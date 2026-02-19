Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk. Niebywałe, kto wyprzedził Polskę

W czwartek, 19 lutego próżno było szukać polskich pewniaków do medali olimpijskich. Kibice biało-czerwonych liczyli, że być może w ślady Kacpra Tomasiaka pójdzie Władimir Semirunnij i pokusi się o kolejny krążek. Nasz reprezentant prowadził nawet po połowie olimpijskiej rywalizacji na 1500 m w Mediolanie, jednak starty najlepszych były dopiero przed nami, finalnie panczenista zajął 10. miejsce.
Interesujący zapowiadał się również wieczorny start w łyżwiarstwie figurowym Jekateriny Kurakowej. Nasza reprezentantka startuje w programie dowolnym. Za dwa programy otrzymała łącznie notę 173,37, dzięki czemu Polka na pewno utrzyma miejsce w najlepszej 20.
Polscy kibice mogą być w szoku patrząc na klasyfikację medalową. Już kilka dni temu za sprawą złota w slalomie gigancie Lucasa Pinheiro wyprzedziła nas Brazylia, po czwartkowej rywalizacji spadliśmy za kolejną dość egzotyczną jeśli chodzi o sporty zimowe reprezentację, czyli Hiszpanię. Wszystko za sprawą złotego medalu Oriola Cardona Colla. Hiszpan triumfował w debiutującym w programie igrzysk skialpinizmie. Ostatni i jedyny raz Hiszpania zdobyła złoto zimowych igrzysk olimpijskich 54 lata temu. Na tych igrzyskach to drugi krążek tej reprezentacji, wcześniej zespół z Półwyspu Iberyjskiego sięgnął po brąz. Polska po czwartku 19 lutego jest 21., a Hiszpania na 18. miejscu.
Niewiele zmieniło się i prawdopodobnie nie zmieni do końca imprezy w czołówce klasyfikacji medalowej igrzysk. Prowadzący w stawce Norwegowie mają aż 16 złotych medali, to aż o 7 więcej od drugich Włochów, trzeci Amerykanie mają 8 złotych krążków. Tuż za podium znajduje się Francja.
Zimowe igrzyska olimpijskie zakończą się 22 lutego. Ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.