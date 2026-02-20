Pierwsze informacje dotyczące startu rosyjskich i białoruskich sportowców pod własną flagą na zimowych igrzyskach paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo pojawiły się jesienią. Już wtedy swój sprzeciw zgłosiła między innymi Polska, jednak im bliżej do rozpoczęcia zmagań, tym głośniejsze stają się protesty.

Decyzję tę na łamach Sport.pl skomentował Michał Kiedrowski. "W ostatnich miesiącach dochodzi do coraz większego poluzowania ograniczeń, na które napotykają rosyjscy i białoruscy sportowcy. Dochodzi do nich przede wszystkim w federacjach, w których Rosjanie wciąż mają duże wpływy. Tak jest na przykład w IPC, którego szefem jest Andrew Parsons, działacz z Brazylii, która m.in. razem z Rosją i Chinami należy do organizacji BRICS" - zauważył.

Polska i Ukraina zbojkotują ceremonię otwarcia

18 lutego polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiedziało bojkot ceremonii otwarcia igrzysk paralimpijskich. "W obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, udział zawodników z Rosji i Białorusi w rywalizacji sportowej z wykorzystaniem ich flag i hymnów jest absolutnie niedopuszczalny" - czytamy w oświadczeniu MSiT.

Taką samą decyzję podjęli Ukraińcy. "Dopuszczenie do podnoszenia flag państw-agresorów na igrzyskach paralimpijskich w czasie, gdy trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, jest błędem - moralnym i politycznym" - napisał Andrij Sybiha, ukraiński minister spraw zagranicznych. Swój protest ogłosiła również jego łotewska odpowiedniczka, Baiba Braze.

Łotewska MSZ: wstyd!

"Międzynarodowy Komitet Paralimpijski powinien się wstydzić! Jest to kompletnie zła decyzja o pozwoleniu rosyjskim i białoruskim sportowcom występować pod własną flagą, podczas gdy brutalna inwazja Rosji na Ukrainę, wspomagana przez Białoruś, wciąż trwa. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski powinien pilnie rozważyć ponowne rozpatrzenie tej decyzji" - napisała na Twitterze szefowa łotewskiego MSZ.

Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbywać się będą w dniach 6-15 marca. Zaplanowany jest start sześciu sportowców z Rosji oraz czterech z Białorusi.