- Trzeba iść za ciosem. Inwestować, żeby zimą można było trenować w Polsce, zamiast jeździć po Europie. Gór nie wybudujemy, ale resztę możemy - mówi w rozmowie ze Sport.pl Konrad Niedźwiedzki, szef misji olimpijskiej w Mediolanie i dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Konrad Niedźwiedzki był przez ostatnie dwa tygodnie bardzo spięty. Szefowi misji olimpijskiej organizatorzy rzucili wyzwanie trudne – igrzyska rozparcelowali na kilka satelitów Mediolanu, i weź tu nad tym zapanuj. Ale i tak było się od czego odbić. Poprzednie były chyba jeszcze gorsze: Pekin, pandemia, drakońskie chińskie przepisy o kwarantannie, testach, dramatyczne konsekwencje pozytywnych testów, jak w przypadku Natalii Maliszewskiej, zawodniczki short-tracku, w której wciąż tkwią koszmary sprzed czterech lat. No i słaby wynik sportowy.

Dziś jest inaczej po każdym względem.

Radosław Leniarski: Koniec igrzysk, ciśnienie wreszcie puściło. Pan jakby trochę młodszy, bardziej uśmiechnięty. Broda zniknęła…

Konrad Niedźwiedzki, szef misji olimpijskiej w Mediolanie, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego: – Ha, dobre! Po zdobyciu srebra Władek Semirunnij ogłosił, że przegrałem zakład i muszę ogolić głowę na "zero". Ale takiego zakładu nie było. Kiedyś Marcin Lepa [dziennikarz Polsatu, Niedźwiedzki czasem komentuje z nim zawody Pucharu Świata - red.] zasugerował to samo. Cóż, jeśli to ma być metamorfozą naszej dyscypliny, to postanowiłem to zrobić. Negocjowałem tylko, żeby zamiast głowy, zgolić pięcioletnią brody, którą lubiłem… Żona kocha mnie i akceptuje takiego, jaki przyjadę. Bardziej martwiłem się o reakcję dzieci, ale podobno po zmianach też jest OK – tak mówią.

Sądzi pan, że odbiór w ojczyźnie czterech medali reprezentacji w Mediolanie też jest dobry?

– Tak myślę. To więcej niż z Pjongczangu i z Pekinu razem wziętych. W Korei wywalczyliśmy dwa krążki, w Chinach – jeden. Teraz są cztery krążki plus wiele wysokich, wartościowych miejsc różnych dyscyplin. Skoczkowie dostarczyli największą niespodziankę, ale od tego właśnie są igrzyska, by to w nich osiągnąć wyjątkowe wyniki.

A jak pan oceni swoje łyżwiarstwo szybkie, bo przecież jest pan nie tylko szefem misji olimpijskiej, ale również dyrektorem sportowym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego?

– Przed igrzyskami nie chciałem pompować oczekiwań. W planie w PKOl był jeden medal - podium Władka. Liczyliśmy na przynajmniej jeden krążek w sprincie. Skończyło się dwoma czwartymi miejscami Damiana Żurka. Wiele się nie pomyliliśmy, ale jednak. Chyba można powiedzieć, że polskie sporty zimowe rosną w siłę. Skoki na pewno poprawiły bilans. Łyżwy szybkie nie miały medalu od 12 lat. Trzeba iść za ciosem. Inwestować, żeby zimą można było trenować w Polsce, zamiast jeździć po Europie. Gór nie wybudujemy, ale powinniśmy postarać się o warunki do rozwoju. W Tomaszowie jest całoroczny tor łyżwiarski, który bardzo pomaga. Jest zaplecze, są trenerzy i można pracować na najwyższym poziomie. Między moimi przygotowaniami do Soczi w 2014 r. a tym, jak można się przygotowywać dziś, jest ogromna różnica. Żeby utrzymać się na poziomie, jeździłem w klubie holenderskim. Dziś mamy wsparcie z ministerstwa, programy dla młodzieży. Kwalifikacje do igrzysk zdobywamy teraz u siebie. Wtedy uzyskiwaliśmy je w Inzell. Trudno mi sobie coś takiego w dzisiejszych czasach nawet wyobrazić. Kiedyś cmokaliśmy z podziwu, jak to wspaniale jest zorganizowane gdzie indziej. Teraz świat patrzy na nas. Nasi łyżwiarze to światowa czołówka. Srebro Semirunnija to też nadzieja, że na kolejny medal igrzysk w łyżwiarstwie szybkim nie trzeba będzie czekać tak długo jak po medalu Zbigniewa Bródki. Młodzież zdobywa medale w mistrzostwach świata i Pucharze Świata juniorów. Struktura w zespole seniorów daje im gwarancję rozwoju.

Natomiast trochę więcej problemów jest z short trackiem, bo kadra głównie przebywa w Bormio albo w Dreźnie. Dobrze by było, gdybyśmy w Polsce też mieli bazę do tej dyscypliny.

Trudno nie wrócić do czwartych miejsc Damiana Żurka. Przed nim trudne cztery lata.

– Już ochłonął i uświadomił sobie, że to są dwa czwarte miejsca w igrzyskach olimpijskich. Mam nadzieję, że one będą dla niego paliwem na kolejne sezony, w tym olimpijski w 2030 roku.

Jedyny medal dla Polski zdobył w panczenach urodzony w Rosji Władimir Semirunnij. Jak pan sądzi, jaki jest odbiór jego sukcesu w kraju? I w ogóle czy dorobek zostanie uznany za duży?

– Mam nadzieję, że pozytywny. Jego postawa czy wywiady pokazały, jakim jest człowiekiem. Wywołuje sympatię u ludzi. To dobry człowiek, miły, przyjazny, otwarty, uśmiechnięty, zabawny... I liczę, że tak jest postrzegany.

Panczeniści przyjechali do Mediolanu jako faworyci. Być może za dużo się o nich mówiło. Ale trudno było uciec od roli faworytów. Nie wmówiłbym nikomu, że wielokrotni medaliści nie są kandydatami do medali. Nikt by w to nie uwierzył, albo powiedział, że zachorowałem na głowę. A wy i tak swoje byście pisali. Zastanawiałem się, jak do tego podejść, bo skoki rzeczywiście były przed igrzyskami troszkę z tyłu, a łyżwy dużo wzięły na siebie zainteresowania i ciężaru oczekiwania. I, atakując od tyłu, bez nerwowości, dość nieoczekiwanie raz, drugi i trzeci, pięknie swoje starty wykończyli.

Wymieniliśmy wiele wiadomości z prezesem PZN Adamem Małyszem, z trenerem Maciejem Maciusiakiem, były wzajemne gratulacje. Mam nadzieję, że na kolejnych igrzyskach przynajmniej łyżwy będą z takiej samej pozycji wychodziły.

Czy dzisiaj bym pomyślał, żeby wziąć na coś jakąś poprawkę? Podeszliśmy do sprawy jasno, czytelnie, rzeczowo i w oparciu o to, co prezentowali zawodnicy. Więc być może zabrakło troszeczkę tego szczęścia, które też jest potrzebne.

Był pan szefem misji olimpijskiej podczas igrzysk w Pekinie cztery lata temu, jest nim teraz. Różnice są chyba ogromne.

– Pekin był trudny. Walczyliśmy z czymś, czego nie widzieliśmy – mieliśmy tylko dowody w postaci wyników testów na obecność koronawirusa. To były igrzyska strachu. Tutaj było normalnie i pięknie. Jak to na igrzyskach – kolorowo. Choć oczywiście było sześć różnych wiosek, odległe miejsca rozgrywania zawodów, to były wyzwania. Areny wyglądały jednak pięknie. Nawet ta do łyżwiarstwa szybkiego. Mieliśmy wątpliwości, czy tymczasowo postawiona hala do łyżew szybkich, będzie dobrym rozwiązaniem na przyszłość. Dziś mogę powiedzieć, że zdała egzamin, a lód był odpowiedni.

Na następne igrzyska pojedzie pan jako prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego?

– Na razie chcę zakończyć swoją misję w Mediolanie, potem sezon, a potem czas pokaże. Myślę, że powinniśmy kontynuować kierunek, który obraliśmy, bo sporo udało się zrobić. A co dalej? Nie wiem.