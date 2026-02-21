Porzuciła Rosję, żyje w innym kraju. Tak ją potraktowali

Daria Kliszyna to postać doskonale znana w Rosji. Przez swoją medialność, a przede wszystkim za sprawą wielu sukcesów na arenie międzynarodowej była uznawana za jedną z najbardziej utytułowanych sportsmenek w swojej ojczyźnie. Od wielu lat już w niej nie przebywa, a niedawno rosyjskie władze pozbawiły ją mieszkania w Twerze.

Kliszyna przyznaje: "W Rosji jestem bezdomna"

Skoczkini w dal Daria Kliszyna w 2017 roku zdobyła srebrny medal w mistrzostwach świata w Londynie. Przegrała wówczas tylko z Amerykanką Brittney Reese. Wcześniej, w 2016 roku Rosjanka wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Była wówczas jedyną reprezentantką swojego kraju (startowała pod neutralną flagą), za co w ojczyźnie często określano ją mianem "zdrajczyni". Po latach rosyjskie władze przypomniały sobie o Kliszynie.

- W 2011 roku otrzymałam jednopokojowe mieszkanie w Twerze. To było jedyne miejsce, w którym byłam zameldowana. Warunki przekazania tego mieszkania były takie, że mogę je przejąć na własność w przypadku udziału w Igrzyskach Olimpijskich, zdobycia medalu mistrzostw świata lub po odpowiednim stażu pracy - powiedziała Daria Kliszyna w rozmowie z vlogerem Witią Krawczenko.

Skoczkini w dal była przekonana, że niezależnie od okoliczności lokum będzie jej własnością.

- W zeszłym roku to mieszkanie odebrano. Zostałam z niego wymeldowana. W Rosji jestem bezdomna. Nie mam meldunku. Powiedziano mi, że muszę być czynną sportsmenką, aby złożyć dokumenty o przeniesienie własności tego mieszkania. W momencie, gdy ten cały proces się zaczął, dopiero co zostałam mamą. Trwało to ponad rok. Ostatecznie jednak klucze musiałam oddać - przyznała Kliszyna.

Do kogo trafiło jej mieszkanie? Władze poinformowały sporstmenkę, że jej lokal przyznano wojsku.

"Daria Kliszyna utraciła status sportowca wchodzącego w skład reprezentacji Rosji w 2022 roku. Okoliczności te stały się podstawą do rozwiązania umowy najmu komercyjnego mieszkania" - przekazały władze w Twerze.

Wicemistrzyni świata w skoku w dal z 2017 roku od 13 lat żyje w Stanach Zjednoczonych.