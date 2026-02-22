Królowa czekała na to 2924 dni. Złoty medal wypełniony żałobą

- Zdobycie medalu olimpijskiego bez niego było dla mnie wcześniej przerażające - przyznała słynna alpejka Mikaela Shiffrin. Potwierdzając, jak dużą rolę w tym, że aż osiem lat czekała na czwarty taki krążek, odegrał ból po śmierci ojca. To myśl o nim sprawiła, że Amerykanka płakała przed drugim przejazdem będącego jej specjalnością slalomu.

Nie było tak, jak po dawnych wielkich zwycięstwach. Nie było ani popisowego kółka zrobionego tuż po przekroczeniu mety, ani łapania rękami głowy nakrytej kaskiem z wyrazem niedowierzania na twarzy, ani wyrzucania euforycznie w górę ramion. Mikaela Shiffrin po efektownym triumfie w slalomie w Cortinie (różnica 1,5 sekundy, jaką miała nad drugą Szwajcarką Camille Rest, to największa przewaga na igrzyskach u alpejczyków od 1998 roku), po prostu zjechała powoli, przykucnęła na nartach i siedziała tak przez chwilę, obejmując kolana. Nie było tak, jak wcześniej, bo był to jej pierwszy sukces na igrzyskach po powtórnych narodzinach, których nie chciała.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsza taka olimpijka. Polka już przeszła do historii

Królowa slalomu jest tylko jedna. Presja, oczekiwania i żałoba

W 2014 roku niespełna 19-letnia Shiffrin, za sprawą zwycięstwa w slalomie, została najmłodszą mistrzynią olimpijską w historii amerykańskiego narciarstwa alpejskiego. Teraz, triumfując po raz drugi w karierze w tej konkurencji, została najstarszą. W Soczi utytułowana Niemka Maria Reisch zapowiedziała, że pochodząca z Vail w stanie Kolorado nastolatka wygra jeszcze mnóstwo zawodów. Sprawdziło się, bo ma teraz na koncie m.in. osiem złotych mistrzostw świata (na podium była w sumie 15 razy) i rekordowe 108 zwycięstw w Pucharze Świata (w tym 71 w slalomie). Ale w igrzyskach miała zaskakująco długą, jak na jej potencjał, posuchę.

Po rewelacyjnym rozpoczęciu olimpijskiej kariery w kolejnej edycji była już wymieniana wśród faworytek. Co prawda w Pjongczangu w ulubionym slalomie znalazła się tuż za podium, ale nadrobiła to złotem w slalomie gigancie i srebrem w kombinacji. Igrzyska w Pekinie, za sprawą covidowych restrykcji, dla wszystkich były dziwne i niełatwe. Ale dla Shiffrin były wyjątkowo trudne – po raz pierwszy nie towarzyszył jej ukochany ojciec Jeff.

Oczywiście, na przestrzeni lat oczekiwania i presja w przypadku Amerykanki rosły i musiała się z nimi mierzyć. Sama przy okazji ostatnich igrzysk opowiadała o tym aspekcie. Bez wątpienia miało to też wpływ na jej rezultaty. Ale łatwo zauważyć, że słabsze wyniki osiągała w dwóch sezonach po śmierci ojca. Sama też zarówno na konferencji prasowej po zdobyciu złota w Cortinie, jak i w kolejnych wywiadach podkreślała, jak bardzo odbiło się na niej to trudne przeżycie.

- Marzyłam o tym momencie, ale jednocześnie bardzo się go bałam. Wszystko, co robisz po stracie bliskiej osoby, to nowe doświadczenie. To jak ponowne narodziny. Wciąż jest wiele momentów, kiedy się temu opieram. Nie chcę życia bez mojego taty. Może dziś był pierwszy raz, kiedy byłam w stanie zaakceptować tę rzeczywistość. Zamiast myśleć, że będę tu bez niego, to przyjąć ten moment, by razem z nim milczeć – opowiadała dziennikarzom, powstrzymując nieraz łzy.

Shiffrin niespodziewanie nie zdobyła żadnego medalu i...poczuła ulgę. Ostatnia szansa w Cortinie

Zakochany w narciarstwie Jeff Shiffrin na co dzień pracował jako anestezjolog i pomagał w leczeniu wielu alpejczykom. Ale w tym środowisku znany był przede wszystkim z biegania na zawodach z aparatami fotograficznymi i entuzjastycznej radości po sukcesach córki. To on razem z żoną Eileen zaraził swoje dzieci (Mikaela ma brata Taylora) miłością do tego sportu. Na początku lutego 2020 roku wykonywał prace na dachu domu, gdy w pewnym momencie stracił równowagę i spadł w dużej wysokości. Przebywająca wówczas w Europie Shiffrin od razu wróciła z matką do domu. Jej ojciec w wyniku odniesionych obrażeń zmarł zaraz potem w wieku 65 lat.

Alpejka początkowo miała wrócić do rywalizacji już miesiąc później, uważając, że to jej pomoże w uporaniu się z wielką stratą. Z tego planu nic nie wyszło, bo sezon zakończył się przedwcześnie z powodu pandemii. Wznowiła więc starty jesienią, a w lutym zdobyła aż cztery medale MŚ, choć tylko jeden złoty (kombinacja). Wtedy jeszcze trudno było przypuszczać, że zbliżające się powoli igrzyska w Pekinie będą dla niej aż tak nieudane. Nie ukończyła w nich dwóch przejazdów slalomów (jeden z kombinacji) i pierwszego przejazdu slalomu giganta. W supergigancie była dziewiąta, a w zjeździe 18. Później opowiadała, że czuła się po tej imprezie fatalnie.

Shiffrin od dłuższego czasu pracuje z psychologiem i mówi o tym wprost. W udzielonym po tegorocznych zmaganiach olimpijskich wywiadzie dla stacji CBS przyznała, że po powrocie z Pekinu zdała sobie sprawę, że tamte niepowodzenia były w pewnym stopniu dla niej ułatwieniem.

- Zdobycie medalu olimpijskiego bez taty było dla mnie wcześniej przerażające. Nie zdawałam sobie z tego początkowo sprawy, ale po Pekinie uświadomiłam sobie, że poczułam częściowo ulgę, iż nie musiałam doświadczać świata, w którym mogę wywalczyć medal igrzysk, a taty nie będzie - tłumaczyła Amerykanka.

Początkowo wydawało się, że seria olimpijskich niepowodzeń może przedłużyć się też w Cortinie. Upragniony i długo wyczekiwany krążek zdobyła dopiero w ostatniej alpejskiej konkurencji w programie, a wcześniej optymistycznie nie było. Wyjątkowo słaby występ sprawił, że nie była na podium już w kombinacji, na którą składały się teraz duety specjalistek od zjazdu i slalomu. Breezy Johnson (tegoroczna mistrzyni olimpijska w zjeździe) zapewniła im prowadzenie ze sporą przewagą, a Shiffrin miała tylko postawić kropkę nad i. Zawodniczka, która wygrała wcześniej siedem z ośmiu slalomów PŚ w tym sezonie, miała jednak dopiero 15. wynik (na 18 startujących) i spadły z Johnson na czwarte miejsce. W slalomie gigancie była później zaś 11. Trzy dni później jednak nastąpił przełom.

Shiffrin była w połowie drogo do złota i zaczęła płakać. Medal tylko dodatkiem

Już pierwszy przejazd slalomu poszedł jej świetnie i wiadomo było, że. Zwykle w oczekiwaniu na drugi ucina sobie krótką drzemkę. Tym razem nie była w stanie.

- Zaczęłam trochę płakać, bo pomyślałam o tacie. Ale potem pomyślałam o tym, że jestem w stanie tego dnia pojawić się na bramce startowej i szczerze powiedzieć, że mam wszystkie potrzebne narzędzia, by dobrze się zaprezentować i zasłużyć na ten sukces - opowiadała później przedstawicielom mediów, gdy dopięła swego na stoku.

Nie kryła, że nieraz była już sfrustrowana, bo nie czuje głębokiego duchowego połączenia z ojcem, o którym opowiadają nieraz osoby, które straciły kogoś bliskiego.

- Ludzie mówią, że czują ich obecność. Ja tego nie doświadczyłam. Myślę o tacie cały czas i rozmawiam o nim, ale czasem byłam zła, słysząc, jak inni mówili o utraconych bliskich: "Oni tu są. Pomagają mi przetrwać dzień". A ja myślałam wtedy: "K***a, gdzie?" – relacjonowała już nieco pogodniejsza, przepraszając przy tym za przekleństwo, które jej się wymknęło.

I choć potem potrafiła się cieszyć z długo wyczekiwanego złota z bliskimi, to nie kryła, że wciąż w tej ważnej chwili bardzo brakowało jej ojca.

- Chciałabym móc teraz do niego zadzwonić. Chciałabym, by poprowadził mnie do ołtarza. Przez te sześć lat przeszłam długą drogę do momentu akceptacji, w którym mogłam powiedzieć: "Chcę tego momentu. Chcę walczyć o medal olimpijski i chcę tego tutaj" – wspominała na antenie CBS.

W magazynie "Time" napisano, że Shiffrin odzyskała radość z jazdy na nartach, którą utraciła po igrzyskach w Pekinie. Ona sama opowiadała, że najtrudniejsze było teraz podejście do startu olimpijskiego z myślą, że chodzi tylko o tę jazdę i frajdę z niej. A takie podejście miała w Soczi, gdy 4380 dni wcześniej wywalczyła złoto w slalomie. Zapewne wypracowanie go teraz i przepracowanie strachu związanego z żałobą przyczyniły się do tego, że po ostatnim triumfie umieściła w mediach społecznościowych wiadomość, w której każdy z pięciu akapitów analizujących ostatnie tygodnie zaczynał się od słowa "wygrałam". A na końcu był dopisek: "A, dostałam też medal".