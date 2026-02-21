Tragedia na igrzyskach. Pędzili 115 km/h. 680 kilogramów przygniotło zawodnika

Drugi przejazd czwórek w bobslejach zakończył się prawdziwym dramatem dla reprezentanta Austrii Jakoba Mandlbauera. 27-latek i jego załoga utracili kontrolę nad pojazdem, gdy wychodzili z dziewiątego wirażu, pędząc z prędkością 115 km/h. Bobslej obrócił się na bok i kontynuował ślizg po torze, obijając się przy tym o kolejne bandy. Zatrzymali się dopiero na ostatnim wirażu, tuż przed linią mety.

Odpowiedzialni za rozpędzenie pojazdu Dayen Nichols-Bardy, Sebastian Mitterer i Daniel Bertschler zdołali wydostać się z bobsleja bez widocznych obrażeń. Pełniący rolę pilota Mandlbauer jednak nie miał tyle szczęścia - zawodnik przez długi czas nie podnosił się z toru, a wokół niego zgromadzili się medycy. Ich interwencji nie pokazały stacje telewizyjne, które unikały zbliżeń na cierpiącego 27-latka.

Co z austriackim olimpijczykiem? "Skarży się na ból w okolicach karku"

Po piętnastu minutach opatrywania przez lekarzy, Austriak opuścił arenę w Cortinie d'Ampezzo na noszach i choć był przytomny oraz miał czucie w kończynach, rzecznik reprezentacji Austrii na łamach niemieckiego "Bilda" przekazał, że Mandlbauer "skarży się na silny ból w okolicach karku".

Uraz szyi w tej sytuacji nie może dziwić - bobslej, który nie dość, że jechał z ogromną prędkością, wraz z załogą ważył około 680 kilogramów. Mimo to, oficjalny przekaz mówi, że reprezentant Austrii ma się "nieźle".

To kolejny poważny wypadek na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 w odstępie kilkunastu godzin. W piątek 20 lutego reprezentantka Polski w short tracku Kamila Sellier upadła na lód, została trafiona w twarz płozą łyżwy będącej przed nią rywalki, a po chwili w okolicach jej oka pojawiła się krew.Polka przeszła już zabieg uszkodzonej kości jarzmowej, ale zarówno ona, jak i kibice przeżyli chwile grozy.

