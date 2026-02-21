Zimowe igrzyska olimpijskie powoli dobiegają końca, w sobotę 21 lutego polscy kibice śledzili starty m.in. narciarza Dominika Burego, panczenistów Władimira Siemirunnija i Natalii Czerwonki, bobsleistek Lindy Weiszewskiej i Klaudii Adamek oraz biathlonistek Joanny Jakieły, Natalii Sidorowicz i Kamili Żuk. Biało-czerwoni byli jednak daleko od medali.
Przyzwoicie zaprezentowały się Jakieła i Sidorowicz, które do samego końca walczyły o najlepszą dziesiątkę w biathlonowego biegu ze startu wspólnego. Życiowy sukces podczas igrzysk odniósł 12. w biegu na 50 kilometrów Bury.
Brak medali nie przyczynił się do osłabienia pozycji Polski w klasyfikacji medalowej. Biało-czerwoni wciąż zajmują 21. miejsce, wyprzedzają nas takie reprezentacje jak Hiszpania, Brazylia czy Kazachstan. Za swoimi plecami Polacy mają Nową Zelandię, Finlandię i Łotwę.
Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o lidera klasyfikacji medalowej. Reprezentacja Norwegii pewnie przewodzi stawce, śrubując własny rekord olimpijski w liczbie złotych medali, obecnie ma ich już 18. Kolejny krążek Skandynawowie zawdzięczają genialnemu Johannesowi Klaebo, który zdobył swoje szóste złoto w trakcie tegorocznej imprezy. Do zmiany doszło na podium - Holendrzy wyprzedzili Włochów.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończą się 22 lutego. Ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.