"On tego nie potrafi". Tak mocnych słów o Małyszu jeszcze nie było

W tym roku Norwegowie zdominowali zmagania w kombinacji norweskiej. Sam Jens Luras Oftebro zdobył trzy złote medale - dwa indywidualne i jedno w rywalizacji drużynowej. Jeśli chodzi o Polskę, cóż, nie jest tak kolorowo - w drużynówce zajęliśmy 13. miejsce - byliśmy tylko lepsi od Chin. W rywalizacji na skoczni dużej i biegu na 10 km Miłosz Krzempek był 33., a Kacper Jarząbek 35. Z kolei na normalnym obiekcie Biało-Czerwoni zamienili się pozycjami - Jarząbek 33., a Krzempek 35.

Źle się dzieje w kombinacji norweskiej

Trener polskiej kadry - Wojciech Marusarz rozmowie z WP SportowymiFaktami opowiedział, jak wyglądają realia pracy w kombinacji norweskiej. Z relacji wynika, że sztab liczył tylko dwie osoby, co w porównaniu z Niemcami, Austriakami, czy Norwegami wyglądało "ubogo", bo ich sztaby liczą po 7-8 osób. - Aż wstyd mówić - grzmiał.

Nagle padło pytanie, które mogło wywołać dreszcze: Czy komuś w Polskim Związku Narciarskim zależy na zabiciu w Polsce kombinacji norweskiej? Szkoleniowiec nie gryzł się w język. - Tak uważam. Niestety jest kilka osób, którym kompletnie nie zależy na istnieniu tej dyscypliny. Zapewne skorzystałaby na tym, że nie trzeba byłoby nas już kompletnie finansować. Wielu ludzi w PZN czeka na pogrzeb naszej dyscypliny - powiedział Wojciech Marusarz, trener polskiej kadry.

Adam Małysz oberwał. "Nie ma zbyt wiele do powiedzienia"

Oberwało się również Adamowi Małyszowi. - Nie mam nic do Adama, ale trzeba otwarcie powiedzieć, że on jako prezes w wielu kwestiach nie ma zbyt wiele do powiedzenia. O wszystkim decyduje zarząd, a prezes nie potrafi się sprzeciwić ich decyzjom. Tak było choćby przy powołaniach zawodników do kadry olimpijskiej i niestety taka jest nasza codzienność - zaczął.

- Ubolewam nad tym, że Adam Małysz jako prezes PZN nie ma ostatecznego zdania w kluczowych tematach. Ma dobre chęci i zna się na sporcie. Czasami powinien rządzić twardą ręką, a on widocznie tego nie potrafi. Ostatnie afery obnażyły sposób zarządzania tą instytucją. Nie chcę za dużo mówić, bo też nie wiem, jaka będzie moja przyszłość w roli trenera - dodał.

Trener ocenił Małysza jako prezesa PZN. "Chce być bezkonfliktowy"

Z drugiej strony Marusarz przyznał, że Adamowi Małyszowi "leży mu na sercu dobro wielu dyscyplin i jest odpowiednią osobą na tym stanowisku". - Problem w tym, że on chce być bezkonfliktowy, nie chce nikomu podpaść i cały czas skupia się, by zadowalać i tatrzański okręg, i śląski. Załatwia to dyplomatycznie i chce, by wszyscy go lubili, ale moim zdaniem sytuacja jest taka, że potrzeba twardej ręki i męskich decyzji - kontynuował.

- On znacznie częściej rozkłada ręce i tłumaczy, że nie ma nic do powiedzenia. Gdy pytamy go o powody różnych decyzji, odpowiada, że nas rozumie, ale został przegłosowany i większość zdecydowała inaczej - zakończył.

Na koniec Marusarz zauważył, że jeśli kombinacja norweska zostanie wycofana z programu igrzysk w 2030 roku, stracą wsparcie ministerstwa i... dyscyplina przestaje istnieć.