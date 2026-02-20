Powrót na stronę główną
Oto nasze miejsce klasyfikacji medalowej igrzysk

Dwa dni pozostały do zakończenia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W piątek mimo kilku występów reprezentantów Polski nasz dorobek medalowy pozostał bez zmian. Które zatem miejsce zajmujemy w klasyfikacji medalowej? Oto jak wygląda sytuacja po 20 lutego.
OLYMPICS-2026-SPEEDSKATING/
Fot. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ten dzień z pewnością nie należał do polskich olimpijczyków! W piątek na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie wystartowały jedynie nasze panie. 15. miejsce na 1500 m w łyżwiarstwie szybkim zajęła Natalia CzerwonkaZ kolei Klaudia Adamek i Linda Weiszewski po dwóch ślizgach zajmują 22. miejsce w rywalizacji bobslejowych dwójek. Do rywalizacji w short-tracku przystąpiły też Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Kamila Sellier. Niestety żadna z nich nie awansował do półfinału. Na domiar złego Sellier poważnie ucierpiała w wypadku. Jedna z rywalek uderzyła płozą w jej twarz i rozcięła policzek. Polka musiała nawet jechać do szpitala. Oczywiście o medalach dla naszej ekipy nie było mowy.

Oto miejsce Polski w klasyfikacji medalowej na dwa dni przed końcem igrzysk

Polska nadal ma zatem na koncie trzy srebrne medale i jeden brązowy. Złożyły się na to osiągnięcia Władimira Semirunnija (drugie miejsce na 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim), Kacpra Tomasiaka (drugie miejsce na normalnej skoczni i trzecie na dużej) oraz duetu Kacper Tomasiak - Paweł Wąsek (drugie miejsce w konkursie superteamów w skokach narciarskich). W związku z tym nasz kraj zajmuje 21. miejsce w klasyfikacji medalowej.

Jest to najwyższa pozycja spośród tych państw, które nie zdobyły ani jednego złota. Ponieważ to złote krążki w pierwszej kolejności decydują o kolejności w tabeli, wyprzedzają nas nawet Kazachowie, Brazylijczycy czy Hiszpanie. Wszystkie te kraje mogą pochwalić się jednym medalem z najcenniejszego kruszcu, a Hiszpania ma jeszcze w dorobku jeden brąz i jest 18. Z kolei za plecami Polaków znaleźli się Nowozelandczycy (2 srebra, 1 brąz), Finowie (1 srebro, 4 brązy) i Łotysze (1 srebro, 1 brąz).

Tak wygląda tabela medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Lider odjechał stawce

Większe zmiany względem ostatnich dni nie nastąpiły także w czołówce. Liderem tabeli medalowej z potężną przewagą jest Norwegia, która ma aż 17 złotych medali, a 37 łącznie. Drugie Stany Zjednoczone mają aż o siedem złotych krążków mniej (łącznie zdobyli 29). Podium zamykają Włosi z 9 złotymi medalami i 27 w sumie.

O pierwszą trójkę spróbują jeszcze powalczyć Holendrzy, którzy zdobyli jedno złoto mniej niż Włosi, ale mają więcej sreber. O piąte miejsce rywalizują natomiast Niemcy, Francuzi, Szwajcarzy i Szwedzi. Wszystkie te nacje wywalczyły po sześć złotych krążków. Dziesiątkę uzupełniają Austria i Japonia.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 20 lutego]:

  • 1. Norwegia - 17 złotych / 10 srebrnych / 10 brązowych - łącznie: 37 
  • 2. Stany Zjednoczone - 10/12/7 - 29
  • 3. Włochy - 9/5/13 - 27
  • 4. Holandia - 8/7/3 - 18
  • 5. Niemcy - 6/8/8 -22
  • 6. Francja - 6/8/6 - 20
  • 7. Szwajcaria - 6/6/5 - 17
  • 8. Szwecja - 6/6/4 - 16
  • 9. Austria - 5/8/5 - 18
  • 10. Japonia - 5/7/12 - 24
  • ...
  • 18. Hiszpania - 1/0/1 - 2
  • 19. Brazylia - 1/0/0 - 1
  • 19. Kazachstan - 1/0/0 - 1
  • 21. Polska - 0/3/1 - 4
  • 22. Nowa Zelandia - 0/2/1 - 3
  • 23. Finlandia - 0/1/4 - 5
  • 24. Łotwa - 0/1/1 -2

