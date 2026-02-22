Cały kraj czekał na ten dzień! Premier podjął decyzję

Trzeci raz w XXI wieku w wielkim finale igrzysk olimpijskich w hokeju zmierzą się reprezentacje Kanady i Stanów Zjednoczonych. Zarówno w Salt Lake City (2002), jak i Vancouver (2010), triumfowali Kanadyjczycy. Kanada w półfinale po emocjonującym, ale i pełnym sędziowskich kontrowersji meczu, pokonała Finlandię 3:2. Z kolei Amerykanie pokonali Słowację aż 6:2.

Tak Kanada szykuje się na wielki finał igrzysk olimpijskich

Nie ma wątpliwości, że hokej w Kanadzie nie jest "tylko" sportem. A gdy połączy się finał igrzysk przeciwko Amerykanom wraz z napięciami między oboma krajami, to bez wątpienia otrzymamy mieszankę wybuchową. W związku z sobotnim finałem, w niektórych częściach kraju złagodzone zostaną przepisy dotyczące alkoholu.

"Bild" opisał tę sytuację na przykładzie Ontario. "Finał mężczyzn rozpoczyna się dopiero o 8:10 (kanadyjskiego czasu) w prowincji Ontario. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o tej porze nie powinno się serwować piwa. Zazwyczaj alkohol nie może być podawany w barach i restauracjach przed 9:00, a ostatnia runda zazwyczaj rozpoczyna się o 2:00 w nocy". Jednak z okazji finału piwo będzie podawane już od 6 rano tamtejszego czasu! Z kolei w prowincji Manitoba alkohol będzie podawany wcześniej wyłącznie wtedy, gdy włączony będzie program olimpijski na telewizorach.

- Cały kraj będzie oglądał w niedzielny poranek, jak nasza męska drużyna hokeja na lodzie walczy o olimpijskie złoto. Abyśmy mogli wspólnie świętować sukcesy reprezentacji Kanady, prowincja zezwoli barom i restauracjom w całym kraju na sprzedaż alkoholu od godziny 6:00. Zbierzmy się, wesprzyjmy lokalne firmy i dopingujmy drużynę Kanady! - apelował premier Ontario, Doug Ford.

Początek wielkiego finału Kanada - Stany Zjednoczone już o godz. 14:10 w niedzielę, 22 lutego. Z kolei w meczu o brązowy medal Finlandia pokonała Słowację 6:1.