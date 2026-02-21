- Najgorzej na fali frustracji jest wbijać kij w mrowisko, ale tak tylko do połowy. Albo ma się na tyle odwagi cywilnej, że mówi się publicznie całą prawdę, co kogo boli, albo nie mówi się nic - tak na gorzkie słowa trenera polskich kombinatorów norweskich Wojciecha Marusarza w kierunku Polskiego Związku Narciarskiego odpowiada jego sekretarz generalny Tomasz Grzywacz.

Po ostatnim indywidualnym starcie kombinatorów norweskich na włoskich igrzyskach trener polskiej kadry Wojciech Marusarz zwrócił się przeciwko Polskiemu Związkowi Narciarskiemu i opisał, jak z jego perspektywy wygląda rzeczywistość działania przy tej dyscyplinie w naszym kraju. Publikując jego spostrzeżenia zaznaczaliśmy, że przesłaliśmy wtedy wypowiedzi szkoleniowca do PZN z prośbą o odpowiedź. I teraz ją otrzymaliśmy.

Marusarz bije na alarm. "To jest taki mój apel"

Najpierw przypomnijmy słowa Marusarza z Tesero. - Z kombinacją w Polsce źle się dzieje. Nie chcę powiedzieć za dużo, nie chcę robić znowu afer, bo też cieszmy się sportem, cieszmy się igrzyskami. Nie będę teraz mówił, bo powiedziałbym wiele rzeczy. Serce chce, ale rozum na razie radzi, żeby się od tego wstrzymać - wskazywał. Choć i tak powiedział wtedy całkiem dużo.

- Mamy mały sztab, dwa lata pracowałem sam. Bez serwismana, bez fizjoterapeuty, a to w kombinacji wiele znaczy - zaczął Marusarz. - Gdzie sztaby innych kadr mają tu po sześć, siedem osób non-stop. Skoczkowie mają duży sztab, ale też mają wyniki. To im trzeba oddać i ani słowa przeciwko. Biegacze mają, tak samo, wielki sztab. My cały czas gdzieś byliśmy jak piąte koło u wozu. Nie powiem, mieliśmy wsparcie z PZN-u, ale takie podstawowe. Mieliśmy na zgrupowania, mieliśmy na sprzęt. Za to mogę podziękować związkowi, ale jest pewna grupa osób, która nam to wszystko utrudnia. Sami wiemy, że nie dajemy temu pretekstu, żeby może gdzieś tam nas bardziej wspierać, ale niestety trzeba trochę zaryzykować czasem. Postawić na jedną kartę, powiedzieć: macie cztery lata, wielkie wsparcie, macie sztab i spróbujmy coś zrobić. Ja już nie mam siły, jestem tu czwarty rok, ale dalej obijam się o ścianę. Niektórzy ludzie, działacze robią nam troszkę pod górę, przeszkadzają nam. (...) Tak po cichu liczą w naszym środowisku, że tę kombinację po prostu zagrzebią na arenie międzynarodowej. Będą mieć wtedy mniejszy problem. Nie będzie nas i będą nas mieć z głowy - tłumaczył Marusarz.

- Mamy materiał, jaki mamy i twierdzę, że jest naprawdę OK. Ja w tych zawodnikach widzę potencjał na treningach. Wiem, że oni są w stanie zrobić naprawdę dobre rzeczy. Pracowici są (...). To jest troszkę przykre, że naprawdę nawet inne nacje wyciągają rękę do nas, żeby nam pomóc na zawodach czy coś, bo widzą, że jestem sam, czy nas jest dwóch tylko. I oni sami nas bardziej wspierają, chcąc, żeby ci Polacy też byli w tej kombinacji. Inaczej sport się zamyka, tylko parę nacji mocnych się liczy i tyle - stwierdził trener. - To jest taki apel mój do polskiego związku, żeby naprawdę wspierali swoich trenerów, bo za jakiś czas mogą ich nie mieć już w ogóle - dodał Wojciech Marusarz.

Sekretarz PZN tłumaczy, dlaczego w związku nie chcą śmierci kombinacji. "Nielogiczny absurd"

Na jego wypowiedzi z Włoch reaguje sekretarz generalny PZN Tomasz Grzywacz. - Ciężko nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w polskiej kombinacji dzieje się źle, choć uważam, że sama narracja trenera jest mocno krzywdząca. Szczególnie dla tych wszystkich, którzy pracując w strukturach PZN czy okręgach, starają się pomóc i dźwignąć tą dyscyplinę z niewątpliwego kryzysu - ocenia.

- Zapewniam, że nikt ze struktur związkowych nie chce i nigdy nie chciał śmierci tego sportu - mówi Grzywacz. - Nie tylko w polskiej świadomości, ale także i w historycznym ujęciu ogólnoświatowym, każdy, kto interesuje się sportami zimowymi doskonale wie, jaką rolę odgrywała kombinacja norweska. My sami mamy w tym sporcie ogromne tradycje poparte pierwszym w historii polskim medalem na zimowych igrzyskach olimpijskich, który w 1956 roku został wywalczony przez Franciszka Gąsienicę-Gronia w Cortinie d’Ampezzo. Jednakże historie i tradycje polskich kombinatorów to nie tylko brązowy medal olimpijski Gronia, gdyż zarówno przed nim jak i po nim mieliśmy naprawdę wybitne postacie w tym sporcie. Ciężko tutaj nie wspomnieć o Stanisławie Marusarzu, Józefie Gąsienicy, Stefanie Huli Seniorze, Stanisławie Ustupskim, Marku Pachu czy najnowszej historii naszych olimpijczyków (obecnie często trenerów) jak Szczepan Kupczak, Wojciech Marusarz, Adam Cieślar, Paweł Słowiok czy Andrzej Szczechowicz. Dodam tylko, że Adam Małysz także wywodzi się z kombinacji norweskiej i bardzo ceni sobie ten etap wszechstronnego rozwoju w swojej niewątpliwie wybitnej karierze - przytacza działacz.

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualnie polska kombinacja przechodzi trudny czas, a na trwających igrzyskach w Mediolanie i Cortinie reprezentuje nas tylko dwóch zawodników: Miłosz Krzempek oraz Kacper Jarząbek. Choć obaj są ambitnymi zawodnikami, na ten moment zajmują miejsca w trzeciej i czwartej dziesiątce (Krzempek był 33. a Jarząbek 35.), co pokazuje, jak długa droga dzieli nas od czasów Franciszka Gąsienicy-Gronia. Niewątpliwie po igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie Polska wystawiła czteroosobową reprezentację, która powalczyła w drużynie o miejsce w pierwszej ósemce (ostatecznie tracąc ją po biegu i zajmując dziewiątą lokatę), zaczęły się początki ery schyłkowej, a cztery lata później w Pekinie w 2022 roku (podobnie jak obecnie) zakwalifikowała się już tylko dwójka kombinatorów, odnosząc porównywalne co obecnie wyniki. Ciężko jest zatem zgodzić się z tezą, że obecny stan tego sportu to efekt tylko bieżących działań działaczy PZN, bo kryzys który widzimy kumuluje się przynajmniej od dwóch cykli olimpijskich. I nie jest to kwestia winy tylko jednej czy drugiej strony. To efekt splotu wielu czynników jakie wystąpiły na przestrzeni lat - opisuje Grzywacz.

- Oczywiście obecny skład naszych olimpijczyków to młodzi zawodnicy, perspektywiczni i na pewno nikt od nich nie wymagał rzeczy niemożliwych. Bardziej liczymy na nich w dłuższej perspektywie i to niezależnie, czy kombinacja norweska utrzyma się w programie igrzysk olimpijskich czy też nie. Gdyby związkowy punkt widzenia był inny, to nie inwestowalibyśmy w grupę juniorów, która jest znacznie liczniejsza niż zawodnicy zakwalifikowani do kadry A. Jaki zatem miałoby to mieć sens, gdyby ktoś ze związku chciał śmierci tej dyscypliny? Przecież to jakiś nielogiczny absurd - uważa sekretarz generalny, wprost odnosząc się do tego, co mówił Marusarz.

"Sami zawodnicy przyznają, że trenują za mało, czyja to jest wina? Działaczy? Prezesa?"

Grzywacz wskazuje, że jego zdaniem związek stara się raczej dźwignąć, a nie pogrążyć kombinację. - Fakty pokazują jasno, że kombinacja ma duże wsparcie nawet pomimo kryzysu. Finansowanie grup seniorskich i juniorskich jest na poziomie około miliona złotych dla każdej i nawet kombinacja norweska kobiet (gdzie realizuje się obecnie jedna zawodniczka – Joanna Kil) ma swoje odrębne finansowanie, dzięki wsparciu ministerstwa z programu dla sportów nieolimpijskich. Naprawdę, patrząc obiektywnie, wsparcie finansowe dla kombinatorów jest zdecydowanie wyższe niż wskazywałby na to ich obecny poziom sportowy. PZN angażuje w to także sporą kwotę środków własnych. Prawdą jest, że sam sztab szkoleniowy jest w kombinacji mocno ograniczony, ale wynikało to po części z faktu, że obie kadry seniorska i juniorska chciały pierwotnie współpracować ze sobą ściśle, wykorzystując szkolenie bazowe w Szczyrku i Zakopanem (obie grupy składały się z młodych zawodników, a ich liczebność ograniczona została dodatkowo przez przytrafiające się urazy i kontuzje). Brak rozbudowanego sztabu związek chciał zrekompensować współpracą z Austriackim Związkiem Narciarskim i wsparciem systemowym szkolenia poprzez stałą wymianę myśli szkoleniowych oraz zasobów ludzkich - opisuje pracownik PZN.

Grzywacz tłumaczy też dokładnie, na czym polegała współpraca z Austriakami, której wynikiem była między innymi wizyta polskich trenerów w słynnej szkole Schigymnasium Stams czy wideokonferencje z członkami tamtejszej federacji i trenerami. Polscy szkoleniowcy na podstawie tego wszystkiego mieli przygotować własne plany etapowe i operacyjne. O wizycie i współpracy z Austriakami mówił nam także Marusarz we Włoszech i opisywał ją pozytywnie.

- Każda grupa szkoleniowa, czy to seniorska czy juniorska (a mamy ich w związku ponad 20), wie dokładnie, na co może liczyć, jak jest finansowana i na jak wąski czy obszerny sztab szkoleniowy może sobie pozwolić. Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być jeszcze lepiej, ale naprawdę trzeba mieć w sobie trochę pokory i mierzyć potrzeby oraz oczekiwania adekwatnie do osiąganych rezultatów. Jeśli tylko nasi kombinatorzy zbliżaliby się choćby w juniorach do wyników skoczków, na pewno mieliby jeszcze większe wsparcie finansowe i możliwości rozbudowy sztabu. Na razie to wszyscy z męskiej kadry są maksymalnie na poziomie umożliwiającym przyzwoitą rywalizację w Pucharze Kontynentalnym. Jak zatem związek ma ryzykować i stawiać, jak to powiedział trener "wszystko na jedną kartę"? Na chwilę obecną uważamy, że jest to wystarczająco zrównoważone - przekazuje Grzywacz.

W PZN wiedzą, że obecne możliwości naszych kombinatorów są ograniczone i twierdzą, że nie stawia się przed nimi ogromnych oczekiwań. - Wiemy dobrze, że pojechali na te igrzyska głównie po doświadczenie, zmierzyć się nie tylko z największą imprezą mistrzowską czterolecia i jej atmosferą, ale także z zawodnikami z seniorskiej światowej czołówki, z którymi na co dzień nie rywalizują. Wierzymy, że ta inwestycja przyniesie w przyszłości pożądane rezultaty, trzeba jednak zrobić także wewnętrznie rachunek sumienia i jasno określić, co zostało zrobione dobrze, a co nieco gorzej, zakasać rękawy i ruszyć do dalszej ciężkiej pracy. Sami zawodnicy przyznają, że trenują za mało, czyja to jest wina? Działaczy? Prezesa? No chyba jednak nie - mówi Grzywacz.

Co z "całą prawdą" i "tym, co kogo boli"? To konflikt zakopiański

- Osobiście uważam, że każda grupa szkoleniowa zasługuje na uwagę i wsparcie, i dla każdej takie wsparcie dedykujemy. Najgorzej na fali frustracji jest wbijać kij w mrowisko, ale tak tylko do połowy. Albo ma się na tyle odwagi cywilnej, że mówi się publicznie całą prawdę, co kogo boli, albo nie mówi się nic. Zastosowanie "odpowiedzialności zbiorowej" i oskarżenia o braku wsparcia ze strony PZN jest tutaj ze strony trenera, delikatnie mówiąc, lekkim nadużyciem. Kombinacja norweska ma kryzys, ale nie jest on tylko wynikiem wybranych czynników przytoczonych przez trenera. Trzeba będzie niewątpliwie się temu przyjrzeć wnikliwiej po sezonie startowym i wyciągnąć wnioski na przyszłość - podsumowuje sekretarz generalny PZN.

Czym mogą być kwestie, o których nie chciał wspominać Marusarz Wspomniana przez Grzywacza "cała prawda" i "to, co kogo boli"? Według naszych nieoficjalnych informacji w środowisku polskiej kombinacji jest konflikt, który ma podłoże personalne i lokalne. Krótko mówiąc: kłócą się pomiędzy sobą zakopiańczycy. To sytuacja, której często doświadczaliśmy już w innych sportach.

Marusarz na pewno nie ma najlepszych stosunków z Markiem Pachem, byłym kombinatorem i olimpijczykiem z Innsbrucku z 1976 roku, a dziś członkiem zarządu PZN ds. kombinacji norweskiej. Pach ma być zwolennikiem tego, żeby Polaków trenował Józef Jarząbek - obecnie trener współpracujący z kadrą i pracujący od lat w Wiśle Zakopane, a prywatnie ojciec Kacpra Jarząbka, jednego z dwóch olimpijczyków z Włoch w kombinacji. Marusarz jest zatem postrzegany przez część środowiska jako ktoś, kto nie sprawdza się w swojej roli i niepotrzebny szkoleniowiec - zwłaszcza że wywodzi się ze środowiska AZS-u Zakopane.

Warto jednak zwrócić uwagę, że to właśnie Marusarz miał odwagę zabrać głos w sprawie i przedstawić ją od strony potrzeb swoich zawodników. Na pewno nie można mu odmówić tego, że chce o nich walczyć. Czuje braki w sztabie czy wsparciu, musiał pracować w tych okolicznościach, więc wie, o czym mówi. To, że nie wymienił pewnych osób z nazwiska, jest pewnie próbą chronienia dyscypliny od pogrążenia się w pełnym kryzysie, także wizerunkowym. Jednocześnie, co w odpowiedzi przekazuje mu Grzywacz, przełożył jednak odpowiedzialność za obecną sytuację na większe grono osób - które w wielu przypadkach na to nie zasługuje.

Nie da się jednak także nie odnieść wrażenia, że w Polsce działanie przy kombinacji norweskiej polega trochę na załatwieniu sobie "alibi" - każdy robi "coś", ale niekoniecznie wszystko, co się da, żeby było jak najlepiej. Każdy musi przy tym zaspokoić też swój interes. Przy tym milczy prezes PZN Adam Małysz, który w przypadku niektórych problemów w związku, stosuje podejście: "ja wam się w to nie będę wtrącał". Twierdzi, że ma już wystarczająco kłopotów, także tych wizerunkowych, więc pozwala na to, żeby kłótnie czy konflikty trwały. Najlepiej, jakby wyjaśniły się same, ale to raczej niemożliwe. Małysz wie nawet, jakie rozwiązania - także personalne - mógłby podjąć, żeby pomóc tym sprawom, ale często twierdzi, że są one niewykonalne i byłby w przeprowadzaniu ich zupełnie sam. Nie chce też tracić żadnych osób działających przy zimowych sportach w Polsce - w końcu jest ich niewiele.

Kolejne miesiące pokażą, w jakim kierunku kombinacja norweska w Polsce może się rozwinąć, albo właśnie zawinąć i umrzeć na dobre. I trudno uwierzyć w słowa Grzywacza, że decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o przyszłości kombinacji w programie igrzysk nie ma bezpośredniego wpływu na to, co dzieje się ze wsparciem dla tego sportu. Inwestowanie w juniorów to dobry krok i sprawdzi się, jeśli kombinacja pozostanie dyscypliną olimpijską. Jednocześnie każdy ma z tyłu głowy, że być może nie warto wydać za dużo na sport, który zaraz może pozostać tylko wspomnieniem. Na pewno warto wyjaśnić pojawiający się w nim wewnętrzny spór i ustalić taką strategię rozwoju, z którą wszyscy będą zgodni - wspólny tok myślenia. O ile w polskiej kombinacji w ogóle może on wystąpić.