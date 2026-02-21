"Ukraińcy okropni, nigdy nie spotkałam tak irytujących ludzi" miała powiedzieć szefowa MKOl Kirsty Coventry w jednym z oszukańczych materiałów czarnego PR, wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Zgodnie z interesem Kremla.

Zespół amerykańskich specjalistów Clemson University zidentyfikował kilkadziesiąt kompletnie fałszywych, kłamliwych historii o ukraińskich sportowcach na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie.

Kampania została przez amerykańskich naukowców nazwana "Matrioszka" – polegała na podszywaniu się pod prawdziwe historie, prawdziwe zdjęcia, powoływaniu się na wiarygodne instytucje badawcze, na organy rządowe i agencje bezpieczeństwa.

Na komunikatorach takich jak np. Telegram, najbardziej popularnym w Rosji, pojawiały się fałszywe historie ze znakami uznanych firm Deutsche Welle, BBC News, lub E! News. W przypadku BBC News chodziło o wideo, w którym komentator mówi o tym, że drużyna Ukrainy jest sekowana przez inne olimpijskie reprezentacje z Europy. Miałoby to potwierdzić opinie publikowane w oficjalnych kremlowskich kanałach informacyjnych, że "zwykli" Europejczycy są pod butem polityków, prących do konfliktu z Rosją.

- Rosja chce przekonać własnych obywateli, że Ukraińcy są niesympatyczni i że nie mają poszanowania u innych sportowców i w innych reprezentacjach. Taka narracja w wielu kręgach społecznych niechętnych Ukrainie będzie miała posłuch – mówi jeden z badaczy czarnego PR Rosjan w stosunku do Ukrainy, profesor Darren Linvill. – Ta działalność trwa od bardzo dawna, ale igrzyska olimpijskie dodały jej mocy.

Badacze nazwali kampanię "Matrioszka", gdyż stoją za nią kolejne, głębiej zakonspirowane podmioty. Nie wiadomo, czy jest inspirowana lub finansowana przez Kreml, ale efekty są zgodne z rosyjskim interesem politycznym.

Twórcy "Matrioszki" wykorzystują sztuczną inteligencję do generowania głosów wiarygodnych osób, oburzonych rzekomo okropnym postępowaniem Ukraińców na igrzyskach.

W jednym z wideo przeanalizowanym przez BBC, widzowie początkowo widzą autentyczną konferencję prasową szefowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, transmitowaną przez stację Euronews. Po kilku sekundach prawdziwy głos Coventry został zastąpiony głosem jej klona wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Nagranie sprawia wrażenie, że Coventry jest oburzona, że ukraińscy sportowcy przyjechali do Mediolanu po to, żeby zrobić "zwariowaną" akcję PR i że "zachowują się agresywnie". - Nigdy nie spotkałam tak irytujących ludzi, przysięgam – mówi sztuczna Coventry. Pełne nagrania z konferencji prasowej wyraźnie pokazują, że szefowa MKOl nic takiego nie powiedziała.

Dyskredytujące Ukraińców wypowiedzi – fałszywe – wtłoczono również w usta komentatorów amerykańskiej telewizji i w kanadyjskiej telewizji CBS.

Clemson jest uniwersytetem specjalizującym się w najnowszych technologiach. Jeden z jego wydziałów zajmuje się śledzeniem fałszywych narracji ze źródłem z sztucznej inteligencji. Od lat duża część śledztw naukowców Clemson University dotyczy Rosjan.

Profesorowie Linvill i Patrick Warren, współdyrektorzy Media Forensics Hub w Clemson University, spędzili miesiące na analizowaniu sposobów, w jakie Rosjanie próbują wpływać na postrzeganie Ukrainy przez opinię publiczną za pomocą metod "prania narracji", która polega na umieszczaniu fałszywych wiadomości na zagranicznych stronach internetowych, tworzeniu fałszywych kont w mediach społecznościowych, a nawet tworzeniu całych fałszywych stron internetowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oczywiście, proceder dotyczy nie tylko sportu i łapią się na niego nie tylko zwykli użytkownicy internetu, ale nawet doświadczeni dziennikarze. Na przykład informacja, że artykuł "Ołena Zełeńska wydała 1 mln dol. na biżuterię Cartier, a pracownik działu sprzedaży firmy został zwolniony" opublikował nigeryjski dziennik "The Nation", a historia o pierwszej damie Ukrainy wydającej majątek na klejnoty została rozpowszechniona później w wielu innych źródłach. Oczywiście fikcyjna.