Groza. Oto co Francuz ujawnił ws. makabrycznego wypadku Polki

Ta sytuacja zmroziła krew w żyłach. W trakcie ćwierćfinałowego wyścigu w short tracku na 1500 metrów doszło do dramatycznego zdarzenia. Reprezentantka Polki Kamila Sellier upadła i została trafiona w twarz płozą jednej z rywalek. Polce spadły też okulary, a na torze pojawiła się krew. Sellier długo się nie podnosiła, służby medyczne zainterweniowały jednak błyskawicznie, a zawodniczka została przewieziona do szpitala. Wiemy, że stan zdrowia naszej reprezentantki się poprawia, ale zostanie pod opieką lekarzy do poniedziałku.
Wypadek Sellier na łamach RMC Sport skomentował trener reprezentacji Francji Thibaut Fauconnet. Francuski szkoleniowiec nie chciał umniejszyć powadze zdarzenie, ale zwrócił uwagę, że takie sytuacje w łyżwiarstwie szybkim zdarzają się niezwykle rzadko. Z drugiej strony płoza łyżwy budziła pewne wątpliwości od piątkowego wieczoru.
"Ostrze ma około 50 do 60 centymetrów długości i 1,4 milimetra szerokości. Jest bardzo cienkie i bardzo ostre. Jest nieco ostrzejsze niż ostrze hokeisty i prawie tak ostre jak krawędź narty. My ostrzymy nasze jeszcze bardziej, ponieważ mamy większy kąt nachylenia. To nadal jest tak samo niebezpieczne, jak w innych sportach, ale nie bardziej" - podkreśla francuski trener.
Duże wątpliwości budzi osłona twarzy naszej zawodniczki, trener Fauconnet porównał cios, który otrzymała Sellier do "uderzenia w twarz żelaznym prętem".
"Otrzymała cios. Cios padł od górnej części ostrza, a nie od samego ostrza. Ostatecznie to jak uderzenie w twarz żelaznym prętem. Być może organy zarządzające będą chciały zmienić przepisy, ale nie sądzę. Jesteśmy już chronieni. Wszyscy zawodnicy noszą kombinezony z kevlaru sięgające aż pod brodę. To trochę jak policyjna kamizelka kuloodporna, odporna na przecięcia. Być może zostaną wprowadzone jakieś środki bezpieczeństwa" - zauważa na łamach RMC Sport Fauconnet.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończą się 22 lutego. Ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.