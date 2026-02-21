Powrót na stronę główną
Oto klasyfikacja medalowa igrzysk. Wiemy, co z Polską

W sobotę próżno było szukać wśród biało-czerwonych medalowych pewniaków. Polscy fani mogli śledzić m.in. występ srebrnego medalisty Władimira Siemirunnija czy weteranki polskiej kadry Natalii Czerwonki. Niestety nasi reprezentanci zakończyli dzień bez medali. Oto jak wygląda klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.
Władimir Siemirunnij
Fot. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Zimowe igrzyska olimpijskie powoli dobiegają końca, w sobotę 21 lutego polscy kibice śledzili starty m.in. narciarza Dominika Burego, panczenistów Władimira Siemirunnija i Natalii Czerwonki, bobsleistek Lindy Weiszewskiej i Klaudii Adamek oraz biathlonistek Joanny Jakieły, Natalii Sidorowicz i Kamili Żuk. Biało-czerwoni byli jednak daleko od medali.

Przyzwoicie zaprezentowały się Jakieła i Sidorowicz, które do samego końca walczyły o najlepszą dziesiątkę w biathlonowego biegu ze startu wspólnego. Życiowy sukces podczas igrzysk odniósł 12. w biegu na 50 kilometrów Bury. 

Polska utrzymała pozycję w klasyfikacji medalowej 

Brak medali nie przyczynił się do osłabienia pozycji Polski w klasyfikacji medalowej. Biało-czerwoni wciąż zajmują 21. miejsce, wyprzedzają nas takie reprezentacje jak Hiszpania, Brazylia czy Kazachstan. Za swoimi plecami Polacy mają Nową Zelandię, Finlandię i Łotwę. 

Zmiany w czołówce klasyfikacji medalowej. Norwegia śrubuje własny rekord 

Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o lidera klasyfikacji medalowej. Reprezentacja Norwegii pewnie przewodzi stawce, śrubując własny rekord olimpijski w liczbie złotych medali, obecnie ma ich już 18. Kolejny krążek Skandynawowie zawdzięczają genialnemu Johannesowi Klaebo, który zdobył swoje szóste złoto w trakcie tegorocznej imprezy. Do zmiany doszło na podium - Holendrzy wyprzedzili Włochów. 

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 21 lutego]:

  • 1. Norwegia - 18 złotych / 11 srebrnych / 11 brązowych - łącznie: 40
  • 2. Stany Zjednoczone - 11/12/9 - 32
  • 3. Holandia - 10/7/3 - 20
  • 4. Włochy - 10/6/14 - 30
  • 5. Francja - 8/9/6 - 23
  • 6. Niemcy - 7/9/8 - 24
  • 7. Szwajcaria - 6/8/6 - 20
  • 8. Szwecja - 6/6/4 - 16
  • 9. Austria - 5/8/5 - 18
  • 10. Japonia - 5/7/12 - 24
  • ...
  • 18. Hiszpania - 1/0/1 - 3
  • 19. Brazylia - 1/0/0 - 1
  • 20. Kazachstan - 1/0/0 - 1
  • 21. Polska -  0/3/1 - 4
  • 22. Nowa Zelandia -  0/2/1 - 3
  • 23. Finlandia - 0/1/4 - 5
  • 24. Łotwa-  0/1/1 - 2

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończą się 22 lutego. Ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.

