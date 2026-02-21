Wielki dramat na IO rozegrał się na naszych oczach. "Jestem zdruzgotany"

Tommaso Giacomel był wielką nadzieją Włochów na olimpijski medal w męskim biathlonie. W biegu na 15 kilometrów ze startu wspólnego po dwóch strzelaniach był nawet na prowadzeniu. Niestety nagle zawodnik zszedł z trasy i nie ukończył rywalizacji. - To jest dramat rozgrywający się na naszych oczach. Prawie stanął - relacjonował Piotr Sobczyński, komentator TVP Sport - Jest mi szalenie przykro. Mam nadzieję, że otrzymamy dobre wieści o jego stanie zdrowia - dodała była polska biathlonistka Weronika Nowakowska - pisał Błażej Winter ze Sport.pl.
Teraz wiadomo już, co stało się Włochowi. Wycofał się z rywalizacji z powodu silnego bólu w okolicy serca. 25-latek opublikował w piątek długi wpis na Instagramie zdjęcie ze swojego szpitalnego łóżka kilka godzin po zawodach.
Najpierw wrócił do wydarzeń z trasy.
- Jest w porządku, o ile tak mogę powiedzieć, kiedy musiałem zejść z trasy, prowadząc w olimpijskim wyścigu. Zaraz po drugim strzelaniu w pozycji leżącej moje ciało przestało prawidłowo funkcjonować. Miałem ogromne problemy z oddychaniem i poruszaniem się, dlatego musiałem się zatrzymać. To najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem w życiu. Próbowałem jechać bardzo wolno na początku trzeciego okrążenia, ale ciało nie pozwalało mi dalej biec - napisał Giacomel.
Przyznał też, że jest zdruzgotany tym, co się stało i zapowiedział, że będzie chciał walczyć o medal na następnych igrzyskach.
- W tej chwili kłębi się w mojej głowie mnóstwo myśli: frustracja, złość, rozczarowanie. To druzgocące musieć się zatrzymać, ale nie mogłem nic zrobić wbrew własnemu ciału. To absolutnie nie takie zakończenie igrzysk, na jakie liczyłem, ale nigdy się nie poddam. Cztery lata mijają szybko i spróbuję ponownie we Francji. W najbliższych dniach przejdę badania medyczne, aby dowiedzieć się, co dziś poszło nie tak - dodał.
Złoty medal zdobył Norweg Johannes Dal-Skjevdal, który wyprzedził kolegę z drużyny, Sturlę Holm Lagreida oraz Francuza Quentina Fillona Mailleta.
Tommaso Giacomel na ZIO 2026 wywalczył srebrny medal w sztafecie mieszanej w biathlonie.