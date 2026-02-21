Vonn przeszła piątą operację i pokazała to zdjęcie. Szok

Legenda narciarstwa, trzykrotna medalistka olimpijska Lindsey Vonn miała wielkiego pecha na Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo. Amerykanka, która przyjechała na igrzyska z zerwanymi więzadłami krzyżowymi, upadła na trasie zjazdu i doznała poważnego urazu nogi.

Lindsey Vonn przekazała ważne wieści. Piąta operacja. "Sześć godzin"

W ostatnią niedzielę Vonn napisała w mediach społecznościowych, że przeszła czwartą operację i została wreszcie wypuszczona ze szpitala we Włoszech i może wracać do domu. 41-latka musiała zostać przetransportowana do samolotu na specjalnych noszach. "Jestem wdzięczna całej ekipie medycznej, która pomogła mi wrócić do domu. Nie mogę się doczekać kolejnej operacji, po której będę mogła ruszać się nieco bardziej" - napisała Vonn w tym tygodniu.

Teraz nadeszły kolejne wiadomości ws. Vonn. Okazało się, że Amerykanka już w swoim kraju w sobotę przeszła piątą operację!

"Krótka aktualizacja. Moja ostatnia operacja przebiegła pomyślnie. Trwała nieco ponad sześć godzin. Dochodzę do siebie po zabiegu, ale ból jest trudny do zniesienia. Robię powolne postępy, ale mam nadzieję, że wkrótce wyjdę ze szpitala. Dziękuję wszystkim za wsparcie" - napisała w serwisie X.

Vonn opublikowała też zdjęcie z rentgena kontuzjowanej nogi. "Teraz naprawdę jestem bioniczna" - dodała.

Jej pierwszy wpis ma już 322 tysięcy wyświetleń, 23 tysiące polubień i tysiąc komentarzy, a drugi - aż 1,8 mln wyświetleń.

Lindsey Vonn ma w swoim dorobku trzy medale olimpijskie - złoto w zjeździe i brąz w supergigancie z Vancouver oraz brąz w zjeździe z Pjongczangu.