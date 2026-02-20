To jedna z najpiękniejszych kart w historii polskiego sportu i nie bójmy się tego otwarcie powiedzieć. Kacper Tomasiak został pierwszym mężczyzną w dziejach naszego kraju, który zdobył trzy medale na jednych igrzyskach olimpijskich. Najpierw wywalczył srebro na skoczni normalnej, następnie brąz na dużym obiekcie, a na sam koniec dołożył srebro w konkursie duetów (wspólnie z Pawłem Wąskiem). A to wszystko oczywiście w olimpijskim debiucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Skocznie, na których wychował się Tomasiak, mogły nie istnieć!

Colloredo potwierdza. To największa zaleta Tomasiaka

Tomasiak przystępował do igrzysk olimpijskich jako skoczek bez podium w zawodach Pucharu Świata. Jednocześnie eksperci od skoków przekonywali, że Polak może włączyć się do walki o medal na normalnej skoczni. Na tego typu obiekcie szczególnie mocno ważne jest potężne odbicie, a to główna zaleta 19-latka. Tomasiak wytrzymał presję i zajął drugie miejsce. Trzech krążków nie byli jednak w stanie przewidzieć nawet najwięksi optymiści.

Z wielkim podziwem na postawę Polaka spoglądał Sebastian Colloredo. To postać dobrze znana fanom skoków. W przeszłości Colloredo był czołowym włoskim skoczkiem, a po zakończeniu kariery zajął się szkoleniem młodzieży.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" potwierdził, że u Tomasiaka wybicie odgrywa kluczową rolę. Włoch podkreśla, że nastolatek potrafi znakomicie wykorzystać próg i nadać wybiciu ogromną siłę.

Colloredo koniecznie chciał to powiedzieć. "Nie wystarczy"

Jednocześnie Colloredo ma dla młodego polskiego skoczka ważną radę. Dotyczy to tego, co będzie działo się w przyszłości. Włoch liczy na to, że Tomasiak nie spocznie na laurach, bo ma potencjał do tego, by przez wiele lat być w ścisłej czołówce.

- Musi zawsze twardo stąpać po ziemi i nie może zadowolić się tym, co już osiągnął. Zrelaksować się czy powiedzieć sobie, że jest się klasowym zawodnikiem, nie wystarczy, aby zwyciężać. Trzeba nieustannie i mocno trenować - podkreślił Colloredo.

Na igrzyskach w Italii poza Tomasiakiem wśród skoczków narciarskich trzema medalami mógł pochwalić się jedynie Ren Nikaido. Japończyk wywalczył srebro na dużej skoczni, brąz na normalnej oraz brąz w rywalizacji mikstów. Łącznie dziesięciu zawodników w historii potrafiło zdobyć trzy krążki na jednych igrzyskach.