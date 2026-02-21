Największa rewelacja igrzysk wycofana. Aż trudno się z tym pogodzić

Aż trudno się pogodzić z tym, że pies Nazgul - największa rewelacja ostatnich dni włoskich igrzysk - tym razem musiał zostać w ogrodzie ze swoimi właścicielami. Wcześniej pod ich nieobecność uciekł z niego i wdarł się na trasę team sprintu biegaczek, a nawet przekroczył metę. Przy okazji biegu na 50 kilometrów mężczyzn nie przestał być gwiazdą mediów.
Okazuje się, że w ogóle nie poznalibyśmy Nazgula, gdyby nie wycieczka jego właścicieli do Anterselvy. A i właściciele nie są anonimowi - to pies Alice Varesco, 35-letniej byłej olimpijki i biegaczki, obecnie pracującej we włoskiej firmie marketingowej. Choć wraz z mężem Enrico mieszkają bardzo blisko trasy olimpijskiej w Tesero, to zamiast oglądać tego dnia biegi narciarskie, postawili na biathlon.
Znajomi zaczęli przysyłać im zdjęcia. Tak dowiedzieli się, że ich pies został olimpijczykiem
Zostawili zatem swojego psa w ogrodzie, a że ten był bardziej przekonany do śledzenia występów biegaczek, postanowił znaleźć się tak blisko zawodniczek, jak to tylko możliwe. Żeby to zrobić opuścił zamkniętą klatkę i sam otworzył furtkę.
A potem zupełnie niespodziewanie wziął udział w eliminacjach do team sprintu, czym zwrócił na siebie oczy całego świata. Przekroczył metę, a kibice domagali się najpierw ujawnienia tego, jaki miał czas, a następnie nawet symbolicznego wręczenia mu medalu.
Właściciele dowiedzieli się o tym, czego dokonał ich pupil, będąc poza domem. Zobaczyli Nazgula w transmisji telewizyjnej, a potem wysłali znajomym i sąsiadom wiadomości z pytaniem, czy widzą psa w ogrodzie. Gdy przyszła negatywna odpowiedź, ruszyli z powrotem do Tesero. Organizatorom w międzyczasie udało się go złapać. Dwukrotnie, bo po ujęciu i zniesieniu z trasy, jeszcze raz im uciekł.
Nazgul tym razem pozostał z właścicielami
To było w środę. Teraz Nazgul wrócił już do właścicieli. A w sobotę, gdy w Tesero rywalizowali biegacze na dystansie 50 kilometrów, został już ze swoimi właścicielami. Jak podał Reuters, tym razem już go upilnowali i oglądali zawody wygrane przez Johannesa Klaebo ze swojego balkonu. Dla Norwega to rekordowy szósty złoty medal tych igrzysk, a jedenasty w karierze.
Nazgul, wilczak czechosłowacki, niejako został zatem olimpijczykiem. A jego właściciele myśleli, że mają zwidy. - Myślałam, że to niemożliwe. Zostawiliśmy go w klatce, drzwi były zamknięte. Nie rozumiałam, jak to mógłby być on. To pierwszy raz, gdy coś takiego się stało. Musimy go lepiej obserwować - mówiła Alice Varesco cytowana przez "Guardiana".
Rywalizacja w biegach podczas igrzysk we Włoszech zakończy się w niedzielę. W ostatni dzień olimpijskich zmagań zaplanowano bieg kobiet na 50 kilometrów. Będzie to historyczny, pierwszy taki bieg na igrzyskach - dotąd panie rywalizowały na dystansie 30 kilometrów.