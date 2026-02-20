Co za historia, co za wyczyn! Pobili medalowy rekord

Ciężko znaleźć większą potęgę sportów zimowych od Norwegii. Skandynawowie 9-krotnie wygrywali klasyfikację medalową zimowych igrzysk olimpijskich, wszystko wskazuje na to, że okażą się najlepsi również we Włoszech, triumfując po raz dziesiąty. Norwegowie we Włoszech biją również inne własne rekordy.

Norwegowie pobili własny medalowy rekord!

Reprezentacja Norwegii poprawiła własny rekord w liczbie złotych medali zdobytych w trakcie jednych zimowych igrzysk olimpijskich. Poprzedni Skandynawowie zanotowali cztery lata temu w Pekinie, zdobyli wówczas 16 złotych krążków. Teraz - podczas trwających igrzysk w Mediolanie i Cortinie - mają już na koncie 17 złotych medali. Ostatni jest zasługą biathlonisty Johannesa Dale-Skjevdala.

"Norwegia pobiła rekord największej liczby złotych medali zdobytych przez jeden kraj podczas jednych zimowych igrzysk olimpijskich. Biathlonista Johannes Dale-Skjevdal wywalczył złoty medal - siedemnasty dla Norwegii" - podaje na portalu X The Associated Press.

Gigantyczny wkład w sukces Johannesa Klaebo. Olimpijski rekordzista zdobył 5 złotych medali

Johannes Dale-Skjevdal zdobył 17. złoty medal dla reprezentacji Norwegii, gdy w piątek wygrał w biathlonie bieg ze startu wspólnego na 15 kilometrów. Norweg nie popełnił błędu podczas 20 strzałów. Największy udział w sukcesie Skandynawów ma jednak biegacz narciarski, Johannes Hoesflot Klaebo, który podczas trwającej we Włoszech imprezy zdobył 5 złotych medali, taka zdobycz pozwoliła Klaebo pobić inny rekord, stał się posiadaczem największej liczby złotych krążków w historii igrzysk.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończą się 22 lutego. Ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.