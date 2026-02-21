O reprezentacji Ukrainy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 przeważnie mówiliśmy w kontekście skandalicznych decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) dotyczących m.in. zakazu startu w określonych kaskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Najgłośniej było o aferze związanej ze skeletonistą Władysławem Heraskewyczem. Zawodnik chciał wystąpić w kasku, na którym widniały wizerunki sportowców, którzy zginęli w trakcie wojny z Rosją. MKOl stwierdził jednak, że sprzęt jest niezgodny z Kartą Olimpijską, a sam zainteresowany został zdyskwalifikowany.

Kolejnymi ofiarami polityki MKOl zostali snowboardzistka Kateryna Kostar oraz panczenista Ołeh Handej. Kostar zamierzała wystąpić w kasku z napisem "Bądź odważna jak Ukraińcy", a Handej miał na swoim sprzęcie cytat poetki Liny Kostenko: "Gdzie jest heroizm, tam nie ma ostatecznej porażki". Oba hasła zostały uznane za slogany polityczne.

Fatalny wynik Ukrainy nie przejdzie bez echa. Tak źle nie było od lat

Najważniejszy jednak był sport. I tutaj również reprezentanci Ukrainy nie mają powodów do zadowolenia. Nasi wschodni sąsiedzi bowiem opuszczają Włochy bez żadnego medalu, co, jak wyliczył Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej (PIDS), jest trzecią taką sytuacją w historii. Poprzednio na podium olimpijskim żaden reprezentant Ukrainy nie stał w 2010 roku, a wcześniej w 2002 roku. Jest jednak jeszcze gorsza informacja.

- Tym razem jednak nie udało im się zameldować w jakimkolwiek starcie nawet w czołowej 5! To fatalny wynik, którego raczej nie przewidywano przed rozpoczęciem igrzysk - napisał na portalu X Banasiewicz.

Warto jednak pamiętać, że w obliczu wciąż trwającej agresji Rosjan na terenie Ukrainy, sport wcale nie jest najważniejszą rzeczą z tych nieważnych. Igrzyska miały być jednak swego rodzaju dowodem na to, że w tych trudnych chwilach można dać obywatelom pogrążonego w wojnie państwa trochę radości.

Zobacz też: Tak pojechała Czerwonka w ostatnim występie na igrzyskach. "To koniec"