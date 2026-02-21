Afera po tym, co się stało w półfinale IO. Finowie ujawniają

Starcie Kanadyjczyków z Finami przyniosło mnóstwo emocji. W ostatniej kwarcie długo było 2:2. Jednak w końcówce karę wykluczenia na 2 minuty otrzymał Niko Mikkola za zbyt wysokie uniesienie kija. Grający w przewadze Kanadyjczycy wykorzystali ten fakt i na 35 sekund przed końcem Nathan MacKinnon trafił na 3:2. Finowie prosili jeszcze o sprawdzenie na powtórkach, czy nie było spalonego, ale sędziowie się takowego nie dopatrzyli.

Kanadyjczycy sędziowali mecz Kanadyjczyków. Oto dlaczego tak postanowiono

Właśnie o sędziach wiele mówi się po spotkaniu. Eric Fourlatt i Dan O'Rourke na co dzień sędziują w NHL, ale ich wybór i tak wzbudził wiele emocji, jako że obaj są Kanadyjczykami. W wielu sportach nie wyznacza się arbitrów do prowadzenia spotkań reprezentacji ich krajów, by uniknąć stronniczości oraz niepotrzebnych dyskusji. Np. w piłce nożnej. Gdy w 2022 roku Szymon Marciniak był w gronie kandydatów do poprowadzenia finału mundialu, jednym z jego kontrkandydatów był Francuz Clement Turpin, ale gdy Francja awansowała do finału, Polakowi odpadł ten rywal. W hokeju jednak jak widać, mają inne podejście. Fiński dziennik "Iltalehti" postanowił ustalić, dlaczego do tego meczu przydzielono akurat tych sędziów.

- Wybierający wybierają arbitrów, których uważają za najlepszych. Kierowanie się narodowością zostało porzucone dawno temu - mówi Finom niewymieniona z nazwiska osoba, którą dziennik nazywa bardzo wpływową w międzynarodowym hokeju. - To zdarzenie pokazuje, że Finlandia nie ma siły przebicia w światowym hokeju. Nasza federacja powinna była zdecydowanie zareagować w tej sprawie - ocenia "Iltalehti".

Fiński trener nie chciał powiedzieć za dużo

Po spotkaniu o kwestie sędziowskie zapytano trenera Finów Anttiego Pennanena. - Było co było. Powtórzę jeszcze raz, że graliśmy z bardzo mocnym zespołem. Oni zasłużyli na to zwycięstwo - zachowawczo odpowiedział fiński szkoleniowiec na konferencji prasowej. Z kolei w język nie gryzł się Mats Sundin, mistrz olimpijski z 2006 roku z Turynu z reprezentacją Szwecji. - Gdybym był fińskim zawodnikiem, nie podobałoby mi się to. Było kilka spornych sytuacji w tym meczu. Nie jest to miłe uczucie, że sędziowie byli z Kanady. Ciężka sprawa - powiedział Sundin komentujący spotkanie dla szwedzkiej telewizji, cytowany przez dziennik "Aftonbladet". Kanada zagra w finale z USA. Z kolei Finów czeka batalia o brązowy medal ze Słowacją.