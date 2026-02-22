Najbogatsza olimpijka pod ostrzałem. Wyciekły niewygodne dane. "Zdrajczyni"

A jednak! Najbogatsza gwiazda zimowych igrzysk olimpijskich wyjeżdża z Cortiny d'Ampezzo i Mediolanu ze złotem. Do dwóch srebrnych medali w konkurencjach slopestyle i big air Eileen Gu dołożyła w halfpipie krążek z najcenniejszego kruszcu. Wokół jej występów narosły jednak niesportowe kontrowersje.

Śledząc doniesienia z aren igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo nie sposób się nie natknąć na informacje od Eileen Gu, która w Chinach nazywana jest Gu Ailing. O fenomenie najbogatszej olimpijki pisze cały świat. Polska nie jest tu wyjątkiem, choć w narciarstwie dowolnym nie mamy reprezentantów na igrzyskach ani nie jest to sport u nas specjalnie popularny.

Eileen Gu bardziej atrakcyjna niż Iga Świątek

Dla nas największą zagwozdką jest fakt, że znana na całym świecie Iga Świątek, która rokrocznie pokazuje się w wielkich turniejach, która wygrywała Roland Garros, Wimbledon i US Open, jest dla globalnych marek mniej atrakcyjna niż Eileen Gu. W dorocznym, opublikowanym w grudniu w magazynie "Forbes", rankingu najbogatszych sportsmenek świata, Polka jest co prawda przed Chinką, ale tylko dlatego, że na korcie wygrała ponad 10 mln. Jeśli chodzi o dochody poza sportem, to Gu jest wyraźnie lepsza: 23 mln do 15 mln.

"Nagrody, które Gu dostaje na stokach, są zazwyczaj mało imponujące. Zarobiła w sumie 40 tys. dolarów za zwycięstwa w Pucharze Świata w slopestyle'u i halfpipie w styczniu oraz 55 tys. dolarów za udział w halfpipie w Snow League, nowym tourze, którą firmuje legenda snowboardu Shaun White. Jednak urodzona w Ameryce 22-latka, która na arenie międzynarodowej arenie reprezentuje ojczysty kraj swojej matki, Chiny, ma długą listę lukratywnych umów sponsorskich m.in. z Red Bullem, Porsche, IWC Schaffhausen i ostatnio dodanym TCL electronics" - tłumaczy "Forbes".

Tych, którzy znają fenomen Michelle Wie czy Shoheia Ohtaniego, gigantyczne zarobki reklamowe gwiazd dwóch kontynentów nie mogą specjalnie dziwić. Amerykańska golfistka, której rodzice pochodzili z Korei, umowy na wiele milionów dolarów rocznie podpisała, zanim skończyła 15 lat. Z kolei Japończyk, gwiazda baseballa, zarabia dzięki sponsorom tak dużo (100 mln dolarów – więcej niż Lionel Messi czy LeBron James), że zgodził się, by klub Los Angeles Dodgers lwią częścią kontraktu (680 mln z 700 mln) zaczął mu wypłacać dopiero za 10 lat.

Zawodniczka, która pojawia się raz na pokolenie

Jeśli robi się karierę po dwóch stronach Pacyfiku i podpisuje się umowy z firmami, które po obu stronach chcą robić interesy, to gigantyczny deszcz gotówki jest nie do uniknięcia. Zwłaszcza jeśli się jest takim ideałem jak Gu, która zachwyca walorami swojej formy fizycznej, jak i umysłowej.

- To zawodniczka, która pojawia się raz na pokolenie. Robi pokazy mody, zdobywa medale, studiuje na Stanfordzie – wszystko jednocześnie. To szaleństwo. Jakaś anomalia – mówi o niej Shaun White.

Gu, obok uprawiania sportu, studiuje stosunki międzynarodowe. Uniwersytet Stanforda w Dolinie Krzemowej w Kalifornii to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w USA. Na uczelni chodziła też wykłady z fizyki kwantowej i filozofii. Jej koleżanka z akademika, Lauren Koong, cytowana w serwisie The Athletic mówi o niej: - Jedna z najmądrzejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałam.

Już w trakcie igrzysk wybuchły kontrowersje wokół obywatelstwa Gu. Wywołał je sam wiceprezydent JD Vance: - Uważam, że ktoś, kto dorastał w Stanach Zjednoczonych, kto korzystał z naszego systemu edukacji, z naszych wolności i swobód, które czynią ten kraj wspaniałym miejscem, to powinien reprezentować USA. Kibicuję więc amerykańskim sportowcom i myślę, że częścią tego jest to, że ci ludzie identyfikują się jako Amerykanie. Takim właśnie ludziom kibicuję na tych igrzyskach - powiedział. A pytany konkretnie o Gu, stwierdził: - Nie wiem, jaki powinien być jej status. To zależy od komitetu olimpijskiego.

Obrońca praw człowieka nazywa ją zdrajczynią

Zapytana o słowa wiceprezydenta na konferencji prasowej, chińska narciarka powiedziała z wyraźną kpiną: "Jestem zaszczycona. Dzięki, JD! To miłe". A odnosząc się do swojej decyzji o reprezentowaniu Chin, stwierdziła: - Wielu zawodników startuje dla innych krajów [od kraju swojego urodzenia]. Ludzie mają problem ze mną, bo postrzegają Chiny jako jednorodną masę i po prostu nienawidzą Chin. To jednak tylko ich sposób myślenia, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest też problemem, bo wygrywam. Gdyby było inaczej, nikt by się tym nie przejmował. Nie mam jednak o to pretensji.

Na wcześniejszej konferencji prasowej Gu stwierdziła też: - Czasem czuję, że dźwigam na swoich barkach ciężar dwóch krajów.

Za wybór Chin jako kraju, który reprezentuje, Gu atakowana jest nie tylko z prawej strony sceny politycznej. Jednak o ile prawicowi politycy i komentatorzy nazywają ją "niewdzięczną" i "bezwstydną", to były koszykarz NBA Enes Kanter nazywa ją "zdrajczynią". Pochodzący z Turcji były zawodnik Utah Jazz, Oklahoma City Thunder czy New York Knicks jest znanym aktywistą walczącym o prawa człowieka. W USA zmienił nawet nazwisko na Freedom (Wolność). - Urodziła się w Ameryce, w Ameryce dorastała i w Ameryce mieszkała. A jednak wybrała rywalizację przeciwko swojemu własnemu krajowi, w barwach państwa, który dopuszcza się najgorszych praktyk łamania praw człowieka na tej planecie, Chin. Zbudowała swoją sławę w wolnym kraju, a potem wybrała reprezentowanie autorytarnego reżimu - tłumaczy Kanter.

Gigantyczne pieniądze, które Gu dostaje od chińskich władz

Gu przyznaje, że z powodu swojego wyboru doznała licznych szykan w USA. Były petycje, żeby nie pozwolić jej studiować na Uniwersytecie Standforda, została zaatakowana na ulicy, okradziono jej pokój w akademiku. - Doświadczyłam rzeczy, których żaden 22-latek nie powinien doświadczać - powiedziała dziennikarzom w Mediolanie.

Narciarka tłumaczyła, że w 2019 roku wybrała Chiny, bo chciała, żeby jej przykład przyciągnął do narciarstwa młodych ludzi. USA ma mnóstwo sportowych idoli w sportach zimowych. W Chinach jest ich o wiele mniej. - Moim największym celem zawsze było dotarcie tej dyscypliny do większej liczbie młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt - powiedziała Gu w zeszłym tygodniu.

I choć zawodniczka zarzeka się, że względy finansowe nie miały tu znaczenia, to ostatnio dziennik "Wall Street Journal" ujawnił, że Gu jest na liście płac lokalnego Biura Sportu w Pekinie. Z opublikowanych przez Chińczyków danych, które szybko zniknęły z internetu, wynikało, że narciarka i łyżwiarka figurowa Zhu Yi, która też urodziła się w USA, ale reprezentuje Chiny, tylko w 2025 roku dostały 6,6 mln dolarów. A przez ostatnie trzy lata obu zawodniczkom sportowa instytucja z Pekinu przelała na konta 14 mln dolarów. Amerykańscy dziennikarze mają przekonanie, że gros z tych pieniędzy dostała znacznie bardziej utytułowana i popularna Gu. Ani narciarka, ani chiński komitet olimpijski nie skomentowali tych doniesień.

Mimo tych kontrowersji Gu fenomenalnie zaprezentowała się podczas swoich ostatnich zawodów na igrzyskach. W przełożonym z soboty na niedzielę halfpipie była bezkonkurencyjna, choć różnice w czołówce były minimalne. Zdobyła swój szósty medal igrzysk olimpijskich. W tegorocznych zawodach zdobyła wcześniej dwa srebrne medale, a cztery lata wcześniej w Pekinie wywalczyła dwa złota (big air i halfpipe) i jedno srebro (slopestyle). Co ciekawe, w konkurencji big air, w którym w mediolańskich igrzyskach Chinka zdobyła srebra, nie startowała ani razu od czterech lat.