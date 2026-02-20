Pierwszy taki medal USA w historii. Przyleciała nawet 91-letnia babcia

W ostatnich dniach Laila Edwards stała się nie tylko pierwszą czarnoskórą reprezentantką USA w hokeju na lodzie, która zagrała na igrzyskach olimpijskich, ale też złotą medalistką. 22-latka miała duży udział w wielkim sukcesie amerykańskiej drużyny, a przed turniejem i w jego trakcie wspierały ją wielkie gwiazdy tamtejszego sportu.

Do końca olimpijskiego finału kobiecego turnieju hokeja na lodzie pozostawało już tylko 125 sekund, a Kanadyjki, które zdobyły bramkę w drugiej tercji, prowadziły 1:0. Wtedy na strzał z dystansu zdecydowała się Laila Edwards, a krążek po drodze trąciła jeszcze Hilary Knight. Amerykanki, które były zdecydowanymi faworytkami olimpijskiego finału, rzutem na taśmę doprowadziły do dogrywki. W niej strzeliły decydującego gola i zdobyły trzecie w historii igrzysk złoto, rewanżując się Kanadyjkom za finałową porażkę sprzed czterech lat (2:3).

Mimo że bramkę na wagę olimpijskiego tytułu zdobyła Megan Keller, to bohaterką Amerykanek była Edwards. 22-latka w całym turnieju strzeliła dwa gole i miała sześć asyst, ale nie liczby są najważniejsze. W zdominowanej przez białe zawodniczki i zawodników dyscyplinie sportu Edwards została pierwszą w historii USA czarnoskórą mistrzynią olimpijską w hokeju na lodzie. A jeszcze 5 lutego w meczu z Czeszkami (5:1) debiutowała na igrzyskach jako pierwsza czarnoskóra reprezentantka USA w tej dyscyplinie.

Edwards wspierali nie tylko najbliżsi, dzięki którym w ogóle uprawia hokej. Wśród najwierniejszych fanów 22-latki są też gwiazdy rozgrywek futbolu amerykańskiego NFL - Travis Kelce i jego o dwa lata starszy brat Jason, który skończył już karierę. Zawodnicy, którzy łącznie czterokrotnie wygrywali Super Bowl, przekazali pieniądze, by w trakcie igrzysk Edwards mogła dopingować jej rodzina.

Edwards przełamuje bariery

Urodzona w 2004 r. zawodniczka pierwszy raz na lodowisku pojawiła się, gdy miała trzy lata. Już dekadę później Edwards wyjechała z rodzinnego Cleveland Heights w Ohio do Rochester w stanie Nowy Jork. Wszystko po to, by szlifować swój wielki talent do hokeja.

Mimo że od domu dzieliło ją ponad 400 km, wciąż kibicowała swoim idolom w innych dyscyplinach. Edwards od zawsze inspirował związany od najmłodszych lat z Cleveland LeBron James oraz bracia Kelce, którzy - tak samo jak ona - wychowali się w Cleveland Heights.

Dziś - nawet mimo olimpijskiego sukcesu - Edwards w żaden sposób nie może się równać do swoich idoli. Przed nią długa droga, ale eksperci już teraz widzą w niej wschodzącą gwiazdę kobiecego hokeja, która może inspirować pokolenia i zmienić tę dyscyplinę sportu. Edwards, która wciąż jest zawodniczką uniwersyteckiej drużyny Wisconsin Badgers, już w czerwcu ma trafić do zawodowej ligi z jednym z najwyższych - o ile nie najwyższym - numerem w drafcie.

W przypadku Edwards nie chodzi tylko o umiejętności, ale też pochodzenie. 22-latka to pierwsza czarnoskóra reprezentantka w historii kobiecej, hokejowej reprezentacji USA, która może przełamywać bariery w dyscyplinie od dziesiątek lat zdominowanej przez białych zawodników. Eksperci, którzy badali ten temat, za główne przyczyny takiego stanu rzeczy wskazywali względy ekonomiczne i idące za tym wielopokoleniowe efekty.

Edwards te bariery przełamała. W 2024 r. w piorunującym stylu zadebiutowała w amerykańskiej kadrze. Na mistrzostwach świata zawodniczka Wisconsin Badgers zdobyła srebro, a z sześcioma golami i dwiema asystami - jako najmłodsza hokeistka w historii - została wybrana MVP turnieju. Rok później wraz z koleżankami świętowała już złoto.

- Jestem szczęśliwa, ale to dopiero początek. Na pewno jeszcze nie osiągnęłam maksimum swoich możliwości. Poza tym sukcesy nie są dla mnie najważniejsze i nie wskażę tego najcenniejszego. Najwięcej znaczy dla mnie to, że jestem pierwszą czarnoskórą zawodniczką w historii tej kadry. Chcę inspirować - mówiła Edwards w rozmowie z NBC.

Wpierają ją gwiazdy NFL

Na igrzyskach 22-latka znów błyszczała i była jedną z najważniejszych zawodniczek drużyny w drodze po złoty medal. O Edwards rozpisywały się amerykańskie media, jednak nie tylko z uwagi na jej wielki talent i walkę o równouprawnienie w sporcie.

W trakcie igrzysk na miejscu Edwards wspierało aż 14 osób: 10 członków jej rodziny i czterech najbliższych przyjaciół. I tu wracamy do korzeni zawodniczki, bo wyprawę do Mediolanu finansowo wsparli m.in. bracia Kelce, którzy są jednymi z największych fanów hokeistki.

Travis i Jason wpłacili 10 tys. dolarów na zbiórkę, którą przed igrzyskami założył ojciec 22-latki. W sumie na portalu GoFundMe zebrano ponad 60 tys. dolarów, które umożliwiły najbliższym Edwards wyjazd do Włoch. Jak przyznała sama zawodniczka, jej rodzinę stać byłoby co najwyżej na wyjazd dwóch osób.

- Nie chcieli wybierać, kto miałby pojechać, a kto nie. To byłoby nie w porządku. Zwłaszcza że wszyscy wspierali mnie i pomagali mi, odkąd byłam dzieckiem. Kiedy na liście powołanych na igrzyska wy widzieliście moje nazwisko, ja widziałam tam kilkanaście osób, bez których nie byłoby mnie tu. Oni znaczą dla mnie wszystko - mówiła Edwards.

Dlatego na każdym meczu w trakcie igrzysk 22-latkę wspierali nie tylko rodzice czy starszy brat, ale też 91-letnia babcia. - Nigdy nie chcę jej przeszkadzać. Ale ona ma swoje przyzwyczajenia. Kiedy tylko wyjeżdża na lód, rozgląda się i szuka mnie wzrokiem. Zawsze mnie znajduje i mi macha - mówiła kobieta w rozmowie z amerykańskimi dziennikarzami.

- Ta gra wiąże się z wieloma wzlotami i upadkami, dlatego nie wyobrażaliśmy sobie, by mogło nas zabraknąć w Mediolanie. Pomyślałem: "Do diabła z moją dumą". Założyłem tę zbiórkę, a jej efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania - dodał Edwards senior.

- Ludzie w naszym mieście podchodzili do mnie i mówili: "Nie mam wiele, ale przekazałem wam małą sumę, trzymam kciuki". Jestem niesamowicie wzruszona. Nie wiem, jak odwdzięczymy się tym wszystkim ludziom. Jestem dumna z Laili, że stała się ważnym głosem w świecie sportu - stwierdziła mama zawodniczki.

Ale Edwards wspierali nie tylko najbliżsi. W trakcie półfinału ze Szwecją (5:0) operator kamery wychwycił na trybunach Travisa Kelce, który przyjechał do Włoch specjalnie po to, by wspierać hokeistkę.

- To wszystko jest niesamowite. Czasami wydaje mi się, że to tylko sen - mówiła wyraźnie wzruszona Edwards po czwartkowym finale.