Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk. Niebywałe, kto wyprzedził Polskę

W czwartek, 19 lutego próżno było szukać polskich pewniaków do medali olimpijskich. Kibice biało-czerwonych liczyli, że być może w ślady Kacpra Tomasiaka pójdzie Władimir Semirunnij i pokusi się o kolejny krążek. Nasz reprezentant prowadził nawet po połowie olimpijskiej rywalizacji na 1500 m w Mediolanie, jednak starty najlepszych były dopiero przed nami, finalnie panczenista zajął 10. miejsce.

Interesujący zapowiadał się również wieczorny start w łyżwiarstwie figurowym Jekateriny Kurakowej. Nasza reprezentantka startuje w programie dowolnym. Za dwa programy otrzymała łącznie notę 173,37, dzięki czemu Polka na pewno utrzyma miejsce w najlepszej 20.

Polska za Hiszpanią w klasyfikacji medalowej igrzysk!

Polscy kibice mogą być w szoku patrząc na klasyfikację medalową. Już kilka dni temu za sprawą złota w slalomie gigancie Lucasa Pinheiro wyprzedziła nas Brazylia, po czwartkowej rywalizacji spadliśmy za kolejną dość egzotyczną jeśli chodzi o sporty zimowe reprezentację, czyli Hiszpanię. Wszystko za sprawą złotego medalu Oriola Cardona Colla. Hiszpan triumfował w debiutującym w programie igrzysk skialpinizmie. Ostatni i jedyny raz Hiszpania zdobyła złoto zimowych igrzysk olimpijskich 54 lata temu. Na tych igrzyskach to drugi krążek tej reprezentacji, wcześniej zespół z Półwyspu Iberyjskiego sięgnął po brąz. Polska po czwartku 19 lutego jest 21., a Hiszpania na 18. miejscu.

Bez zmian w czołówce klasyfikacji medalowej. Prowadzi Norwegia

Niewiele zmieniło się i prawdopodobnie nie zmieni do końca imprezy w czołówce klasyfikacji medalowej igrzysk. Prowadzący w stawce Norwegowie mają aż 16 złotych medali, to aż o 7 więcej od drugich Włochów, trzeci Amerykanie mają 8 złotych krążków. Tuż za podium znajduje się Francja.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 19 lutego]:

1. Norwegia - 16 złotych, 8 srebrnych, 10 brązowych, 34 łącznie

2. Włochy - 9 złotych, 5 srebrnych, 12 brązowych, 26 łącznie

3. USA - 8 złotych, 12 srebrnych, 6 brązowych, 26 łącznie

4. Francja - 6 złotych, 8 srebrnych, 5 brązowych, 19 łącznie

5. Holandia - 6 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowe, 16 łącznie

6. Szwecja - 6 złotych, 6 srebrnych, 3 brązowe, 15 łącznie

7. Szwajcaria - 6 złotych, 4 srebrne, 4 brązowe, 14 łącznie

8. Niemcy - 5 złotych, 8 srebrnych, 8 brązowych, 21 łącznie

9. Austria - 5 złotych, 8 srebrnych, 5 brązowych, 18 łącznie

10. Japonia - 5 złotych, 6 srebrnych, 11 brązowych, 22 łącznie

21. Polska - 0 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy - 4 łącznie

Zimowe igrzyska olimpijskie zakończą się 22 lutego. Ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.