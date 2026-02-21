Oto co zrobił Semirunnij w półfinale igrzysk. "Żałujemy bardzo"

Władimir Semirunnij zdobył jeden z czterech medali dla Polski podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Polak zajął drugie miejsce w biegu na 10 km i zdobył srebrny medal, przegrywając tylko z Czechem Metodejem Jilkiem. - Zrobiłem to dla Polski. Teraz jestem Polakiem, mam paszport, mogę reprezentować Polskę, mogę dawać jej medale i próbuję to robić na każdych zawodach - mówił Semirunnij po zawodach. Reprezentant Polski liczył też na medal w sobotniej rywalizacji w biegu masowym.
Semirunnij startował w pierwszym półfinale w biegu masowym. Polak wystartował spokojnie i nie forsował tempa. Po pierwszym sprincie Semirunnij zajmował dziesiąte miejsce, a potem znalazł się na szczycie stawki. Władimir był w dobrej pozycji wyjściowej przy następnym sprincie i zdobył jeden punkt, dojeżdżając do pomiarowego punktu za Holendrem Jorritem Bergsmą i Chińczykiem Wenhao Li.
Później wyraźnie stawce odjechał Duńczyk Viktor Hald Thorup, a Semirunnij nie podjął próby ucieczki i został w peletonie. Jeszcze przed ostatnim okrążeniem Polak był przedostatni, ale już nie był w stanie nawiązać walki o czołowe lokaty. Semirunnij zajął jedenaste miejsce w swoim biegu i ostatecznie nie awansował do finału, więc nie będzie walczył o medale. Jak pokazał drugi półfinał, wystarczyło zdobyć dwa punkty w sprincie i to dawało awans.
- Władek przespał ten moment. Szkoda, zabrakło doświadczenia w biegu masowym, pierwszy raz na tym poziomie musiał jechać. Żałujemy bardzo - stwierdził Zbigniew Bródka w trakcie transmisji w TVP. Warto dodać, że cztery lata temu w Pekinie Bródka też odpadł w półfinale biegu masowego - wówczas zajął 14. miejsce.
W pierwszym półfinale najlepszy był Kanadyjczyk Antoine Gelinas-Beaulieu, a w drugim Francuz Timothy Loubineaud. Złotego medalu sprzed czterech lat będzie bronić Belg Bart Swings.
Warto dodać, że wcześniej Semirunnij brał udział w biegu na 1500 m. Tam nasz reprezentant zajął dziesiąte miejsce.
- Nie wygłupiajmy się. Władek wypadł bardzo dobrze. Jest dziesiąty i właśnie takie są jego możliwości na tym dystansie. Nie można było tu wróżyć Władkowi medalu. To było po prostu niemożliwe. To nie są skoki narciarskie. W biegu masowym są zbyt dobrzy specjaliści od tej konkurencji. Po prostu - mówił Wiesław Kmiecik, były trener Zbigniewa Bródki w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.