudniejszy czas. Z myślą o Lorenzi kontynuował przygotowania do igrzysk. Wystąpił z 17. numerem startowym, który ona nosiła. Po wywalczeniu medalu opowiadał też, że na pierwszych wspólnych wakacjach byli właśnie w Livigno. Olimpijskie srebro wywalczył po fotofiniszu.

- To dla ciebie, Matilde. To najlepsze, co mogłem zrobić. Dałem z siebie wszystko. Trzeba wierzyć w bajki. Wyobrażałem sobie ten moment od tygodnia. Słońce na moim kasku jest czymś wyjątkowym. Jechałem nogami, ale i sercem. Los prowadzi cię ku określonym sytuacjom, ale jeśli nigdy się nie poddasz, możesz marzyć o wielkich rzeczach – opowiadał zapłakany Tomasoni dziennikarzom.

"To nie zbieg okoliczności, to karma". Tomasoni wysłał przed startem wyjątkową wiadomość

Według relacji w gazecie "Corriere della Sera" Deromedis za metą objął kolegę i z uśmiechem zapewnił, że z chęcią kupi mu drinka w ramach zakładu, do jakiego doszło między nimi przed tym startem. Nowy mistrz olimpijski w ski crossie potem jednak spoważniał i docenił determinację Tomasoniego.

- To, przez co przeszedł Fede, było niezwykle trudne. Ma za sobą mroczny czas. Staraliśmy się być tak blisko niego, jak to było możliwe. Zasłużył na ten medal. Nigdy się nie poddał w obliczu ekstremalnej sytuacji, o której trudno było rozmawiać. Uważam, że to także przeznaczenie. To, że stanął po raz pierwszy na podium właśnie tutaj, to nie zbieg okoliczności, to karma - przekonywał mistrz olimpijski.

W dzienniku "La Repubblica" z kolei zamieszczono rozmowę z Adolfo Lorenzim, ojcem tragicznie zmarłej alpejki. Wraz z najbliższymi oglądał zdobywającego srebro Tomasoniego i dedykację dla swojej córki w telewizji.

- Przestaliśmy płakać pięć minut temu. Jestem bardzo szczęśliwy, a może nawet jest to jeszcze intensywniejsze uczucie. Federico jest wspaniałą osobą - podkreślił mężczyzna.

I opowiedział o wiadomości, którą dostał od Tomasoniego w wieczór poprzedzający jego start. – Ta wiadomość sprawiła, że wstrzymałem oddech. Napisał: "Jutro będzie dla Was". Odpisałem: "Spraw, byśmy mogli marzyć". I zrobił to – zaznaczył poruszony Adolfo Lorenzi.