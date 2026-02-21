O reprezentacji Ukrainy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 przeważnie mówiliśmy w kontekście skandalicznych decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) dotyczących m.in. zakazu startu w określonych kaskach.
Najgłośniej było o aferze związanej ze skeletonistą Władysławem Heraskewyczem. Zawodnik chciał wystąpić w kasku, na którym widniały wizerunki sportowców, którzy zginęli w trakcie wojny z Rosją. MKOl stwierdził jednak, że sprzęt jest niezgodny z Kartą Olimpijską, a sam zainteresowany został zdyskwalifikowany.
Kolejnymi ofiarami polityki MKOl zostali snowboardzistka Kateryna Kostar oraz panczenista Ołeh Handej. Kostar zamierzała wystąpić w kasku z napisem "Bądź odważna jak Ukraińcy", a Handej miał na swoim sprzęcie cytat poetki Liny Kostenko: "Gdzie jest heroizm, tam nie ma ostatecznej porażki". Oba hasła zostały uznane za slogany polityczne.
Najważniejszy jednak był sport. I tutaj również reprezentanci Ukrainy nie mają powodów do zadowolenia. Nasi wschodni sąsiedzi bowiem opuszczają Włochy bez żadnego medalu, co, jak wyliczył Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej (PIDS), jest trzecią taką sytuacją w historii. Poprzednio na podium olimpijskim żaden reprezentant Ukrainy nie stał w 2010 roku, a wcześniej w 2002 roku. Jest jednak jeszcze gorsza informacja.
- Tym razem jednak nie udało im się zameldować w jakimkolwiek starcie nawet w czołowej 5! To fatalny wynik, którego raczej nie przewidywano przed rozpoczęciem igrzysk - napisał na portalu X Banasiewicz.
Warto jednak pamiętać, że w obliczu wciąż trwającej agresji Rosjan na terenie Ukrainy, sport wcale nie jest najważniejszą rzeczą z tych nieważnych. Igrzyska miały być jednak swego rodzaju dowodem na to, że w tych trudnych chwilach można dać obywatelom pogrążonego w wojnie państwa trochę radości.
