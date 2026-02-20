Polka przeszła do historii igrzysk! Coś niesamowitego!

Igrzyska w Mediolanie zapiszą się w historii polskiego sportu. Po raz pierwszy nasza kadra wystawiła kobiecą reprezentację w bobslejach. Obie jej członkinie to byłe lekkoatletki. Klaudia Adamek była uznaną sprinterką, zdobywała medale na młodzieżowych imprezach. Pojechała nawet na igrzyska olimpijskie w Tokio, gdzie z polską sztafetą zajęła 10. miejsce z czasem 43,09 w rywalizacji na dystansie 4x100 m.

Zamieniła bieżnię na lodowy tor. To pierwsza taka Polka w historii

Adamek w pewnym momencie postanowiła jednak zmienić dyscyplinę. I zamieniła lekkoatletykę na bobsleje. - Chyba potrzebowałam nowych bodźców, po prostu. Potrzebowałam nowego wyzwania. Po sukcesach na bieżni przyszedł moment może nie zwątpienia, ale takiego wyhamowania. Przeniosłam się do Bydgoszczy, bo myślałam, że to mi pomoże. Niestety, zamiast się rozwijać i biegać coraz szybciej, zaczęłam biegać coraz wolniej. Ja jestem towarzyska, gaduła właściwie, dużo się uśmiecham, a tam byłam sama, co trochę mnie przytłoczyło, może i przerosło. W każdym razie wróciłam w rodzinne strony, znowu jeżdżę rowerem nad jezioro, znowu jest fajnie - mówiła w rozmowie z Eurosportem, gdzie zapewniała, że na bieżnię planuje wrócić - ale dopiero po tegorocznych igrzyskach.

Adamek przeszła dzisiaj do historii. Dzięki występowi w bobslejach, jest pierwszym polskim olimpijczykiem, który wystąpił na letnich i zimowych igrzyskach. - Jak każdy sportowiec marzyłam o igrzyskach, ale w życiu nie pomyślałam, że przejdę do historii, tym bardziej nie mogę w to uwierzyć. Wiadomo, że w bobslejach bardzo chciałam tę nominację zdobyć, bo ja jestem taka, że jak się czegoś podejmuję, to nie ma zmiłuj, celuję w najwyższe cele. Dwa lata temu nawet nie wiedziałam, że bobsleje to sport olimpijski - mówiła w rozmowie z TVN24+ tuż przed startem tegorocznej imprezy.

Na piątek wieczorem zaplanowano pierwszy i drugi ślizg dwójek kobiet. Reprezentantki Polski były 18. na liście startowej. Gdy startowały, to liderkami były Amerykanki - Jasmine Jones i Kaillie Humphries - które miały czas 56.92 s.

A jak poszło polskiemu duetowi? Klaudia Adamek i Linda Weiszewski w pierwszym ślizgu poradziły sobie całkiem dobrze. Czas 57.74 s dał im - początkowo - 14. miejsce. Ostatecznie Polki zakończyły pierwszy ślizg na 15. pozycji - co jest dobrym wynikiem jak na możliwości polskiego bobsleja. Liderkami pozostały Amerykanki.

Drugi ślizg - Polki teraz startowały jako jedenaste - zaczął się całkiem dobrze, ale w jego trakcie niestety pojawiła się nerwowość oraz błędy i nasze reprezentantki zaczęły wytracać prędkość. Czas 58.36 s był na tamten moment drugim najgorszym w stawce. Gorszy wynik od Polek miały wtedy tylko reprezentantki Tajwanu (59.09 s).

Rywalizacja dwójek kobiet wciąż trwa. O 19:50 rozpoczął się drugi ślizg.