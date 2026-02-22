Kowalczyk-Tekieli ruszyła do Polki po historycznym wyczynie. Emocje wzięły górę

To były piękne, pełne emocji chwile dla wszystkich związanych z polskimi biegami narciarskimi. Eliza Rucka-Michałek goniła grupę walczących o medal w biegu na 50 kilometrów w Tesero, ostatecznie zajęła znakomite ósme miejsce. Po wszystkim gratulowała jej Justyna Kowalczyk-Tekieli, która komentowała jej bieg, a Elizę zna jako jej była trenerka.

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest naszą największą legendą w historii biegów narciarskich, ale dziś śledzi je z innej perspektywy. W trakcie tegorocznych igrzysk jest ekspertką Eurosportu i choć większość imprezy spędziła w Cortinie d'Ampezzo, to na ostatni weekend startów w biegach przyjechała do Tesero. I na pewno tego nie żałuje.

Kowalczyk-Tekieli wzruszona tym, co stało się w Tesero. "Możesz płakać"

Polka wraz z Kacprem Merkiem komentowała w niedzielę rywalizację biegaczek na 50 kilometrów i przeżywała to, co robiła podczas niej Eliza Rucka-Michałek. To zawodniczka, z którą Kowalczyk-Tekieli pracowała, gdy wspierała polskie biegi razem ze swoim trenerem Aleksandrem Wierietielnym. Zbudowały wtedy relację i do dziś dobrze się rozumieją.

Z tego powodu dla Kowalczyk-Tekieli to, co wydarzyło się w niedzielę w Tesero, było wyjątkowe. Dwukrotna mistrzyni olimpijska z Vancouver i Soczi krzyczała i nie powstrzymała łez w trakcie transmisji, opisując to, co robiła jej była podopieczna. - Oglądajcie to, bo to może być historia na medal - przekonywała widzów Eurosportu jeszcze na 36. kilometrze biegu. - Możesz płakać - mówił jej Merk, gdy bieg się zakończył, a Rucka-Michałek minęła metę na znakomitej ósmej pozycji.

Piękna scena w Tesero. Kowalczyk-Tekieli ruszyła do mixed zony

Po zakończeniu biegu Kowalczyk-Tekieli wyszła z budki komentatorskiej i ruszyła w okolice strefy, gdzie sportowcy udzielają wywiadów. Najpierw spotkała tam Łotyszkę Patriciję Eidukę, z którą też pracowała - ona skończyła niedzielną rywalizację na 11. miejscu. Po chwili Polka pytała już nas jednak o Rucką-Michałek i szukała jej w strefie dla dziennikarzy.

Po jednym z wywiadów byliśmy świadkami pięknej sceny, gdy obie się wyściskały i chwilę porozmawiały.

- Pogratulowała mi po prostu. Mówiła, że super i jest ze mnie dumna. I bardzo jej dziękuję za to, że chciało się jej tu przyjechać i pokibicować - przekazała później Rucka-Michałek o tym, co powiedziała jej Kowalczyk-Tekieli.

Oby to były też symboliczne obrazki - po 12. miejscu Dominika Burego i ósmym Ruckiej-Michałek znów możemy uwierzyć, że mamy szanse na dobre wyniki w biegach na wielkich imprezach. Niech ta pozytywna końcówka igrzysk da nam napędu na kolejne lata. Mamy w tej dyscyplinie piękne tradycje i właśnie dostaliśmy sygnał, że dalej możemy być częścią jej światowej czołówki.