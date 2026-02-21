Zimowe igrzyska olimpijskie powoli dobiegają końca, w sobotę 21 lutego polscy kibice śledzili starty m.in. narciarza Dominika Burego, panczenistów Władimira Siemirunnija i Natalii Czerwonki, bobsleistek Lindy Weiszewskiej i Klaudii Adamek oraz biathlonistek Joanny Jakieły, Natalii Sidorowicz i Kamili Żuk. Biało-czerwoni byli jednak daleko od medali.

Przyzwoicie zaprezentowały się Jakieła i Sidorowicz, które do samego końca walczyły o najlepszą dziesiątkę w biathlonowego biegu ze startu wspólnego. Życiowy sukces podczas igrzysk odniósł 12. w biegu na 50 kilometrów Bury.

Polska utrzymała pozycję w klasyfikacji medalowej

Brak medali nie przyczynił się do osłabienia pozycji Polski w klasyfikacji medalowej. Biało-czerwoni wciąż zajmują 21. miejsce, wyprzedzają nas takie reprezentacje jak Hiszpania, Brazylia czy Kazachstan. Za swoimi plecami Polacy mają Nową Zelandię, Finlandię i Łotwę.

Zmiany w czołówce klasyfikacji medalowej. Norwegia śrubuje własny rekord

Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o lidera klasyfikacji medalowej. Reprezentacja Norwegii pewnie przewodzi stawce, śrubując własny rekord olimpijski w liczbie złotych medali, obecnie ma ich już 18. Kolejny krążek Skandynawowie zawdzięczają genialnemu Johannesowi Klaebo, który zdobył swoje szóste złoto w trakcie tegorocznej imprezy. Do zmiany doszło na podium - Holendrzy wyprzedzili Włochów.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 21 lutego]:

1. Norwegia - 18 złotych / 11 srebrnych / 11 brązowych - łącznie: 40

2. Stany Zjednoczone - 11/12/9 - 32

3. Holandia - 10/7/3 - 20

4. Włochy - 10/6/14 - 30

5. Francja - 8/9/6 - 23

6. Niemcy - 7/9/8 - 24

7. Szwajcaria - 6/8/6 - 20

8. Szwecja - 6/6/4 - 16

9. Austria - 5/8/5 - 18

10. Japonia - 5/7/12 - 24

...

18. Hiszpania - 1/0/1 - 3

19. Brazylia - 1/0/0 - 1

20. Kazachstan - 1/0/0 - 1

21. Polska - 0/3/1 - 4

22. Nowa Zelandia - 0/2/1 - 3

23. Finlandia - 0/1/4 - 5

24. Łotwa- 0/1/1 - 2

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończą się 22 lutego. Ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.