Zawrzało w Rosji po tym, co zrobiła na igrzyskach. "Wszyscy to widzieli"

Adelija Pietrosian była wielką nadzieją Rosjan na medal. Zawodniczka startująca ze statusem neutralnej miała walczyć o medal w łyżwiarstwie figurowym solistek. W programie krótkim zajęła piąte miejsce, tak jak w czwartkowym programie dowolnym. Ostatecznie dało jej to szóste miejsce w całych zmaganiach (214,53 pkt), co w Rosji odebrano z wielkim niedosytem.
"Duma Państwowa uznała szóste miejsce Pietrosian za rozczarowujący wynik dla Rosji" - ogłosił serwis gazeta.ru. W innym miejscu artykułu występ ten określono jako "smutne wydarzenie dla Rosji". Co nie udało się 18-latce?
W programie dowolnym Pietrosian zaliczyła upadek, co w znacznej mierze zdecydowało o braku podium. - Niestety, wszyscy to widzieli. Zaczęło się od upadku i dalej nie poszło najlepiej. Było jasne, że sędziowie nie dadzą jej zbyt wiele uznania - powiedziała Swietłana Żurowa, mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim z Turynu (500 m), a obecnie deputowana Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, w rozmowie z RIA Novosti.
Co do sędziów, to Żurowa mówiła o nich niejednoznacznie, trochę jakby sugerując ich złe nastawienie wobec Pietrosian. - Długo się zastanawiali, przeprowadzając własne obliczenia matematyczne, aby upewnić się, że nie awansuje wyżej niż na czwarte lub piąte miejsce, nawet jeśli kolejne zawodniczki popełnią błędy - stwierdziła. Choć według niej wina leży głównie po stronie zawodniczki.
- Jeśli nie popełniasz błędów, to ci tego nie zrobią, ale to był naprawdę nieudany skok z upadkiem. Nie tylko błąd czy niedostateczna rotacja, ale prawdziwy upadek. Nic nie da się z tym zrobić. I tak musiała wykonać poczwórny skok, inaczej nie miałaby szans - podkreśliła.
Żurowa ogólnie nie była zachwycona tym, co zobaczyła w programie dowolnym kobiet. - Było jasne, że wszystkie dadzą z siebie wszystko. Dziewczyny skakały czysto, w przeciwieństwie do chłopców. Były tak skupione na medalach, że kładły duży nacisk na skoki. Ostatecznie prawie w ogóle nie widziałam układów. Chłopcy byli ciekawsi. Zazwyczaj mają tylko skoki, ale tym razem było inaczej. Czołowe kobiety skupiły się wyłącznie na elemencie sportowym, nie myślały o układach, tylko o skokach. To wszystko było dla nas smutne, ale to fakt - podsumowała.
Sprawdź też: Tusk i Nawrocki nie wiedzą, na co się piszą. Rosja już zaciera ręce
Złoto w solowej rywalizacji łyżwiarek figurowych zdobyła Amerykanka z łączną notą 226,79 pkt (3. miejsce w programie krótkim i 1. pozycja w programie dowolnym). Kolejne miejsca należały do Japonek: druga Kaori Sakamoto zdobyła 224,90 pkt (2. i 2.), a trzecia Ami Nakai miała 219,16 pkt (1. i 9.).
W rywalizacji brała udział jedna reprezentantka Polski. Jekaterina Kurakowa uplasowała się na 20. miejscu z wynikiem 173,37 pkt (19. i 21.)