Wszyscy zobaczyli, jak Polka ruszyła po medal. "Czapki z głów"

Eliza Rucka-Michałek kapitalnie spisała się w biegu na 50 km kobiet stylem klasycznym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polka zajęła bardzo dobre ósme miejsce, a jeszcze kilometr przed metą była w grupie walczącej o brązowy medal!

Internauci oszaleli na punkcie Elizy Ruckiej-Michałek

Eliza Rucka-Michałek zebrała mnóstwo pochwał w mediach społecznościowych.

"Eliza Rucka-Michałek ósma na 50 km stylem klasycznym. Cóż za zakończenie IO dla Polski! Brawo Eliza! Piękny wynik! I to na królewskim dystansie! Polskie biegi narciarskie jeszcze żyją" - napisał Sportowy Rytm Dnia.

"Eliza Rucka-Michałek na 8. miejscu w biegu na 50 km. Na 3 km przed metą traciła kilka sekund do brązu. Najpiękniejsza w tym występie była walka, determinacja i nadzieja, którą dostaliśmy w ostatnim występie Polki na igrzyskach. Wielki występ" - dodał Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia ZET.

"Wielka wielka Wielka Eliza Rucka-Michałek ósma na 50km klasykiem! Czapki z głów. Fantastyczna walka! Dziękujemy" - przyznał Karol Darmoros.

Zdaniem Łukasza Gagaski, Eliza Rucka-Michałek przebiła bardzo dobry, sobotni występ Dominika Burego, który zajął 12. miejsce w biegu na 50 kilometrów.

"Eliza Rucka-Michałek po fantastycznej walce zajmuje ostatecznie ósme miejsce na dystansie 50 kilometrów techniką klasyczną. Ile emocji dostarczył nam ten bieg. Eliza jesteś wielka. Wczoraj bardzo dobry występ Dominika Burego, dziś przebiła go Eliza Rucka-Michałek. Złotą medalistką Ebba Andersson, która była dziś zdecydowanie najsilniejsza na trasie. Piękne zakończenie tych ZIO - był to ostatni polski akcent w Italii" - czytamy na Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska.

"Nie ma medalu, ale Eliza Rucka-Michałek podbiła serca kibiców. Pasjonujący pościg" - dodał Tomasz Kalemba, dziennikarz Interii.

Jakub Radomski z Weszło uważa, że Eliza Rucka-Michałęk została wielką bohaterką ZIO 2026. "Niesamowita jest Eliza Rucka - Michałek. Właśnie dobiegła ósma w morderczym biegu na 50 km. Bohaterka tych igrzysk. Wiedzieliście, że ona kiedyś kończyła karierę, bo regularnie mdlała na trasie?" - napisał w serwisie X.

"Eliza Rucka-Michałek, ależ bieg! Polka blisko strefy medalowej na 50 km stylem klasycznym. Rozwijaj się dalej, dziewczyno!" - przyznał z kolei Seweryn Czernek.

Dominik Formela ze Skijumping.pl docenił też świetne emocje komentatorów Eurosportu: Kacpra Merka oraz Justyny Kowalczyk-Tekieli.

"Przesympatyczną niedzielę na zamknięcie ZIO 2026 zafundowało trio Eliza Rucka-Michałek oraz Justyna Kowalczyk i Kacper Merk na wokalu w Eurosporcie. Znając historię naszej zawodniczki, ależ to jest piękna historia!" - napisał Formela.

