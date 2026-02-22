Polska jest jednym z ledwie 16 państw na świecie, które ze wszystkich igrzysk olimpijskich w XXI wieku przywiozły chociaż jeden medal. Nie jesteśmy sportową potęgą, ale też wcale nie jesteśmy jak seicento próbujące ścigać się z porsche. Przed igrzyskami w Mediolanie byliśmy pełni obaw, że będzie gorzej, a wręcz źle.

Cztery medale. Srebrny i brązowy skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka wywalczone indywidualnie oraz srebrny zdobyty przez niego wraz z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów, a do tego jeszcze srebro panczenisty Władimira Semirunnija. To są najważniejsze wyniki reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich Mediolan/Cortina d’Ampezzo 2026. I to są jedne z najlepszych zimowych igrzysk w mającej już ponad sto lat historii naszych startów w tych imprezach.

REKLAMA

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Sześć medali w Vancouver w 2010 roku i sześć medali w Soczi w roku 2014 to polskie rekordy. Zwłaszcza igrzyska w Soczi wyglądają na występ naszej kadry nie do pobicia, bo tam cieszyliśmy się z aż czterech "Mazurków Dąbrowskiego" – dwóch dla Kamila Stocha i po jednym dla Justyny Kowalczyk oraz Zbigniewa Bródki. Dziś w naszym sporcie zimowym nie ma wielkich mistrzów, a tym bardziej nie ma dominatorów, jakimi w 2010 i 2014 roku byli Kowalczyk, Stoch i Adam Małysz. Tym cenniejsze jest, że bez tak wielkich, pomnikowych postaci polska kadra w Mediolanie, Cortinie i innych lokalizacjach tych igrzysk, osiągnęła tak naprawdę trzeci najlepszy wynik w naszej historii.

Po 30 latach bez medalu Polska przeżywa najlepsze ćwierć wieku w historii

Oczywiście zaraz ktoś zaprotestuje. Bo najczęściej medalowe klasyfikacje robi się stawiając wszystko na złoto. Według tej metodologii lepiej niż teraz Polska wypadła w Sapporo w 1972 roku, gdzie jedyny medal, ale złoty, zdobył dla nas Wojciech Fortuna. Jednak prawda jest taka, że o sile całego sportu więcej mówi liczba medali niż kolor jedynego krążka. I liczba punktów.

na igrzyskach Soczi 2014 mieliśmy 6 medali (4 złote – 1 srebrny - 1 brązowy) i 71 punktów za miejsca 1-8 (8 pkt za każde pierwsze miejsce, 7 pkt za drugie, 6 pkt za trzecie itd. aż do 1 pkt za ósme miejsce)

na igrzyskach Vancouver 2010 mieliśmy 6 medali (1-3-2) i 57 punktów

na igrzyskach Mediolan/Cortina 2026 wywalczyliśmy 4 medale (0-3-1) i 55 punktów

A dalej jest już zdecydowanie gorzej.

na igrzyskach Pekin 2022 cieszyliśmy tylko z jednego medalu (brązu Dawida Kubackiego) i 38 punktów kadry

w Pjongczangu w roku 2018 mieliśmy dwa medale (złoto Stocha i brąz drużyny skoczków) oraz 38 punktów

w 2006 roku w Turynie też mieliśmy dwa medale (srebro Tomasza Sikory w biathlonie i brąz Justyny Kowalczyk) oraz 29 pkt

w Salt Lake City w 2002 roku cieszyliśmy się z dwóch medali (srebro i brąz Małysza) oraz 24 punktów

a w 1960 roku w Squaw Valley mieliśmy dwa medale (srebro Elwiry Seroczyńskiej i brąz Heleny Pilejczyk) oraz 33 pkt

I koniec. To już wszystkie edycje zimowych igrzysk, na których zdobyliśmy więcej niż jeden medal. Jak widać, prawie wszystkie są z XXI wieku. Od debiutu w Chamonix w 1924 roku przez 74 lata (do igrzysk Nagano 1998) polskie reprezentacje przywiozły z zimowych igrzysk zaledwie cztery medale.

Tamte cztery medale na 18 edycji igrzysk wyglądają bardzo słabo przy 23 medalach wywalczonych przez kolejne olimpijskie reprezentacje Polski w 24 lata od igrzysk Salt Lake City 2002 do obecnych.

Siedem ostatnich edycji zimowych igrzysk to zdecydowanie najlepszy czas w historii polskich sportów zimowych. Doceńmy to ćwierćwiecze. Zaczęliśmy je od przełamania trzydziestoletniej bezmedalowej smuty i trzymamy poziom. Ale mamy prawo chcieć więcej i na pewno mamy możliwości więcej zdobywać.

25 skoczni w Polsce, a 150 w Słowenii. Jedna hala w Polsce, a Holandia daje gotowca

Kto się nie bał, że Polska może wrócić z włoskich igrzysk 2026 bez medalu, temu chwała. Pewniaków nie mieliśmy. A dziś mamy wielką, wschodzącą gwiazdę skoków (Tomasiaka), mamy odbudowanego, też młodego, kandydata do kolejnych wielkich rzeczy (Wąska). Mamy dowód, że choć w skokach narciarskich system jest niedoskonały, to działa. Że jak było życie po Małyszu, tak będzie i po Stochu.

Oczywiście musi być jakieś "ale". Bo skoro mająca dwa miliony mieszkańców Słowenia może mieć 150 skoczni, to dlaczego my mamy tylko 25? Czy miasta, miasteczka i samorządy zechcą rozważyć zbudowanie u siebie maleńkich skoczni, na których dzieci mogłyby się uczyć tego sportu? To nie jest wielki koszt – eksperci szacują, że 5 mln złotych wystarczy na porządną budowlę, a nie bubel, jakim często jest lokalna drużyna piłkarzy kopiących się po czołach, a rokrocznie utrzymywana z pieniędzy podatników nawet wielomilionowymi kwotami.

Czy Polski Związek Narciarski ruszy z takim programem, idąc za ciosem bardzo dobrze działającej, ale jednak tylko obwoźnej "Akademii Lotnika" z mobilną skocznią pięciometrową?

Mamy też dowód, że system działa również w polskim łyżwiarstwie szybkim. Oczywiście są tacy, którzy narzekają, że medal dla polskich panczenów zdobył uciekinier z Rosji. Ale warto poczytać, jak Władimir Semirunnij opowiada, że tam nie tylko polityka Putina go bolała, ale też i tak prozaiczne rzeczy, jak brak jedzenia na zgrupowaniach.

Nie bez powodu ten chłopak wybrał nasz system. Mógł jeździć na przykład dla Kazachstanu. W każdym razie poza Władkiem mamy dwa razy czwartego na tych igrzyskach Damiana Żurka, mamy szóstą Kaję Ziomek-Nogal, mamy ósmego Marka Kanię. Ale i tu musi być "ale". Bo jak można wymagać od tych wszystkich ludzi medali, nie dotrzymując danego im słowa w kluczowej sprawie?

- To by mi bardzo odmieniło życie. Bardzo! Nie wykluczam, że moglibyśmy się nawet przeprowadzić do Zakopanego [z Warszawy] na czas przygotowań olimpijskich. Taką opcję z mężem rozważaliśmy – mówiła nam młoda mama Ziomek-Nogal, ubolewając, że lodowa hala w stolicy polskich Tatr wciąż nie jest gotowa, mimo że miała być oddana łyżwiarzom już w grudniu 2023 roku.

Konrad Niedźwiedzki, czyli dyrektor Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, a na igrzyskach też szef polskiej misji olimpijskiej, opowiadał nam kiedyś, że w czasach, gdy on był zawodnikiem (w 2014 roku zdobył olimpijski brąz w drużynie) w Tomaszowie Mazowieckim, obecnie naszej stolicy tego sportu, jeździła szóstka-ósemka łyżwiarzy. A dziś w tamtejszej hali, w warunkach godnych Pucharu Świata, trenuje 300-400 osób w różnych kategoriach wiekowych. Już po igrzyskach w Pekinie Niedźwiedzki podkreślał, że jeśli będziemy mieli dwa tory, to będzie nas stać na zdobywanie kilku medali na każdych igrzyskach. Widać, że już jesteśmy blisko. Tu trzeba zainwestować. Choć oczywiście bardzo źle wyglądają inwestycje takie jak ta zakopiańska, gdzie tor miał kosztował 70 mln złotych, a już pochłonął ponad 200 milionów i trzeba było ruszyć z kontrolami na co poszły te pieniądze.

W każdym razie dobrze słyszeć, że i w Warszawie ma się coś w temacie zadaszonego toru dla panczenistów wydarzyć. Czy kogokolwiek trzeba przekonywać do sensu inwestowania w całoroczne tory? Holandia z populacją niespełna 18-milionową ma takich sześć. A wszystkich ma aż 32. A my sześć. Tam jazda na łyżwach jest tam czymś naturalnym, mnóstwo jest lodowisk, a jeździ się też na kanałach, gdy tylko zamarzną. O korzyściach dla zdrowia społeczeństwa nawet nie będziemy mówić (ale warto nadmienić, że wszyscy też jeżdżą tam na rowerach i grają w piłkę). Powiemy o medalach w Mediolanie. Na torze długim (łyżwiarstwo szybkie) i krótkim (short track) Holandia cieszyła się z aż 20 medali (10 złotych – 7 srebrnych – 3 brązowe). I chociaż w żadnym innym sporcie nie wywalczyła żadnego krążka, to igrzyska kończy na znakomitym, trzecim miejscu w klasyfikacji medalowej.

Holendrzy dzięki swoim całorocznym lodowiskom powinni stanowić idealny przykład Polski. Oni podsuwają nam gotowe rozwiązanie. To jest wąska, ale wyjątkowa specjalizacja. W ich kadrze na te igrzyska znalazło się 38 osób (poza łyżwiarzami szybkimi, z short tracku i figurowymi byli to jeszcze tylko przedstawiciele snowboardu, bobslejów i skeletonu). W naszej kadrze mieliśmy 59 sportowców. Holendrzy nigdy nie wysyłają na zimowe igrzyska wielkich drużyn (ich rekord to 41 sportowców w Pekinie w 2022 roku), a zawsze są w gronie największych bohaterów. Ich sposób po prostu działa.

Prosili o rynnę choćby na Księżycu. Już im się znudziło. A Niemcom nie

A propos lodowych torów, to swój bardzo chcieliby mieć polscy saneczkarze i bobsleiści. Cztery lata temu prosili: zbudujcie nam go w końcu, nawet na Księżycu.

Koszt? Niemały, wtedy szacowany na 90-110 mln złotych. Ale dziś już nawet nikt poważnie nie liczy, ile trzeba by było na lodową rynnę wydać - po co liczyć, skoro problemem jest nawet brak pięciu milionów na stworzenie toru kompozytowego z włókna szklanego i żywicy, na którym uczyć mogłyby się dzieci?

Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska narzekały po szóstym miejscu w dwójkach, że jeżdżą na dziewięcioletnich sankach. A Mateusz Sochowicz, ósmy w sztafecie razem z nimi i z dwójką Wojciech Chmielewski/Michał Gancarczyk, powiedział wprost, że następne igrzyska spędzi na kanapie.

Sochowicz chyba żałuje, że do saneczkarstwa wrócił po tym, jak w 2024 ogłosił, że je rzuca. – Działamy chałupniczo – mówił w rozmowie ze Sport.pl przed igrzyskami. I przyznawał, że tak naprawdę, wciąż "całe nasze saneczkarstwo oparte jest na jednym człowieku, który jest trenerem, kierowcą, logistykiem i jeszcze emerytem, lecz jest, bo wie, że bez niego to wszystko przepadnie". Tak Sochowicz to ujął, gdy w 2024 roku odchodził, ogłaszając swoje odejście na Instagramie. A dziś trener Marek Skowroński uzupełnia to opowieściami, jak dłubie w sprzęcie olimpijczyków u siebie, na strychu.

- Niemcy mają aż cztery tory. Oni i inne najmocniejsze ekipy ściśle współpracują z instytutami sportu. Dostają pomoc w znalezieniu najlepszych metali na płozy i w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych sanek. Tam się optymalizuje miskę siedzeniową, jeśli chodzi o aerodynamikę, tam się wszystko cały czas testuje w tunelach. My tego nie mamy, a mimo to jakoś tam próbujemy się z nimi ścigać – mówił Sport.pl cztery lata temu. I dodawał: - U nas do kadry z reguły przychodzi 17-latek, który ma kilkadziesiąt ślizgów i siłą rzeczy prezentuje słaby poziom techniczny. Z takiego zawodnika mamy zrobić sportowca gotowego na igrzyska. A Niemcy zaczynają pracę z dziećmi w wieku 8-10 lat i już te dzieci rocznie robią po kilkaset ślizgów. Tam jest szkolenie od najmłodszego, bo jest gdzie i jak pracować. U nas ze szkoły podstawowej raczej się w ogóle nie bierze dzieci. Bo nawet jakby się ośmioletnie dziecko zapisało na saneczkarstwo, to trudno mu będzie wytrwać, skoro przez pięć-sześć lat nie pojeździ na sankach.

Cóż, lata mijają, a nic się nie zmienia. Linda Weiszewski, pilotka naszych bobslejów, frustrowała się już po treningach, że ona prowadzi seicento, a ścigać musi się z porsche. I przeliczała, że nasz pojazd kosztuje 150 tysięcy, a niemiecki – milion.

Żeby było jasne: Niemcy mają większe umiejętności. Ale też mają je i są najlepsi, bo mają gdzie się rozwijać, mają sprzęt, mają system i z lodowej rynny w Cortinie zgodnie z przewidywaniami wydobyli mnóstwo złota. W 12 rozegranych konkurencjach w saneczkarstwie, bobslejach i skeletonie zdobyli aż 19 medali. A w sumie cała niemiecka kadra te igrzyska kończy z 26 medalami.

No i co? Czy na pewno nie warto zainwestować w tor w Polsce? Oczywiście taką potęgą jak Niemcy z miejsca byśmy się nie stali. Ale popatrzmy na Łotwę - ona swoją rynnę ma i od 2006 roku nie było igrzysk, na których jej saneczkarze, bobsleiści albo skeletoniści nie dojechaliby do podium. A bywało i tak, że medale zdobywali przedstawiciele wszystkich wymienionych sportów - w 2014 roku Łotysze fetowali złoto i brąz w bobslejach, srebro w skeletonie i dwa brązy w sankach.

Legenda zobaczyła i doceniła, po czym tak zrecenzowała PZN

U nas z całą pewnością warto byłoby znaleźć pieniądze i przede wszystkim pomysł na dodanie kogoś do Maryny Gąsienicy-Daniel w narciarstwie alpejskim i kogoś więcej do Aleksandry Król-Walas oraz Oskara Kwiatkowskiego w snowboardzie.

- Mamy alpejkę na światowym poziomie, ale mamy ją tylko jedną – żałowała Małgorzata Tlałka po świetnym występie Maryny w gigancie (siódme miejsce i tylko 0,13 s straty do podium). - Starajmy się robić tak, żeby Maryna pociągnęła za sobą kolejne zawodniczki, a przede wszystkim, żeby Polski Związek Narciarski zaczął szkolić kadrę, a nie tylko jedną zawodniczkę, bo to jest karygodne, co się dzieje w związku. Potencjał jest, możliwości do treningu mamy, narciarstwo można u nas zbudować. Popatrzmy na inne, małe, kraje, które mają medale, a mają mniejszy potencjał i ludzki, i jakościowy, i gospodarczy. Wszystko da się zrobić, tylko trzeba to rozsądnie poukładać – apelowała legendarna narciarka.

Natomiast doceniając naszych snowboardzistów alpejskich Jagna Marczułajtis już cztery lata temu zwracała uwagę na to, że Polski Związek Narciarski kompletnie nie widzi innych snowboardowych dyscyplin. - Ubolewam, że mamy jedynie alpejczyków. Nie mamy zawodników ani w halfpipie, ani w big air, ani w slopestyle'u, ani nawet już w snowcrossie, odkąd Mateusz Ligocki przestał trenować. Jedna konkurencja jest na bardzo dobrym poziomie, a reszty zupełnie nie ma. Zaplecze juniorskie też jest tylko w snowboardzie alpejskim – mówiła.

Niestety, to się nie zmieniło. W sporcie, który lubi zwłaszcza młodsza widownia, nas praktycznie nie ma.

Prezes Piesiewicz, minister Rutnicki i prezydent Nawrocki. Coś ich łączy

Trudno nie mieć wrażenia, że zawodnicy często nie mają takiego wsparcia od działaczy, jakie powinni mieć. Przed igrzyskami mieliśmy kłótnie krzywdzące zawodników w narciarstwie alpejskim. W trakcie igrzysk oglądaliśmy bezradność zarządców polskiego sportu wobec hejtu, jaki spada na sportowców i trenerów. I – niestety – oglądaliśmy też w jak żenujący sposób przy naszych olimpijczykach próbują się ogrzewać najpoważniejsze wydawałoby się postaci polskiego sportu.

Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz gratulując Kacprowi Tomasiakowi, publikował fotografie, na których eksponował siebie, a nie faktycznego bohatera. Mało tego, do kamery Eurosportu wykrzykiwał, że obiecał medal "Tomasika" i słowa dotrzymał.

Minister sportu Jakub Rutnicki o selfie z nową gwiazdą światowych skoków też walczył tak, że gdyby była taka olimpijska konkurencja, mógłby zdobyć dla Polski medal. Minister na chwilę zainteresował się smutną dolą polskich saneczkarek, gdy po szóstym miejscu głośno wyraziły swoje niezadowolenie. Wtedy resort sportu wydał oświadczenie. Co z niego wynikało? Że minister o bolączkach polskiego saneczkarstwa porozmawiał z zainteresowanymi w wiosce olimpijskiej. I jeszcze, że wniosek dotyczący budowy toru w Karpaczu jest oceniany. Poseł Tomasz Zimoch, czyli znany kibicom były komentator radiowy, skomentował to, zauważając, że ten wniosek leży w ministerstwie już od 2023 roku.

Panowie Piesiewicz i Rutnicki w ogóle nie potrafią współpracować. Prowadzą polityczną wojnę, która sportowcom tylko szkodzi. A prezydent Nawrocki przebił wszystkich, reklamując na tle olimpijczyków odzieżową firmę, której znak towarowy jest przypisany siostrze prezydenta.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski odmówił komentarza w tej ostatniej sprawie, a pewnie nie nabierałby wody w usta, gdyby nie dotyczyła ona prezydenta RP, tylko kogoś niższego rangą. A tak, dyskwalifikacji olimpijczyków pośrednio reklamujących firmę spoza sponsorskiego grona MKOl-u, nie było. Jakoś się nam wszystkim upiekło.

Paweł Fajdek ma rację. I Justyna Kowalczyk też

Upiekło się też – niestety – tym wszystkim obrzydliwym ludziom, którzy mieli czelność wyrzygiwać swój jad na skoczkinię Polę Bełtowską w wysyłanych jej prywatnych wiadomościach. I na trenera Macieja Maciusiaka.

Szkoda, że działacze nie potrafią zadziałać tak, żeby wyłapać jednego czy drugiego hejtera i doprowadzić do skazania go na zadośćuczynienie, na przeprosiny i na przykład na prace społeczne. Oczywiście to nie jest rola związków sportowych. Ale czy wyjście poza schemat, skorzystanie z pomocy prawnej i faktyczne zadziałanie ku przestrodze dla rzeszy hejterów nie byłoby lepsze niż pisanie oświadczeń? Chyba rację ma Justyna Kowalczyk, która w felietonie dla Sport.pl napisała, że to przeciwskuteczne.

Sportowcy o potrzebie konkretnych działań mówią od dawna. W 2023 roku Paweł Fajdek w rozmowie ze Sport.pl przekonywał: - Konta w mediach społecznościowych powinny być połączone z dowodami osobistymi. Widzę to tak, że na dokument tożsamości każdy mógłby sobie założyć konto w każdym serwisie i że tylko takie konta mogłyby istnieć. A konta fejkowe powinny zostać skasowane. Na pewno ludzie podpisani z imienia i nazwiska pisaliby w inny sposób niż pisze jakiś tam przykładowy baca z gór, któremu się nie podobasz, więc on wyzwie nie tylko ciebie, ale i całą twoją rodzinę. To jest straszne i niezrozumiałe w tak zaawansowanej technologicznie cywilizacji, jaką jesteśmy. Mam nadzieję, że po pedofilskiej aferze z youtuberami rządzący trochę się wezmą za prawo internetowe i coś z tym zrobią. Bo to jest naprawdę trudne do zniesienia i szkodliwe. Młodzież uczy się bezkarności i po takiej nauce będzie źle żyć.

Sportowcy nie zawiedli

Skoro jesteśmy przy nazwiskach takich mistrzów jak Kowalczyk i Fajdek, to podkreślmy, że nikt z liderów polskich sportów zimowych na tych igrzyskach nie zawiódł. Nie mieliśmy ani jednego takiego przypadku, że liczyliśmy na medal, a kandydaci polegli już na pierwszej przeszkodzie. To nie jest w historii polskich występów na igrzyskach norma. To jest wręcz miła odmiana. Ktoś się nie zgadza, że sportowcy nie zawiedli? Poanalizujmy.

mieli być mocni panczeniści? Byli mocni

trener Maciusiak wbrew wszystkim i wszystkiemu zapowiadał "co najmniej jeden medal" i skoczkowie dowieźli

snowboardzistka Król-Walas wróciła po urodzeniu dziecka i na oczach dwuletniej córki była w mocnej walce o medal (zajęła siódme miejsce).

Maryna Gąsienica-Daniel mówiła, że choć nigdy nie wjechała na podium w Pucharze Świata, to na igrzyska je zaatakuje, i słowa dotrzymała.

biathlon miał dać nadzieję na przyszłość i solidne wyniki? Dał najlepsze w historii, szóste miejsce sztafety kobiet, ósme miejsce Kamili Żuk w sprincie oraz trzy Polki w 30-osobowym starcie masowym na koniec

nawet w biegach narciarskich, gdzie oczekiwań raczej nie mieliśmy, dostaliśmy świetne jak na nasze realia ósme miejsce Elizy Ruckiej-Michałek oraz 12. miejsce Dominika Burego w królewskiej rywalizacji na 50 km stylem klasycznym

No dobrze, może short track mógł i powinien dać nam więcej radości. Wielka szkoda, że najlepsze lata już chyba za Natalią Maliszewską. Ale jest młody, przebojowy Michał Niewiński (mistrz świata juniorów dojechał do dziewiątego miejsca na 500 m), jest Felix Pigeon (ósmy na 1000 m), a i mieszana sztafeta się liczy (była dziewiąta).

Nawet tam, gdzie chcielibyśmy mieć lepsze wyniki, możemy mieć po tych igrzyskach nadzieję, że one przyjdą. Pokazaliśmy się z dobrej strony w łyżwiarstwie figurowym, a słuchając prezeski związku Magdaleny Tascher możemy mieć pewność, że ta dyscyplina wie co i jak zrobić, żeby się rozwijać. Ale znów, jak w przypadku kilku innych, wymienionych wyżej - oby tylko dostała pomoc.

300 lodowisk w Czechach, a w Polsce 1 całoroczne. Oto prawdziwe problemy!

Niestety, kolejny raz wracamy do kwestii braku w Polsce miejsc do uprawiania sportu. I amatorskiego, i wyczynowego, które zresztą są powiązane, drugi rodzi się z pierwszego.

Rozmowę Pawła Wilkowicza z Tascher ze Studia Cortina obejrzeć powinien każdy, kto zastanawia się, ile jeszcze do zrobienia mamy w polskim sporcie infrastrukturalnie i w ogóle strukturalnie. Początek od 31. minuty, a od 45 minuty szefowa polskiego łyżwiarstwa figurowego mówi wprost: chętnych mamy mnóstwo, ale nie mamy gdzie trenować. I dalej: mamy jedno całoroczne lodowisko w Polsce (w Bydgoszczy), a w sumie jest ich 27 lub 28. A Czesi mają 300 lodowisk. Podkreślmy tu coś, czego Tascher nie powiedziała – Czechy mają tylko 11 mln obywateli. "Tylko" przy naszych 37 milionach.

Tascher podkreślała w tej rozmowie, że wspólnie z Rafałem Tataruchem walczy o budowę lodowisk w Polsce.

Afera? Babiarz ma rację. To wcale nie jest hasło tych igrzysk

A propos szefa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, to wielu kibiców zapamięta go z tych igrzysk jako prezesa, który musiał stoczyć walkę z jedną ze swoich zawodniczek. Była to walka dziwna – Andżelika Wójcik po zajęciu 11. miejsca w rywalizacji panczenistek na 500 metrów obwiniła PZŁS o wyrzucenie poza grupę, o szykowanie się do igrzysk bez trenera. - Zastanawiałam się, czy mam to ujawniać. Ale mam już historie kilku sportowców, którzy czuli się nie do końca zaopiekowani przez "górę". To jest niemalże nagminne. Przykre - mówiła panczenistka.

Prezes Tataruch odpowiedział bardzo mocno. - Jest to bzdura. Myślę, że Andżelika powinna przeprosić przede wszystkim trenerów, którzy próbowali jej pomóc. To są po prostu kłamstwa, w których nie ma nawet cienia prawdy. Andżelika miała pełną opiekę i to my bardziej staraliśmy się, żeby miała opiekę, niż ona sama, ponieważ to konfliktowa osoba - stwierdził. I następnie w szczegółach opisał sytuację Wójcik z ostatnich miesięcy.

Rzadko dzieje się tak, że w takich sporach kibice stają po stronie federacji, a nie sportowca. Tu szala przechyliła się na stronę działaczy. Znamienne, że słów Wójcik nie potwierdził żaden inny sportowiec, choć przecież mówiła, że ma historie kilku osób, które też nie czuły się zaopiekowane. Że to wręcz nagminne.

- Tu nie ma afery. Tu nie ma afery – komentował w naszym Studio Cortina dziennikarz TVP, Przemysław Babiarz.

Pewnie bez takiego sporu, bez gorzkich słów od saneczkarzy, saneczkarek i bobsleistek, i bez przepychanek o skład olimpijskiej kadry, polskie igrzyska byłyby niekompletne. To – niestety – jest element naszego folkloru. Ale cieszy, że tym razem to nie słowo "afera" będzie nam się kojarzyło najmocniej z olimpijskim startem naszej kadry. Gdybyśmy mieli wskazać takie jedno słowo na koniec tych igrzysk, to pewnie wybralibyśmy "Dziękujemy". Bo jest za co. Ale też od razu dodalibyśmy jeszcze trzy słowa: "Idźmy po więcej". Bo możemy. Bo jako kraj na to zasługujemy. Na to, czyli na lepszy sport – i powszechny, i, wychodzący z tego pierwszego, wyczynowy.