Między Trumpem i Putinem. MKOl przyznał rację katu

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie jeszcze raz potwierdziły, jak trudno oddzielić sport od polityki. W sporze kata z ofiarą MKOl przyznał rację katu, bo tak stanowią jego przepisy. Nie potrafię na to patrzeć z tej samej perspektywy.

Nie rozumiem, co zmieniło się na świecie, by uzasadnić narastające tendencje do przywrócenia sportowców z Rosji na łono sportowej rodziny. Podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie rosyjskie pociski wciąż spadały na zamarzających mieszkańców Kijowa, wojska Władimira Putina ani na chwilę nie zaprzestały napaści w Ukrainie. Powód wykluczenia rosyjskich sportowców z igrzysk w Paryżu pozostał aktualny.

REKLAMA

A jednak coraz więcej krajów należących do MKOl chce powrotu Rosjan. Znużyły ich doniesienia z wojny, czy postanowili wyrzucić z pamięci rosyjskie zbrodnie dokonane w Buczy? Inaczej nie umiem sobie tego wytłumaczyć.

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski przegłosował start Rosjan na paraigrzyskach w Mediolanie i Cortinie. Być może sportowcy z niepełnosprawnością powinni być traktowani troskliwiej, nie pojmuję jednak dlaczego zwraca się paralimpijczykom z Rosji prawo do startu w barwach narodowych, z obietnicą grania narodowego hymnu. Hymnu, który w Ukrainie brzmi, od czterech lat, jak marsz żałobny.

Jasne: nie wszyscy mieszkańcy Ziemi muszą podzielać polski punkt widzenia. Mam rodzinę w Ameryce Łacińskiej i jestem świadomy, że Rosjan lubią tam bardziej niż Amerykanów. Zwłaszcza teraz, gdy prezydent Donald Trump zabawia się czasem w Putina. Jego agresywna tyrada wymierzona w narciarza akrobatycznego Huntera Hessa po ceremonii otwarcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie jest przykładem jak trudno rządzącym ścierpieć, że nie wszyscy rządzeni myślą tak jak oni.

Trump nazwał Hessa nieudacznikiem, który nie powinien reprezentować Ameryki na igrzyskach, bo narciarz ośmielił się powiedzieć, że fakt, iż nosi flagę USA, nie oznacza, że reprezentuje wszystko, co dzieje się w jego kraju. Dziennikarze pytali Hessa o politykę Trumpa i głośną interwencję ICE w Minnesocie, zakończoną dwoma ofiarami śmiertelnymi.

Przeciwniczką Trumpa jest też alpejka Lindsey Vonn, która już w 2017 roku, podczas jego pierwszej kadencji, ogłosiła, że ze względu na poglądy i politykę prezydenta nie weźmie udziału w przyjęciu w Białym Domu, gdyby zdobyła złoty medal na igrzyskach w Pjongczangu. Ostatecznie nie trzeba było tego sprawdzać, bo wywalczyła "tylko" brąz w zjeździe. Taką samą deklarację złożyła kapitan piłkarskiej reprezentacji USA Megan Rapinoe podczas mundialu we Francji w 2019 roku, gdzie ona i koleżanki z amerykańskiej kadry zdobyły tytuł mistrzowski.

Paradoksalnie protest sportowców przeciw Trumpowi pokazuje jednak, że USA to kraj demokratyczny, w którym można mieć własne zdanie na temat polityki urzędującego prezydenta. Inaczej jest w Rosji, gdzie poparcie obywateli dla Putina i agresji w Ukrainie jest ogromne i nikt ze sportowców nie ma odwagi sprzeciwiać się publicznie. Większość z nich finansowana jest przez milicję i wojsko, a poza tym protest przeciw prezydentowi Rosji zagrażałby ich bezpieczeństwu.

Jak w tak skomplikowanej rzeczywistości radzi sobie MKOl, tym bardziej że niezależność sportu od polityki zawarta jest w karcie olimpijskiej? Otóż tego argumentu użyto, by w Mediolanie i Cortinie zdyskwalifikować ukraińskiego skeletonistę Władysława Heraskewycza, który na kasku chciał upamiętnić 22 sportowców ze swojego kraju, którzy zostali zamordowani przez żołnierzy rosyjskich. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego decyzja MKOl była haniebna, z pewnością spodobała się jednak prezydentowi Putinowi. Cóż, w tym osobliwym sporze kata z ofiarą, MKOl przyznał rację katu, bo tak stanowią jego przepisy. Nie potrafię na to patrzeć z tej samej perspektywy.