Kolejny kraj staje obok Polski. Razem przeciwko Rosji

We wrześniu Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) zadecydował, że rosyjscy i białoruscy sportowcy wystąpią w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo podczas zimowych igrzysk paralimpijskich. Komunikat w tej sprawie już wtedy wywołał głośne reakcje, jednak im bliżej rozpoczęcia zmagań, tym więcej państw sprzeciwia się tej decyzji.
Michał Kiedrowski w swoim felietonie zacytował triumfalne słowa prezydenta Rosji. "Cieszy nas świadomość, że nasi paralimpijscy sportowcy ponownie startują na najważniejszych międzynarodowych zawodach ze swoimi narodowymi symbolami, flagą i hymnem. Uważam to za nasze wielkie wspólne zwycięstwo" - napisał Władimir Putin w liście skierowanym do IPC z okazji 30-lecia tej organizacji.
Znacznie mniej zadowoleni są przedstawiciele wielu innych państw Europy. Ostro w sprawie występów Rosjan i Białorusinów podczas zimowych igrzysk paralimpijskich zareagowała łotewska minister spraw zagranicznych, Baiba Braze. "Międzynarodowy Komitet Paralimpijski powinien się wstydzić! Jest to kompletnie zła decyzja" - napisała na Twitterze.
O krok dalej poszli Ukraińcy oraz Polacy. Przedstawicieli obu tych państw zabraknie na ceremonii otwarcia igrzysk, która odbędzie się 6 marca. "W obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, udział zawodników z Rosji i Białorusi w rywalizacji sportowej z wykorzystaniem ich flag i hymnów jest absolutnie niedopuszczalny" - stanowi komunikat opublikowany 18 lutego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Taką samą decyzję podjęli Czesi. O swojej decyzji poinformowali 20 lutego na swojej stronie internetowej. "Nasza opinia od początku pozostaje stanowcza i niezmienna, nie zgadzamy się z udziałem Rosjan i Białorusinów w igrzyskach. Zawsze byliśmy przeciwni ich powrotowi w jakiejkolwiek formie, a nasi przedstawiciele głosowali odpowiednio na Walnym Zgromadzeniu IPC" - czytamy.
Czesi podkreślili swój sprzeciw w sprawie powrotu rosyjskich i białoruskich sportowców, niejednokrotnie ostro protestując. Poinformowali również, że wysłali zapytanie do IPC oraz WADA dotyczące kontroli antydopingowej Rosjan i Białorusinów. Na zakończenie zapowiedzieli bojkot ceremonii otwarcia.
W Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo wystąpi sześciu rosyjskich oraz czterech białoruskich sportowców. Rywalizacja podczas zimowych igrzysk paralimpijskich trwać będą w dniach 6-15 marca.