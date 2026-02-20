Dramat Kamili Sellier. Jest w szpitalu. Płoza uderzyła w oko Polki

Koszmarny upadek podczas ćwierćfinałowego wyścigu na 1500 metrów zaliczyła Kamila Sellier. Polka została trafiona w twarz płozą jednej z rywalek. Natychmiast została przetransportowana do szpitala. Menedżerka polskiej reprezentacji w short tracku, Aida Bella, miała łzy w oczach. Nowe informacje w sprawie przekazał szef misji olimpijskiej, Konrad Niedźwiedzki.

Kamilla Sellier upadła w ćwierćfinale biegu na 1500 m, płoza łyżwy Amerykanki Kristen Griswold-Santos uderzyła ją w twarz, tuż poniżej okularów. Cały impet uderzenia przyjęła kość jarzmowa twarzy Polki.

- Przecięty policzek, już jest zszyty. Najprawdopodobniej uszkodzona jest rozcięta kość jarzmowa. Spora opuchlizna. Oko opuchnięte, trudno powiedzieć, co z nim jest, dopóki nie będzie dokładnego badania. Oby nic się nie stało groźniejszego, oby łyżwa nie weszła głębiej. Kamila jedzie do szpitala na prześwietlenie z lekarzem ekipy olimpijskiej Hubertem Krysztofiakiem. Nie było momentu, żeby była nieprzytomna. Pomachała do mnie w kierunku trybuny – powiedział szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

Poczucie zgrozy było namacalne w polskiej ekipie, kiedy w szóstym ćwierćfinale, w tłoku na wirażu, Kamila Sellier jadąca jako czwarta, upadła na lód, a podczas upadku płoza łyżwy Amerykanki Kristen Griswold-Santos uderzyła ją w twarz. Nic nie zauważywszy, Amerykanka pojechała dalej. Bieg natychmiast przerwano, bo do mety w tym momencie jechały tylko trzy zawodniczki.

Przed kamerami telewizyjnymi Aida Bella, była zawodniczka short tracku, a obecnie menedżerka zespołu, była wstrząśnięta, miała łzy w oczach. Przez pierwsze minuty od upadku nikt nie miał żadnej wiadomości o stanie zdrowia polskiej zawodniczki, którą odprowadzono z toru do punktu medycznego. – Przecięta powieka i policzek – krzyknęła Natalia Maliszewska, wybiegając z toru i przekazując reporterom strzępki informacji.

Wcześniej zarówno ona, jak i Gabriela Topolska odpadły z rywalizacji. Została jedynie Kamila Sellier. Po przerwanym biegu zarówno Amerykankę, jak i Polkę ukarano wykluczeniem.

- Jest z nią lekarz polskiej ekipy. Jedzie do szpitala – dodała Maliszewska, która po swoim biegu jeździła na "rolkach" w chwili upadku Sellier, i widziała go w powtórkach. – Sytuacja jest bardzo niedobra.

Topolska, która widziała upadek Sellier, mówiła, że podobne zdarzenia w short tracku mają miejsce, choć tak drastyczne nieczęsto. Sama Kamila ma bliznę po podobnym urazie na skroni.

Bieg Sellier był ostatnim z udziałem Polaków w short tracku na igrzyskach w Mediolanie.