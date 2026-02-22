Gdzie zmierzamy w sportach zimowych? Tak wypadliśmy na igrzyskach

Zimowe igrzyska w Mediolanie oraz Cortinie D'Ampezzo przyniosły polskiej reprezentacji cztery medale. Dwa z nich były autorstwa Kacpra Tomasiaka w zawodach indywidualnych w skokach narciarskich, jeden padł łupem jego oraz Pawła Wąska, a po ostatni sięgnął Władimir Semirunnij w łyżwiarstwie szybkim. Biało-Czerwoni byli też bardzo blisko innych sukcesów. Dwukrotnie z krążkiem o włos mijał się chociażby Damian Żurek.

Studio Cortina. Czas na finał hokeja oraz podsumowanie

Każdy z sukcesów i niepowodzeń polskich sportowców omawialiśmy w Studio Cortina - wspólnym projekcie Sport.pl, Radia Zet oraz TOK FM. Przez ponad dwa tygodnie prowadzący Paweł Wilkowicz oraz Piotr Chłystek gościli takich ekspertów jak Przemysław Babiarz, medalistka olimpijska Luiza Złotkowska czy Apoloniusz Tajner. W ostatnim odcinku programu w studiu pojawi się natomiast Mariusz Czerkawski - były znakomity zawodnik NHL, a obecnie m.in. komentator Eurosportu.

Nasz najlepszy hokeista wszech czasów wypowie się na temat głównego wydarzenia ostatniego dnia igrzysk. Czyli finału hokeja mężczyzn, w którym wezmą udział reprezentacje Kanady oraz USA. Co ciekawe, Amerykanie staną przed szansą zdobycia pierwszego złota w tej dyscyplinie od niemal pół wieku. Ważnym punktem niedzielnego Studia Cortina będzie też dyskusja o sportowym kierunku, w jakim powinna iść Polska. Czy za cztery lata we Francji będziemy mieli szansę poprawić medalowy dorobek, czy uznamy, że to wynik ponad stan?

Poza Czerkawskim gośćmi Pawła Wilkowicza będą Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl, oraz Krzysztof Wyrzykowski i Jan de Zeeuw, którzy połączą się z nami online. Studio Cortina wystartuje o godzinie 12:00 na Youtube.