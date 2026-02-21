Będzie medal dla Polski? 21 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

Trzy medale w skokach narciarskich i jeden srebrny krążek w łyżwiarstwie szybkim - tak prezentuje się na razie bilans Biało-Czerwonych na trwających zimowych igrzyskach olimpijskich. Bohaterami polskich kibiców zostali Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Siemirunnij.

Oto polskie starty na zimowych igrzyskach olimpijskich w sobotę 21 lutego

Skoczkowie już o medale nie powalczą, ale w sobotę 21 lutego polscy kibice znów będą mogli oglądać Władimira Siemirunnija. Nasz zawodnik nie jest wśród faworytów, a jego medal byłby dużą sensacją. Półfinał ze startu wspólnego mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim zaplanowano na godzinę 15:00. Emocje z udziałem Polaków zaczną się jednak wcześniej. O 11:00 rozpocznie się finał biegu narciarskiego ze startu wspólnego na 50 km - weźmie w nim udział Dominik Bury.

O godzinie 13:30 rozpocznie się finałowa rywalizacja sztafet mieszanych w skialpinizmie. Polskę będzie reprezentował duet Iwona Januszyk/Jan Elantkowski.

W biathlonowym biegu na 12,5 km ze startu wspólnego kobiet wezmą udział trzy reprezentantki Polski - Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk. Początek o godzinie 14:15.

Polskę w łyżwiarstwie szybkim będzie reprezentował nie tylko Siemirunnij, ale też Natalia Czerwonka. Półfinał w jej rywalizacji (taka sama konkurencja) rozpocznie się o 15:50.

Ostatnim "pewnym" polskim startem będzie rywalizacja dwójek kobiet w bobslejach. Klaudia Adamek i Linda Weiszewski wezmą udział w trzecim ślizgu, który rozpocznie się o godzinie 19:00. Polki walczą o awans do czwartego ślizgu.

Zimowe igrzyska olimpijskie w sobotę 21 lutego - starty Polaków

11:00 - Bieg masowy mężczyzn na 50 km stylem klasycznym - Dominik Bury

13:30 - Skialpinizm, sztafeta mieszana - Iwona Januszyk i Jan Elantkowski

i 14:15 - Biathlon, bieg masowy 12,5 km kobiet - Kamila Żuk , Natalia Sidorowicz , Joanna Jakieła

, , 15:00 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, półfinał - Władimir Siemirunnij

15:50 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, półfinał - Natalia Czerwonka

16:40 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, finał - ew. Władimir Siemirunnij

17:15 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, finał - ew. Natalia Czerwonka

19:00 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg trzeci - Linda Weiszewski i Klaudia Adamek

i 21:05 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg czwarty - ew. Linda Weiszewski i Klaudia Adamek

Zimowe igrzyska olimpijskie w sobotę 21 lutego - cały harmonogram