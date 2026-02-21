Będzie medal dla Polski? 21 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

Trzy medale w skokach narciarskich i jeden srebrny krążek w łyżwiarstwie szybkim - tak prezentuje się na razie bilans Biało-Czerwonych na trwających zimowych igrzyskach olimpijskich. Bohaterami polskich kibiców zostali Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Siemirunnij.
Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio
Oto polskie starty na zimowych igrzyskach olimpijskich w sobotę 21 lutego
Skoczkowie już o medale nie powalczą, ale w sobotę 21 lutego polscy kibice znów będą mogli oglądać Władimira Siemirunnija. Nasz zawodnik nie jest wśród faworytów, a jego medal byłby dużą sensacją. Półfinał ze startu wspólnego mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim zaplanowano na godzinę 15:00. Emocje z udziałem Polaków zaczną się jednak wcześniej. O 11:00 rozpocznie się finał biegu narciarskiego ze startu wspólnego na 50 km - weźmie w nim udział Dominik Bury.
O godzinie 13:30 rozpocznie się finałowa rywalizacja sztafet mieszanych w skialpinizmie. Polskę będzie reprezentował duet Iwona Januszyk/Jan Elantkowski.
W biathlonowym biegu na 12,5 km ze startu wspólnego kobiet wezmą udział trzy reprezentantki Polski - Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk. Początek o godzinie 14:15.
Polskę w łyżwiarstwie szybkim będzie reprezentował nie tylko Siemirunnij, ale też Natalia Czerwonka. Półfinał w jej rywalizacji (taka sama konkurencja) rozpocznie się o 15:50.
Ostatnim "pewnym" polskim startem będzie rywalizacja dwójek kobiet w bobslejach. Klaudia Adamek i Linda Weiszewski wezmą udział w trzecim ślizgu, który rozpocznie się o godzinie 19:00. Polki walczą o awans do czwartego ślizgu.
Zimowe igrzyska olimpijskie w sobotę 21 lutego - starty Polaków
- 11:00 - Bieg masowy mężczyzn na 50 km stylem klasycznym - Dominik Bury
- 13:30 - Skialpinizm, sztafeta mieszana - Iwona Januszyk i Jan Elantkowski
- 14:15 - Biathlon, bieg masowy 12,5 km kobiet - Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła
- 15:00 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, półfinał - Władimir Siemirunnij
- 15:50 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, półfinał - Natalia Czerwonka
- 16:40 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, finał - ew. Władimir Siemirunnij
- 17:15 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, finał - ew. Natalia Czerwonka
- 19:00 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg trzeci - Linda Weiszewski i Klaudia Adamek
- 21:05 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg czwarty - ew. Linda Weiszewski i Klaudia Adamek
Zimowe igrzyska olimpijskie w sobotę 21 lutego - cały harmonogram
- 10:00 - Bobsleje, czwórki mężczyzn, ślizg pierwszy
- 10:45 - Narciarstwo dowolne, akrobacje drużyn mieszanych, finał 1
- 11:00 - Bieg masowy mężczyzn na 50 km stylem klasycznym
- 11:57 - Bobsleje, czwórki mężczyzn, ślizg drugi
- 11:45 - Narciarstwo dowolne, akrobacje drużyn mieszanych, finał 2
- 12:00 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, 1/8 finału
- 12:35 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, ćwierćfinały
- 12:54 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, półfinały
- 13:10 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, finały
- 13:30 - Skialpinizm, sztafeta mieszana
- 14:05 - Curling, curling kobiet, mecz o brązowy medal, Kanada - USA
- 14:15 - Biathlon, bieg masowy 12,5 km kobiet
- 15:00 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, półfinał
- 15:50 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, półfinał
- 16:40 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, finał
- 17:15 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, finał
- 19:00 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg trzeci
- 19:05 - Curling, curling mężczyzn, mecz o złoty medal, UK - Kanada
- 19:30 - Narciarstwo dowolne, half-pipe kobiet, finały
- 20:00 - Łyżwiarstwo figurowe, pokaz mistrzów
- 20:40 - Hokej na lodzie, hokej mężczyzn, mecz o brązowy medal, Słowacja - Finlandia
- 21:05 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg czwarty