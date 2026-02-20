Ten dzień z pewnością nie należał do polskich olimpijczyków! W piątek na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie wystartowały jedynie nasze panie. 15. miejsce na 1500 m w łyżwiarstwie szybkim zajęła Natalia Czerwonka. Z kolei Klaudia Adamek i Linda Weiszewski po dwóch ślizgach zajmują 22. miejsce w rywalizacji bobslejowych dwójek. Do rywalizacji w short-tracku przystąpiły też Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Kamila Sellier. Niestety żadna z nich nie awansował do półfinału. Na domiar złego Sellier poważnie ucierpiała w wypadku. Jedna z rywalek uderzyła płozą w jej twarz i rozcięła policzek. Polka musiała nawet jechać do szpitala. Oczywiście o medalach dla naszej ekipy nie było mowy.

Oto miejsce Polski w klasyfikacji medalowej na dwa dni przed końcem igrzysk

Polska nadal ma zatem na koncie trzy srebrne medale i jeden brązowy. Złożyły się na to osiągnięcia Władimira Semirunnija (drugie miejsce na 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim), Kacpra Tomasiaka (drugie miejsce na normalnej skoczni i trzecie na dużej) oraz duetu Kacper Tomasiak - Paweł Wąsek (drugie miejsce w konkursie superteamów w skokach narciarskich). W związku z tym nasz kraj zajmuje 21. miejsce w klasyfikacji medalowej.

Jest to najwyższa pozycja spośród tych państw, które nie zdobyły ani jednego złota. Ponieważ to złote krążki w pierwszej kolejności decydują o kolejności w tabeli, wyprzedzają nas nawet Kazachowie, Brazylijczycy czy Hiszpanie. Wszystkie te kraje mogą pochwalić się jednym medalem z najcenniejszego kruszcu, a Hiszpania ma jeszcze w dorobku jeden brąz i jest 18. Z kolei za plecami Polaków znaleźli się Nowozelandczycy (2 srebra, 1 brąz), Finowie (1 srebro, 4 brązy) i Łotysze (1 srebro, 1 brąz).

Tak wygląda tabela medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Lider odjechał stawce

Większe zmiany względem ostatnich dni nie nastąpiły także w czołówce. Liderem tabeli medalowej z potężną przewagą jest Norwegia, która ma aż 17 złotych medali, a 37 łącznie. Drugie Stany Zjednoczone mają aż o siedem złotych krążków mniej (łącznie zdobyli 29). Podium zamykają Włosi z 9 złotymi medalami i 27 w sumie.

O pierwszą trójkę spróbują jeszcze powalczyć Holendrzy, którzy zdobyli jedno złoto mniej niż Włosi, ale mają więcej sreber. O piąte miejsce rywalizują natomiast Niemcy, Francuzi, Szwajcarzy i Szwedzi. Wszystkie te nacje wywalczyły po sześć złotych krążków. Dziesiątkę uzupełniają Austria i Japonia.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 20 lutego]: