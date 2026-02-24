Specjalny plan Putina. Świat znowu może spodziewać się prowokacji

Rosjanie wrócą z Mediolanu z medalem olimpijskim, a za moment będą mogli startować pod własną flagą i być może usłyszą hymn na igrzyskach paralimpijskich. Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej opowiada, jak w Rosji odbierane są igrzyska, dlaczego zmieniło się ich postrzeganie, jak Rosjanie angażują weteranów wojennych i kto wystąpi na paralimpiadzie.

Dominik Senkowski: Rosjanie mają pierwszy medal na igrzyskach we Włoszech. Srebro w skialpinizmie zdobył Nikita Filippow, jeden z neutralnych sportowców. Jak ten sukces jest odbierany w Rosji?

Bartłomiej Banasiewicz: Rosjanie przede wszystkim ogromnie cieszą się, że tej skromnej reprezentacji [13 zawodników - red.] udało się zdobyć medal. Medal trochę niespodziewany, bo przed igrzyskami stawiano głównie na łyżwiarstwo figurowe. Minister sportu i szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaił Diegtiariew odznaczył Filippowa tytułem zasłużonego Mistrza Sportu Federacji Rosyjskiej, co tylko podkreśla, jak wiele to dla nich znaczy.

REKLAMA

Obserwuję, co dzieje się obecnie w Rosji i w porównaniu do ostatnich letnich igrzysk w Paryżu zauważam inne reakcje. Wtedy mogliśmy odnotować w rosyjskich mediach ogromny zawód, część sportowców, która startowała jako neutralni, nazywano nawet zdrajcami. Niektórzy pisali, że pojechali na wycieczkę albo by startować jako bezdomna drużyna. Teraz jest inaczej - widać to zadowolenie z medalu i że Rosjanie w ogóle zostali zauważeni we Włoszech.

Zobacz wideo Jakim cudem Rosjanie są na igrzyskach? „Obśmiali sankcje"

Odnośnie wspomnianego łyżwiarstwa - pierwszy raz od lat Rosjanie nie zdobyli na igrzyskach medalu w tej konkurencji. To dlatego, że większość najlepszych łyżwiarzy nie została dopuszczona do startu, czy też występują w barwach innych reprezentacji?

- To suma kilku czynników. Wielu rosyjskich łyżwiarzy startuje na igrzyskach w innych reprezentacjach. Rosja otrzymała też bardzo mało miejsc w tegorocznych zawodach olimpijskich - mogli wystawić tylko dwóch zawodników. Nie mieli możliwości rywalizować w parach czy w drużynie. Bardzo liczyli wśród solistek na Adeliję Pietrosian, która ostatecznie była szósta - podobnie jak w gronie solistów Piotr Gumiennik.

Rosjanie dominowali dotychczas w łyżwiarstwie figurowym, ostatni raz nie zdobyli medalu na igrzyskach w 1960 roku. Sama Pietrosian mówiła, że ten wynik to dla niej powód do wstydu przed sobą, przed federacją, kibicami i będzie jej ciężko wrócić do domu, bo zawiodła tyle osób. Pamiętajmy jednak, że zaliczyła na początku duży błąd, co mogło zaważyć na występie, a wcześniej walczyła z kontuzją.

W Pekinie było inaczej.

- Mistrzynią olimpijską została wtedy Anna Szczerbakowa, a wicemistrzynią Aleksandra Trusowa. Rosjanie mieli też srebro wśród par sportowych oraz tanecznych, a także brąz w drużynie. To była zupełnie inna sytuacja, bo występowali w Chinach jako Rosyjski Komitet Olimpijski, a nie neutralni sportowcy.

W Mediolanie w parach sportowych srebro dla reprezentacji Gruzji wywalczyła startująca wcześniej w barwach Rosji Anastazja Mietiołkina. Jej partnerem był natomiast urodzony w Moskwie Luka Berulawa.

Rosyjscy sportowcy startujący na igrzyskach nie otrzymali telefonów od Samsunga, sponsora zawodów. Dlaczego?

- To kolejna taka decyzja Samsunga - podobnie było podczas letnich igrzysk w 2024 roku. To wygląda na politykę firmy, by nie wręczać tych nagród, gdy mowa o sportowcach neutralnych z państwa-agresora. Rosjanie pisali o tym krytycznie, że to kolejny przykład dyskryminacji.

A ma znaczenie fakt, że to firma z Korei Południowej?

- Na pewno ma, bo chociaż w przypadku Chin decyzja byłaby zupełnie inna. Dodajmy, że przedstawiciele Liberalno-Demokratycznej Partii Federacji Rosyjskiej zapowiedzieli, że przekażą telefony sportowcom, skoro nie otrzymali ich na igrzyskach. Nie podali, jakiej marki, ale padła deklaracja o ich zakupie na pocieszenie oraz w ramach nagrody za wysiłek sportowy.

Wspominał pan o innych zawodnikach z Rosji, którzy startują w barwach różnych krajów w Mediolanie. W naszym przypadku to Władimir Semirunnij, który zdobył srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim. Jakie były reakcje Rosjan na jego sukces?

- W przeważającej większości dosyć neutralne, jakby stwierdzali po prostu fakt, że reprezentował Rosję do 2023 roku, zmienił obywatelstwo, trenuje w Polsce i właśnie zdobył medal. Ale pojawiły się także ostrzejsze głosy krytyki wobec naszego srebrnego medalisty. Jeden z serwisów napisał o nim wręcz jako o zdrajcy, że wcześniej wspierało go państwo rosyjskie, federacja, opłacano mu treningi, dzięki nim mógł jeździć na zawody, a ostatecznie uciekł jak tchórz. Według takich głosów nie miał się czego obawiać, nie musiał zostać powołany do wojska, bo tak dobrego zawodnika nie wzięliby do armii. I też padał argument, że skoro Semirunnij jest teraz tak mocny, to i tak by pojechał na igrzyska jako przedstawiciel neutralnych sportowców z Rosji.

Co ciekawe, rosyjskim mediom udało się przeprowadzić krótki wywiad z naszym łyżwiarzem, czytałem go na portalu Sport Express. Jednakże w przeciwieństwie do poprzednich rozmów z naszym reprezentantem, ta dotyczyła jedynie jego występu na igrzyskach w Mediolanie. Wcześniej zaś podkreślał, że dobrze mu się mieszka w Polsce.

Czytaj także: Kamiński błysnął w Bundeslidze!

Jednocześnie ukazał się wywiad z innym zawodnikiem, który startuje dla Polski, a pochodzi z Rosji - chodzi o łyżwiarza figurowego Władimira Samojłowa. W rosyjskich mediach wypowiadał się w samych superlatywach o życiu w naszym kraju. Podkreślał wsparcie od federacji, jak mu się dobrze trenuje i żyje w Polsce. Widać, że rosyjscy dziennikarze interesują się sportowcami, którzy zmienili obywatelstwo. Starają się dotrzeć do nich, porozmawiać, choć słyszą pewnie coś innego, niż niektórzy oczekiwali. Szczególnie ci, którzy oglądają na co dzień rosyjską propagandę i tylko w ten sposób czerpią informacje o świecie.

Minister rosyjskiego sportu grozi, że wprowadzony zostanie zakaz wjazdu do kraju dla sportowców, którzy zmienią obywatelstwo. Można to traktować poważnie?

- Na obecną chwilę ciężko powiedzieć. Jak analizujemy rosyjską politykę, szczególnie w obszarze sportu, to widzimy, jak często się zmienia. Jeszcze trzy lata temu Rosjanie sporo mówili o tworzeniu alternatywy wobec MKOI, o większej integracji z federacjami sportowymi z państw globalnego południa. Teraz można zauważyć, że próbują dogadać się z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, próbują walczyć o swoje prawa, nawet przewidują, że w pełnym składzie wystąpią na letnich igrzyskach w 2028 roku.

Jeśli chodzi o groźby, to jeśli wypowiada je tak wpływowa osoba, jak Michaił Diegtiariew, to faktycznie może być coś na rzeczy. Moim zdaniem padło polecenie z góry od polityków jeszcze wyżej postawionych od niego, którzy po prostu oczekiwali, że pogrozi zawodnikom. Sporty zimowe to jedno, ale jeszcze więcej rosyjskich sportowców zmieniło obywatelstwo w pozostałych dyscyplinach. Tych przypadków jest sporo i wciąż pojawiają się nowe, m.in. w tenisie.

Przed nami igrzyska paralimpijskie, które ruszają 6 marca we Włoszech. Rosjanie mają wystąpić jako reprezentacja narodowa, a nie neutralni sportowcy. Jak to będzie wyglądać?

- Pojawią się już na ceremonii otwarcia, a potem również na zamknięciu. W reakcji na to zapowiedziano bojkot oficjeli ze strony Ukrainy, Polski oraz Czech. Domyślam się, że podobnie będzie w przypadku krajów bałtyckich. Sportowcy jednak nie zrezygnują, nawet ukraińscy. Rosjan startujących na paralimpiadzie będzie sześcioro. Chcieli więcej miejsc, bo z uwagi na późno rozpatrzone odwołanie przez Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, nie mieli szans na zdobycie kwalifikacji olimpijskich. Ostatecznie wystąpi ich jednak sześciu, ale wystartują z rosyjską flagą. Pojawi się także hymn, gdyby jeden z uczestników zdobył złoty medal.

Od razu trzeba też sprostować nieprawdziwe informacje, jakie pojawiają się w ukraińskiej infosferze - w gronie rosyjskich sportowców na igrzyskach paralimpijskich w Mediolanie nie będzie żadnego żołnierza walczącego w trakcie wojny na Ukrainie. Będą osoby, które popierają wojnę, popierają Władimira Putina, ale nie będzie żołnierzy, którzy walczyli na obecnym froncie. Co nie zmienia faktu, że zapewne każdy z tej szóstki sportowców miał do czynienia z weteranami wojny, gdyż ostatnio coraz więcej weteranów jest włączanych w struktury sportu paralimpijskiego w Rosji.

Obecnie możemy nawet zauważyć, że około 500 zawodników, którzy są zrzeszeni w różnych federacjach dyscyplin paralimpijskich, dostaje wsparcie od Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego - to są właśnie weterani wojny na Ukrainie. Dawniej Rosjanie nie byli zainteresowani rozwojem dyscyplin paralimpijskich, ale z biegiem lat zauważyli, że i na tym polu mogą osiągać ogromne sukcesy. Przykładem są igrzyska w Paryżu, na których zdobyli ponad 60 medali. Teraz aż tylu krążków nie wywalczą, ale chcą znów pokazać całemu światu, że ich sportowcy mogą na najważniejszej imprezie rywalizować ze wszystkimi.

W Rosji powstają nawet specjalne ośrodki rehabilitacji, gdzie weterani wojenni mogą angażować się w sport, a do tego rozwijać duchowo. Wsparcie na to idzie z cerkwi oraz od ministerstwa sportu. Putin kilkukrotnie odwiedzał takie miejsca. Wizytował również obozy sportowe zorganizowane dla tych, którzy wrócili z wojny.

Rosjanie liczą na wykorzystanie nadchodzących igrzysk paralimpijskich do celów propagandowych?

- Będą chcieli pokazać, że znów należą do globalnego sportu. Jestem ciekaw, czy pojawią się jakieś gesty polityczne z ich strony. Widzieliśmy ostatnio w Mediolanie, jak Ukraińcy próbowali przypominać światu o wojnie, o ofiarach, okazywać wsparcie dla żołnierzy. Zobaczymy, czy sportowcy z Rosji na paralimpiadzie będą chcieli przemycić treści prowojenne.

Pamiętamy chociażby pływaka Jewgienija Ryłowa, który był na wiecu poparcia dla Władimira Putina.

- Takich historii było więcej. Podejrzewam, że jeśli na igrzyskach Rosjanie zauważą odpowiednią okazję, by zademonstrować pewne gesty wsparcia dla Kremla czy wojny, to postarają się taką szansę wykorzystać.