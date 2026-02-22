Kowalczyk uroniła łzę po tym, co zrobiła Polka! "Możesz płakać"

- Walczy dziś fantastycznie i dzielnie. Eliza traci 53 sekundy do grupy medalowej. Oglądajcie to, bo to może być historia na medal. Na każdym pomiarze odrabia po 10 sekund, a rywalki wyglądają na bardzo zmęczone. One się czają, nikt nie chce prowadzić, a tempo jest słabe. To świetna wiadomość dla Elizki, która zaraz się znajdzie w grupie medalowej. To jest niesamowite, co dziś się dzieje. Zaraz zabraknie mi słów - mówili szczęśliwi komentatorzy Eurosportu na 36. kilometrze biegu na 50 km kobiet stylem klasycznym w ZIO 2026. 25-letnia Eliza Rucka-Michałek zajmowała wtedy ósme miejsce.

Świetny bieg Elizy Ruckiej-Michałek

W gronie zawodniczek walczących o brązowy medal (Szwedka Ebba Andersson i Norweżka Heidi Weng miały wyraźną przewagę) były: Norweżka Kristin Austgulen Fosnaes, Amerykanka Jessie Diggins, Szwajcarka Nadja Kaelin, Finka Kerttu Niskanen oraz Austriaczka Teresa Stadlober.

Dziewięć kilometrów przed metą Rucka-Michałek do zawodniczek walczących o brąz traciła tylko 32 sekundy. Mało tego, na 44. kilometrze traciła już tylko 15 sekund. - Ona pracuje dużo lepiej od rywalek. Eliza nie wygląda, że biegnie na oparach. Dawaj Eliza, dawaj - dodała rozemocjonowana Justyna Kowalczyk-Tekieli, komentująca w Eurosporcie.

Emocje sięgały zenitu, bo Rucka-Michałek niecałe trzy kilometry przed metrów dołączyła do tej grupy i wydawało się, że włączy do walki o medal. Błyskawicznie wyprzedziła Amerykankę Jessie Diggins, czterokrotną medalistkę olimpijską. Niestety, wtedy miała chwilę słabości. Ostatecznie brązowy medal wywalczyła Szwajcarka Nadja Kaelin, a Polka zajęła świetne, ósme miejsce. - Możesz płakać - mówił Kacper Merk do Kowalczyk-Tekieli.

Złoty medal wywalczyła Ebba Andersson (czas 2:16:28) a srebrny Heidi Weng (strata 2:15.3).

Eliza Rucka-Michałek w grudniu ubiegłego roku sensacyjnie wróciła do Pucharu Świata po czterech latach przerwy. Nie zameldowała się na mecie, bo zemdlała. Właśnie z powodów częstych omdleń zdecydowała się w czerwcu 2021 roku porzucić karierę.