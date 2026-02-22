Tak Nawrocki potraktował Semirunnija. Kancelaria prezydenta ujawnia

Władimir Semirunnij otrzymał polskie obywatelstwo od Karola Nawrockiego i kilka miesięcy później mógł cieszyć się z medalu olimpijskiego wywalczonego dla Polski. Sukces łyżwiarza komentuje Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej.

Władimir Semirunnij to jeden z bohaterów naszej drużyny podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Rosjanin reprezentujący Polskę zdobył srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 m. W nagrodę razem z Gabrielą Topolską, startującą w short tracku, będą chorążymi podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia igrzysk.

Semirunnij nie mógłby startować w barwach naszej reprezentacji, gdyby nie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. 26 sierpnia ubiegłego roku łyżwiarz oficjalnie odebrał zaświadczenie o nadaniu polskiego obywatelstwa. Od tego momentu było pewne, że jeśli stanie na podium olimpijskim we Włoszech, sukces zostanie zapisany nie tylko na jego konto, ale i naszego kraju.

Kancelaria Nawrockiego przekazała Sport.pl, że: "Pan Prezydent pogratulował Panu Siemirunnijowi zdobycia srebrnego medalu, zamieszczając wpis w swoich mediach społecznościowych. Sukces zawodnika jest powodem do dumy i potwierdzeniem, że reprezentowanie Polski pod biało-czerwoną flagą wiąże się z odpowiedzialnością i sportową klasą. Prezydent Karol Nawrocki niezmiennie wspiera wszystkich polskich reprezentantów uczestniczących w międzynarodowych zawodach".

Jak słyszymy, przy okazji procedury nadawania obywatelstwa zawodnik nie miał okazji spotkać się z głową państwa. - Pan Prezydent towarzyszył wszystkim polskim reprezentantom udającym się na Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie podczas uroczystości wręczenia nominacji olimpijskich i ślubowania w Warszawie, a następnie podczas ceremonii otwarcia igrzysk - przekazali urzędnicy.

To nie wszystko, bo prawdopodobnie niebawem dojdzie do spotkania z Karolem Nawrockim olimpijczyków, którzy reprezentowali nas we Włoszech. To tradycja wizyt sportowców u prezydenta po zmaganiach olimpijskich. Ostatnim razem Andrzej Duda spotkał się z olimpijczykami miesiąc po zakończeniu paryskich letnich igrzysk 2024, wręczając im odznaczenia państwowe.

Historia Semirunnija jest jedną z najbardziej wyjątkowych w polskim sporcie w ostatnich latach. W 2023 roku zdecydował się opuścić Rosję, bo obawiał się powołania do wojska. W Polsce musiał zapewnić, że nie popiera polityki Kremla i działań zbrojnych w Ukrainie. Gdy odebrał potwierdzenie nadania obywatelstwa, dziękował prezydentowi Nawrockiemu, Polskiemu Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, prawniczce oraz w szczególności Konradowi Niedźwieckiemu, który jest nie tylko dyrektorem PZŁS, ale także szefem Polskiej Misji Olimpijskiej na igrzyskach w Mediolanie.

Urodzony w Jekaterynburgu Semirunnij był wcześniej mistrzem Rosji na 10 000 metrów i medalistą mistrzostw świata juniorów. Po wybuchu wojny w Ukrainie i wykluczeniu Rosjan z zawodów pod egidą Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) nie mógł startować w najważniejszych imprezach. Już wcześniej rozważał zmianę federacji, a ostatecznie zdecydował się na Polskę, gdzie rozpoczął treningi, nauczył się języka i dołączył do klubu KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Przeszedł 14-miesięczną karencję, a w grudniu 2024 roku ISU zatwierdziła jego starty w biało-czerwonych barwach.

Semirunnij szybko potwierdził, że będzie wzmocnieniem nowej reprezentacji - w 2024 roku zdobył mistrzostwo Polski w wieloboju, bił najlepsze czasy w historii kraju na 5000 i 10 000 m, a na mistrzostwach świata wywalczył brąz na 5000 m i srebro na 10 000 m. Jego wyniki nie zostały jednak oficjalnie uznane za rekordy Polski, ponieważ nie miał wtedy jeszcze naszego paszportu.

Zapytany podczas igrzysk w Mediolanie przez Radosława Leniarskiego ze Sport.pl, dlaczego wybrał Polskę, Semirunnij, odpowiedział: - Tylko Polska chciała mnie przyjąć i naprawdę potrzebowałem Polski, bo chciałem zdobyć medal. Polska też chciała medalu, więc chciała takiego zawodnika, jak ja. Mogę podziękować Polsce, tylko zdobywając medal. Zrobiłem to i dziękuję bardzo panu prezydentowi oraz Konradowi Niedźwiedzkiemu, że pomogli mi osiągnąć mój cel, moje marzenie. Zaufali mi. To dużo dla mnie znaczy. Myślę, że też dużo znaczy dla Polski, że nie rzucam słów na wiatr. Powiedziałam, że zdobędę medal i to zrobiłem.

Panczenista w rozmowie z rosyjskimi mediami przyznał także, że ostatni raz widział się z rodzicami półtora roku temu. Nie wiadomo, czy to się zmieni, bo rosyjski minister sportu Michał Diegtiariew zapowiedział niedawno, że będzie dążył do tego, by sportowcy urodzeni na terenie Rosji, którzy zmienili po wybuchu wojny obywatelstwo, nie mogli wrócić do ojczyzny. To mogłoby uderzyć w setki zawodników, którzy od lutego 2022, podobnie jak Semirunnij, zdecydowali się spełniać marzenia jako reprezentanci innych krajów.