Niemcy niczym Polacy, biją na alarm! "Nie odgrywamy żadnej roli"

24 medale to oczywiście spora liczba, która jeszcze wzrośnie, gdyż w niedzielę rozstrzygnie się rywalizacja w bobslejowych czwórkach. W tym sporcie Niemcy są prawdziwą potęgą i można spodziewać się nawet, że ich składy zapełnią wszystkie miejsca na podium. Mimo to w klasyfikacji medalowej znajdą się na piątej pozycji (obecnie są szóści), podczas gdy w Pekinie i Pjongczangu kończyli ją jako wiceliderzy. W obu przypadkach lepsza okazywała się tylko Norwegia.

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Niemcy biją na alarm. Mają ku temu powody?

Oceny stanu niemieckich sportów zimowych dokonał Felix Neureuther, były narciarz alpejski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata oraz człowiek, który aż cztery razy kończył klasyfikację generalną Pucharu Świata w slalomie na podium. Jego opinia jest miażdżąca dla rodaków.

- Dla mnie osobiście sytuacja niemieckiego sportu wyczynowego jest naprawdę alarmująca. Jeśli pominiemy tor lodowy i spojrzymy na tabelę medalową, to po prostu nie odgrywamy już żadnej roli na arenie międzynarodowej - stwierdził Neureuther.

Trudno nie przyznać mu w tym racji. Z 24 zdobytych dotychczas medali, po sześć przypada na bobsleje i skeleton, a kolejnych pięć Niemcom dało saneczkarstwo. To daje ponad 70% dorobku medalowego całej reprezentacji! Po wspomnianej rywalizacji w bobslejowych czwórkach ten procent z pewnością wzrośnie.

Poza rywalizacją na lodowym torze Niemcy wywalczyli tylko siedem krążków, z czego dwa złote. Były to medale Philippa Raimunda, który okazał się najlepszy w skokach narciarskich na skoczni normalnej, a także Danieli Maier, mistrzyni w skicrossie kobiet.

Neureuther w swoich rozważaniach na temat stanu niemieckich sportów zimowych doszedł do wniosku, że problem leży u podstaw podejścia jego rodaków do sportu: - Kluczowe pytanie brzmi: jaką rolę sport nadal odgrywa w naszym społeczeństwie? W naszym systemie edukacji, w naszym systemie wsparcia i w naszej strukturze. To właśnie od tych punktów powinniśmy zacząć. Musimy zacząć od dzieci. Sport to nie tylko zdrowie, to także świetna zabawa.

Czytając jego słowa trudno nie dojść do wniosku, że sami wielokrotnie słyszeliśmy je wśród polskich ekspertów i autorytetów wypowiadających się o naszym sporcie.