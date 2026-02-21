Miało jej nie być w składzie Polaków na te igrzyska. Teraz mówi "koniec"

- To koniec - zapewnia z uśmiechem Natalia Czerwonka. Po sobotnim olimpijskim biegu masowym, w którym nie awansowała do finału, 37-letnia panczenistka przeszła na sportową emeryturę. Już raz to kiedyś zrobiła, ale wróciła, by igrzyskami w Mediolanie wymazać traumę po wydarzeniach z Pekinu. Przerabiała też kiedyś załamanie, gdy - jako jedyna z Polek - nie dostała medalu i groźny wypadek podczas treningu.

Większość stawki już dobrą chwilę temu przekroczyła metę, a Natalia Czerwonka jeszcze pokonywała ostatnie metry sobotniego biegu masowego. Na składającym się z 16 okrążeń dystansie polska weteranka stopniowo słabła. Zajęła też ostatnie miejsce po zsumowaniu obu biegów półfinałowych. Ale na koniec i tak mogła się uśmiechnąć. Bo tu wynik nie był do końca najważniejszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Czerwonka nie stresuje się rolą chorążej. "To zostanie na zawsze w dziewczynce, która wytatuowała sobie kółka olimpijskie na plecach"

Łzy na treningu. Pierwszy taki start Czerwoni na koniec kariery

- Wczoraj rozpłakałam się przed treningiem. Poczułam, że to moment, kiedy ta droga dobiega końca - opowiadała Czerwonka w TVP Sport po piątkowym wyścigu na 1500 m. Łez zapewne nie zabraknie też teraz, gdy postawiła kropkę nad i w 16-letniej karierze, w której emocji co nie miara.

15. miejsce na 1000 m, 15. miejsce na 1500 m i sobotnia 27. lokata w biegu masowym, w którym nigdy wcześniej w rywalizacji olimpijskiej nie startowała – tak prezentuje się dorobek Czerwonki w Mediolanie. W igrzyskach, które pierwotnie miała oglądać już jako była panczenistka.

- Najpierw byłam "tą rezerwową bez medalu", potem "tą medalistką olimpijską", a następnie - niestety - "tą, która przyp***rzyła w traktor" - opowiadała mi rozbawiona Czerwonka jesienią 2022 roku. To wtedy właśnie po raz pierwszy ogłosiła zakończenie kariery.

Ale do śmiechu nie było ani jej, ani jej bliskim zarówno w 2010 roku, gdy jako jedyna z Polek nie dostała medalu za trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej, jak i wtedy, gdy cztery lata później podczas treningu na rowerze zderzyła się z ciągnikiem.

Polka przez niedopatrzenie bez medalu olimpijskiego i bez emerytury. "Szczęśliwy" wypadek

Przypomnijmy: 16 lat temu debiutująca w igrzyskach panczenistka była w Vancouver rezerwową. Biało-Czerwone niespodziewanie zdobyły medal, ale że występowały zawsze w tym samym trzyosobowym składzie, to Czerwonce krążek nie przysługiwał. Niestety, nikt wcześniej nie sprawdził procedur.

- To była sytuacja, którą przerabialiśmy wszyscy pierwszy raz i na pewno do nikogo nie mam pretensji. Dopiero po powrocie do Polski zaczęły wychodzić takie poboczne sprawy jak to, że nie będę miała emerytury olimpijskiej, skoro nie mam medalu. Miałam wtedy prawie roczny okres takiego załamania zanim się za siebie znów wzięłam – wspominała po latach.

Nadrobiła to w 2014 roku w Soczi, gdy wraz z koleżankami wywalczyły wicemistrzostwo olimpijskie. Pół roku później jej dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania, gdy doszło do wspomnianego już wypadku. Doznała urazu kręgosłupa, złamania obojczyka, miała też krwiak w uchu. Ale potem sama mówiła, że miała wtedy szczęście. Początkowo trenowała niewygodnym, ale niezbędnym gorsecie.

Wróciła do rywalizacji szybko, bez blokady psychicznej. Wydawało się, że nagrodą za tę determinację będzie kolejny medal olimpijski wywalczony w drużynie, ale w 2018 roku w Pjongczangu Polki zaliczyły fatalny występ. Atmosfera w grupie była fatalna, co było też widać na zewnątrz. Po niepowodzeniu nie brakowało wzajemnych pretensji.

- To jest ciężki temat. Uważam, że powinnyśmy były wrócić stamtąd z medalem. Mimo tego, że przez cały sezon wcześniej nie brylowałyśmy w biegu drużynowym i nie spisywałyśmy się zazwyczaj w zawodach Pucharu Świata tak, jak byśmy tego chciały, to w Korei Płd. każda z nas była w życiowej formie. I na pewno ten medal był w naszym zasięgu. Uważam, że straciłyśmy go dlatego, że nie byłyśmy wówczas drużyną. Nie boję się tego powiedzieć. Rozjechało się to wszystko. Nie było osoby, która potrafiłaby to wszystko razem skleić – analizowała to potem doświadczona panczenistka.

Wymazanie traumy z Pekinu i dwa końce kariery

Ogromne rozczarowanie odreagowała wtedy wyprawą w Himalaje. W 2022 roku, podczas jej czwartych igrzysk, miało ją spotkać dodatkowe wyróżnienie – wyznaczono ją do roli chorążej. Niestety, zarówno ceremonię otwarcia, jak i niemal całe igrzyska w Pekinie spędziła na kwarantannie po pozytywnych lub niejednoznacznych testach na obecność koronawirusa. We wspomnianej rozmowie ze Sport.pl mówiła potem wprost, że została jej po tym trauma.

- Żyłyśmy ciągłą nadzieją, że zaraz wyjdziemy. I tak było od pierwszego dnia. Wyjście z pokoju wyglądało jak film s-f. Tak jakby wyłączyli wszystkie kamery i powiedzieli, że możemy uciekać. Do ostatniego dnia igrzysk moje testy dawały wynik nierozstrzygnięty. Z tego powodu nawet po powrocie do wioski olimpijskiej nie mogłam choćby wejść do stołówki. Wiadomo, że człowiek przeżywa każdy udział w igrzyskach, ponieważ się do nich długo przygotowywał. A tam poszłam na start bez stresu, bo nie mogłam niczego od siebie oczekiwać. Nawet nie mogłam niczego pokazać. Szłam na start taka… pusta – opowiadała.

To właśnie zaraz po tym starcie postanowiła, że kończy karierę. Rozwijała już własną akademię, a potem dostała szansę dołączenia do ministerialnego programu dla trenerów, dzięki czemu została asystentką w sztabie szkoleniowym polskiej kadry w short tracku. Dwa lata temu postanowiła wrócić, by jednak zapewnić sobie lepsze wspomnienia z ostatniego występu w igrzyskach. Nadrobiła też nie tylko czysto sportową utraconą szansę z Pekinu – to ona niosła w Mediolanie polską flagę podczas ceremonii otwarcia. Była też dobrych duchem kadry. Teraz, z poczuciem spełnienia i przegonienia dawnych koszmarów, może rozpocząć nowy etap.