Dyrektor MKOl ogłasza. Zapadła decyzja ws. Rosjan na igrzyskach

13 - tylu rosyjskich sportowców pojechało na igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, wszyscy ze statusem neutralnych. Z tego powodu zabrakło ich na paradzie podczas ceremonii otwarcia. A jak będzie z niedzielną ceremonią zamknięcia?

Rosjanie czekali na tę decyzję. Dyrektor MKOl ogłasza ws. ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich

Przed igrzyskami nie było decyzji w tej sprawie, a i w trakcie imprezy Rosjanie musieli być cierpliwi. Decyzja zapadła dopiero pod koniec tego tygodnia. - Zawodnicy o neutralnym statusie będą mogli uczestniczyć w ceremonii zamknięcia Igrzysk. Przypominamy, że ceremonia zamknięcia jest dla sportowców, a nie dla ich drużyn - powiedział na konferencji prasowej Mark Adams, dyrektor MKOl ds. komunikacji, cytowany przez rosyjski portal sportbox.ru.

Głos w tej sprawie zabrał także Paweł Szabalin, wiceprezes Rosyjskiej Federacji Alpinizmu, który ujawnił, że organizatorzy zaprosili na ceremonię zamknięcia Nikitę Filippowa, srebrnego medalistę w skialpinizmie, łyżwiarkę figurową Adelija Pietrosian oraz narciarzy. Później MKOl to potwierdził.

Rosjanie będą na ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich

Dziennikarze sportbox.ru liczą, że "ta decyzja będzie kolejnym, choć małym, krokiem w kierunku pełnego powrotu Rosji na arenę międzynarodową". Nadziei upatrują w zapowiedziach MKOl-u, że "dyskusje w tej sprawie będą kontynuowane po igrzyskach".

Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich odbędzie się w starożytnym amfiteatrze Arena di Verona. Początek o godz. 20:00. Chorążymi reprezentacji Polski będą Gabriela Topolska i Władimir Semirunnij, srebrny medalista w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 km.