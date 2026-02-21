Powrót na stronę główną
Będzie medal dla Polski? 21 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

To już sama końcówka zimowych igrzysk olimpijskich odbywających się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Do tej pory reprezentantom Polski udało się zdobyć cztery medale na tej imprezie - trzy srebrne i jeden brązowy. W sobotę 21 lutego czekają nas kolejne starty Biało-Czerwonych. Pierwszego Polaka w olimpijskiej rywalizacji będziemy mogli oglądać już o godzinie 11:00. Oto harmonogram startów.
Władimir Siemirunnij
Fot. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Trzy medale w skokach narciarskich i jeden srebrny krążek w łyżwiarstwie szybkim - tak prezentuje się na razie bilans Biało-Czerwonych na trwających zimowych igrzyskach olimpijskich. Bohaterami polskich kibiców zostali Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Siemirunnij. 

Oto polskie starty na zimowych igrzyskach olimpijskich w sobotę 21 lutego

Skoczkowie już o medale nie powalczą, ale w sobotę 21 lutego polscy kibice znów będą mogli oglądać Władimira Siemirunnija. Nasz zawodnik nie jest wśród faworytów, a jego medal byłby dużą sensacją. Półfinał ze startu wspólnego mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim zaplanowano na godzinę 15:00. Emocje z udziałem Polaków zaczną się jednak wcześniej. O 11:00 rozpocznie się finał biegu narciarskiego ze startu wspólnego na 50 km - weźmie w nim udział Dominik Bury.

O godzinie 13:30 rozpocznie się finałowa rywalizacja sztafet mieszanych w skialpinizmie. Polskę będzie reprezentował duet Iwona Januszyk/Jan Elantkowski.

W biathlonowym biegu na 12,5 km ze startu wspólnego kobiet wezmą udział trzy reprezentantki Polski - Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk. Początek o godzinie 14:15.

Polskę w łyżwiarstwie szybkim będzie reprezentował nie tylko Siemirunnij, ale też Natalia Czerwonka. Półfinał w jej rywalizacji (taka sama konkurencja) rozpocznie się o 15:50.

Ostatnim "pewnym" polskim startem będzie rywalizacja dwójek kobiet w bobslejach. Klaudia Adamek i Linda Weiszewski wezmą udział w trzecim ślizgu, który rozpocznie się o godzinie 19:00. Polki walczą o awans do czwartego ślizgu.

Zimowe igrzyska olimpijskie w sobotę 21 lutego - starty Polaków

  • 11:00 - Bieg masowy mężczyzn na 50 km stylem klasycznym - Dominik Bury
  • 13:30 - Skialpinizm, sztafeta mieszana - Iwona Januszyk i Jan Elantkowski
  • 14:15 - Biathlon, bieg masowy 12,5 km kobiet - Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła
  • 15:00 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, półfinał - Władimir Siemirunnij
  • 15:50 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, półfinał - Natalia Czerwonka
  • 16:40 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, finał - ew. Władimir Siemirunnij
  • 17:15 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, finał - ew. Natalia Czerwonka
  • 19:00 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg trzeci - Linda Weiszewski i Klaudia Adamek
  • 21:05 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg czwarty - ew. Linda Weiszewski i Klaudia Adamek

Zimowe igrzyska olimpijskie w sobotę 21 lutego - cały harmonogram

  • 10:00 - Bobsleje, czwórki mężczyzn, ślizg pierwszy
  • 10:45 - Narciarstwo dowolne, akrobacje drużyn mieszanych, finał 1
  • 11:00 - Bieg masowy mężczyzn na 50 km stylem klasycznym
  • 11:57 - Bobsleje, czwórki mężczyzn, ślizg drugi
  • 11:45 - Narciarstwo dowolne, akrobacje drużyn mieszanych, finał 2
  • 12:00 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, 1/8 finału
  • 12:35 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, ćwierćfinały
  • 12:54 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, półfinały
  • 13:10 - Narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn, finały
  • 13:30 - Skialpinizm, sztafeta mieszana
  • 14:05 - Curling, curling kobiet, mecz o brązowy medal, Kanada - USA
  • 14:15 - Biathlon, bieg masowy 12,5 km kobiet
  • 15:00 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, półfinał
  • 15:50 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, półfinał
  • 16:40 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny mężczyzn, finał
  • 17:15 - Łyżwiarstwo szybkie, start wspólny kobiet, finał
  • 19:00 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg trzeci
  • 19:05 - Curling, curling mężczyzn, mecz o złoty medal, UK - Kanada
  • 19:30 - Narciarstwo dowolne, half-pipe kobiet, finały
  • 20:00 - Łyżwiarstwo figurowe, pokaz mistrzów
  • 20:40 - Hokej na lodzie, hokej mężczyzn, mecz o brązowy medal, Słowacja - Finlandia
  • 21:05 - Bobsleje, dwójki kobiet, ślizg czwarty

