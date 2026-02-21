Tomasiak zadziwił cały świat. Tak Morgenstern nazwał Polaka

Kacper Tomasiak był objawieniem tegorocznych igrzysk olimpijskich. 19-latek zdobył trzy medale - dwa srebrne i brązowy, co zaskoczyło wielu ekspertów, a także kibiców, bo nikt się nie spodziewał, że kogoś z Polski stać na ten wynik. Warto podkreślić, że młody Polak przystępował do rywalizacji bez podium w zawodach Pucharu Świata.
To, co zrobił Tomasiak obiegło cały świat. Zareagował na to również legendarny Thomas Morgenstern - trzykrotny mistrz olimpijski, który był obecny w Predazzo i obejrzał m.in. trzy konkursy skoków narciarskich - konkurs indywidualny mężczyzn i kobiet na dużej skoczni oraz duety. O wszystkim powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.
Najpierw dziennikarze zapytali go o to, czy kiedykolwiek słyszał o Kacprze Tomasiaku. - Oczywiście, że znam Kacpra Tomasiaka. Byłem w Zakopanem w kwietniu podczas konkursu organizowanego przez Adama Małysza w skokach na celność. Skakał wtedy w mojej drużynie - ja byłem trenerem, a on miał za zadanie skoczyć 90 metrów - zaczął.
- To naprawdę sympatyczny gość, mieliśmy dużo zabawy, a przy tym jest świetnym skoczkiem narciarskim. Wbrew pozorom łatwiej jest skoczyć bardzo daleko niż idealnie na określoną odległość. On skoczył 89,5 metra, co było znakomitym wynikiem dla całej naszej drużyny - dodał.
Następnie Austriak przeszedł do igrzysk olimpijskich. - To była dla mnie jedna z największych niespodzianek. Zdobył trzy medale w czterech konkursach. Tak naprawdę to spore zaskoczenie - przyznał.
Zobacz też: Skoczek wszech czasów został striptizerem. W alkoholizm wpadł, gdy miał 14 lat
- Jednak zasłużył na to w pełni, bo wykonał świetną robotę - znakomity występ na skoczni normalnej, a potem także na dużej. W konkursie duetów sytuacja w finale była dość trudna, ale wydaje mi się, że jury podjęło właściwą decyzję, odwołując zawody. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek w pełni na to (srebrny medal - przyp. red.) zasłużyli. Naprawdę świetna sprawa, że znów widać Polaków na podium - kontynuował.
Czy spodziewał się, że ktoś z Polski realnie powalczy o medal zimowych igrzysk olimpijskich? - Naprawdę się tego nie spodziewałem. Myślę, że mało kto przewidział sytuację, że Polska zdobędzie m.in. srebrny medal w konkursie duetów. Rywalizacja olimpijska często przynosi zupełnie nieoczywiste rezultaty. Faworyci nie zawsze wygrywają. Dla mnie to świetna sprawa, że polscy zawodnicy zdobyli srebro w konkursie duetów. Paweł Wąsek wykonał tego dnia naprawdę fantastyczną pracę. Obaj zresztą skakali bardzo równo i na wysokim poziomie. Szkoda tylko tych opadów śniegu pod koniec zawodów. To trochę popsuło atmosferę finału - zakończył.